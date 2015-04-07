iFixit'in sıradaki konuğu Samsung Galaxy S6 Edge oldu

Haber Editörü
Güncel elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler vere iFixit, bu sefer ön incelemesine burada yer verdiğimiz Samsung'un kavisli ekrana sahip Galaxy S6 Edge modelini masaya yatırdı.
Kısa süre önce metal gövdeli HTC One M9'un içini açan iFixit, Samsung Galaxy S6 Edge'yi de es geçmedi ve akıllı telefonu 19 adımda açarak 10 üzerinden 3 puan verdi. Bu puanıyla tamirinin zor olduğu akıllı telefonlar arasına yerleşen Samsung Galaxy S6 Edge, olumsuz olarak ön ve arkada cam kullanılması nedeniyle kırılma katsayısının yüksek olması, arka camda yüksek oranda yapıştıcı malzeme kullanılması nedeniyle açılmasının zor olması, bataryanın arka cam üzerine yapıştırılması ve ana çerçeve ile anakart altına konumlandırılması nedeniyle değiştirilmesinin zor olması ve ekrana zarar vermeden ön camın çıkartılamıyor olması gibi yorumlar aldı.
Olumlu olaraksa birçok parçanın modüler olmasından dolayı rahat değiştirilebiliyor olması ve Galaxy S5'in tasarımı üzerinde gidilen geliştirmelerle artık ekran birimini çıkartmak için anakartın çıkartılmasına gerek kalmaması gösterildi. iFixit tarafından Samsung Galaxy S6 Edge için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S6+Edge+Teardown/39158?utm_medium=email&utm_campaign=Samsung+Galaxy+S6+Edge+Teardown&utm_content=Samsung+Galaxy+S6+Edge+Teardown+CID_b5e6555270a2af4e0571078cfc5f5350&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Teardown Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S3,s4,note serilerinin tamiri son derece basitti 9-10 vida sökünce her türlü tamiri kolayca yapiyordunuz,neyse milletin parasi bol nasil olsa yada iphone cular gibi onü arkasi kirik camlarla dolasirlar artik!!!
İyide parası bol adam önü arkası kırık gezer mi?
Önü arkası cam olan son iPhone, 4S'ti :D Ondan sonrakilerde sadece önü cam
Bozuluyorsa çok da temiz kullanmıyorsun demektir.