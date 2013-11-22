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iFixit'den yeni bir inceleme: Xbox One Kinect

5 yıl
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit'den yeni bir inceleme: Xbox One Kinect
Piyasaya çıkış yapan elektronik ürünleri açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ciddi bir veri tabanı oluşturan iFixit, Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox One yanında yeni nesil Kinect'in de içini açtı.
Eskiye oranla vücut hareketlerini çok daha iyi oranda analiz edebilen ve oyunlar ile etkileşim noktasında standartları belirlemesi beklenen yeni nesil Kinect, iFixit ekibi tarafından 14 adımda açılarak 10 üzerinden 6 puan aldı (Xbox One 8 puan) ve ortalama bir performans sergiledi. Genel olarak içerisinde değiştirilebilir çok fazla parça yer almadığını belirten iFixit, yine de fanın ve kameraların değişime uygun olduğunu, ancak merkezdeki sensör barında bulunan üç küçük IR biriminin lehimli askılar ile sabitlendiğini belirtti. Aynı zamanda kullanılan cıvataların özel yapışkanların altında kalmasıyla zorlaşan demontaj işlemi, tercih edilen T10 güvenlik cıvataları nedeniyle de olumsuz yorum aldı.
iFixit tarafından yeni nesil Kinect için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
iFixit'den yeni bir inceleme: Xbox One Kinect

Xbox One Kinect Teardown


http://www.ifixit.com/Teardown/Xbox+One+Kinect+Teardown/19725?utm_medium=email&utm_campaign=iFixit+Xbox+One+Kinect+Teardown&utm_content=iFixit+Xbox+One+Kinect+Teardown+CID_40473555d92c54c9eadf9d3259f6b0bb&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=second-generation%20Kinect Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-ejder- 5 yıl en beğenilen Beograd
ZgodaN
Terbiyesiz bunlar resmen


Çok anlamsız bir yorum olmuş?
Microsoft tonlarca emek harcadığı şey açılıp çalınmasın diye uğraştığı için mi terbiyesiz?
Yoksa iFixit insanların merak ettikleri bilgileri insanlarla paylaştığı için mi terbiyesiz?
ZgodaNTerbiyesiz bunlar resmenÇok anlamsız bir yorum olmuş?Microsoft tonlarca emek harcadığı şey açılıp çalı...
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metebyr 5 yıl
zgodan seri çaktım eksiyi. millet 2. mesajından sonra pes etmiş ama saçmalığının orjinalliği için her mesajın haketti benden eksiyi :)
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dschannel 5 yıl
ZgodaN
Terbiyesiz bunlar resmen

iyi ki terbiyesizler senin gibi ötesi değiller
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evetbenim 5 yıl
ZgodaN
Terbiyesiz bunlar resmen

alın bunu alın bunu
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ganja77 5 yıl
ZgodaN
Terbiyesiz bunlar resmen

terbiyesiz sensin
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cnr_kfks 5 yıl
ZgodaN
Terbiyesiz bunlar resmen

Ne alaka ya ?
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imsomnia 5 yıl
ZgodaN
Terbiyesiz bunlar resmen

parçalara ayırdıkları cihazları çöpe attıklarını zannediyorsun heralde. eğer öyleyse çok yanlış anlamışsın sen bu durumu
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Beograd 5 yıl
Terbiyesiz bunlar resmen
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-ejder- 5 yıl Beograd
ZgodaN
Terbiyesiz bunlar resmen


Çok anlamsız bir yorum olmuş?
Microsoft tonlarca emek harcadığı şey açılıp çalınmasın diye uğraştığı için mi terbiyesiz?
Yoksa iFixit insanların merak ettikleri bilgileri insanlarla paylaştığı için mi terbiyesiz?
2 Yanıt Yanıtla +5
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Rikudou Sennin. 5 yıl Beograd
ZgodaN

Terbiyesiz bunlar resmen


bedava post kasalaım bari
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