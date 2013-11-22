iFixit'den yeni bir inceleme: Xbox One Kinect

Piyasaya çıkış yapan elektronik ürünleri açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ciddi bir veri tabanı oluşturan iFixit, Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox One yanında yeni nesil Kinect'in de içini açtı.

Eskiye oranla vücut hareketlerini çok daha iyi oranda analiz edebilen ve oyunlar ile etkileşim noktasında standartları belirlemesi beklenen yeni nesil Kinect, iFixit ekibi tarafından 14 adımda açılarak 10 üzerinden 6 puan aldı (Xbox One 8 puan) ve ortalama bir performans sergiledi. Genel olarak içerisinde değiştirilebilir çok fazla parça yer almadığını belirten iFixit, yine de fanın ve kameraların değişime uygun olduğunu, ancak merkezdeki sensör barında bulunan üç küçük IR biriminin lehimli askılar ile sabitlendiğini belirtti. Aynı zamanda kullanılan cıvataların özel yapışkanların altında kalmasıyla zorlaşan demontaj işlemi, tercih edilen T10 güvenlik cıvataları nedeniyle de olumsuz yorum aldı.

iFixit tarafından yeni nesil Kinect için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.ifixit.com/Teardown/Xbox+One+Kinect+Teardown/19725?utm_medium=email&utm_campaign=iFixit+Xbox+One+Kinect+Teardown&utm_content=iFixit+Xbox+One+Kinect+Teardown+CID_40473555d92c54c9eadf9d3259f6b0bb&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=second-generation%20Kinect