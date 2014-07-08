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iFixit'den akıllı saat tarafında iki yeni inceleme: LG G Watch ile Samsung Gear Live

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit'den akıllı saat tarafında iki yeni inceleme: LG G Watch ile Samsung Gear Live
Elektronik cihazlar için ürettiği tamir edilebilirlik içerikleriyle tanınan ilginç internet sitelerinden iFixit, bu sefer akıllı saat tarafına giriş yaptı ve LG G Watch ile Samsung Gear Live modellerini masaya yatırdı.
Tüm teknik detaylarına burada ve burada değindiğimiz akıllı saatlerden LG G Watch'a 10 üzerinden 9 puan, Samsung Gear Live'a ise 10 üzerinde 8 puan vererek modellerin tamirlerinin kolay olduğunu gözler önüne seren iFixit, LG G Watch için olumlu olarak vida ve yaylı bağlantıların kolay çıkartılması, bataryanın tek bir cıvata ve tercih edilen az yapıştırıcı sayesinde kolay değiştiriliyor olması ve sade tasarım ile birkaç kırılgan kablonun yer almasıyla tamire hazır bir cihaz gibi değerlendirmeler yaparken, olumsuz olarak sadece sıcaklıkla birleştirilmiş ekran bölümünün değiştirilmesinin zorluğu ve maliyetini gösterdi. iFixit, Samsung Gear Live içinse olumlu olarak kayış bölümünün kolayca değiştirilebiliyor olması, suya dayanıklı gövde yapısına rağmen kasanın kolayca açılabilmesi ve batarya değişiminin kolay olması gibi yorumlarda bulunurken, olumsuz olaraksa PCB üstü birkaç yapıştırıcı kullanımın tamiri zorlaştırması ve LG G Watch'da da olduğu gibi sıcaklıkla birleştirilmiş ekran bölümünün değişiminin ciddi oranda zor olması konularını belirtti.
iFixit'in LG G Watch ile Samsung Gear Live için hazırladığı sayfaya buradan ve buradan ulaşabilir, içini açma sürecini ise aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden adım adım takip edebilirsiniz.
 
iFixit'den akıllı saat tarafında iki yeni inceleme: LG G Watch ile Samsung Gear Live

Samsung Gear Live Teardown

LG G Watch Teardown


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MoRTaLSouL 5 yıl
Lg telefonlarından arta kalan çerçeveleri saatin de kullanmış
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Xtrud 5 yıl
Phonearena incelemesine göre pil ömürleri 1 günmüş yine ikisininde...
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Golden Gate 5 yıl
Şu kare yapı çok çirkin .
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