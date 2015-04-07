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iFixit'in sıradaki konuğu Samsung Galaxy S6 Edge oldu

4 yıl
6,5b
1
13
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit'in sıradaki konuğu Samsung Galaxy S6 Edge oldu
 
Güncel elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler vere iFixit, bu sefer ön incelemesine burada yer verdiğimiz Samsung'un kavisli ekrana sahip Galaxy S6 Edge modelini masaya yatırdı.
Kısa süre önce metal gövdeli HTC One M9'un içini açan iFixit, Samsung Galaxy S6 Edge'yi de es geçmedi ve akıllı telefonu 19 adımda açarak 10 üzerinden 3 puan verdi. Bu puanıyla tamirinin zor olduğu akıllı telefonlar arasına yerleşen Samsung Galaxy S6 Edge, olumsuz olarak ön ve arkada cam kullanılması nedeniyle kırılma katsayısının yüksek olması, arka camda yüksek oranda yapıştıcı malzeme kullanılması nedeniyle açılmasının zor olması, bataryanın arka cam üzerine yapıştırılması ve ana çerçeve ile anakart altına konumlandırılması nedeniyle değiştirilmesinin zor olması ve ekrana zarar vermeden ön camın çıkartılamıyor olması gibi yorumlar aldı.
Olumlu olaraksa birçok parçanın modüler olmasından dolayı rahat değiştirilebiliyor olması ve Galaxy S5'in tasarımı üzerinde gidilen geliştirmelerle artık ekran birimini çıkartmak için anakartın çıkartılmasına gerek kalmaması gösterildi. iFixit tarafından Samsung Galaxy S6 Edge için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
iFixit'in sıradaki konuğu Samsung Galaxy S6 Edge oldu
 

Samsung Galaxy S6 Edge Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S6+Edge+Teardown/39158?utm_medium=email&utm_campaign=Samsung+Galaxy+S6+Edge+Teardown&utm_content=Samsung+Galaxy+S6+Edge+Teardown+CID_b5e6555270a2af4e0571078cfc5f5350&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Teardown Yorum Yaz
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silver0021 4 yıl
Telefondan teknoloji akıyor be
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lewent20 4 yıl
Metal kasa diye diye tamiri kolay tlf lari samsungdanda tarih yaptirdilar ya ne diyeyim :(
S3,s4,note serilerinin tamiri son derece basitti 9-10 vida sökünce her türlü tamiri kolayca yapiyordunuz,neyse milletin parasi bol nasil olsa yada iphone cular gibi onü arkasi kirik camlarla dolasirlar artik!!!
1 Yanıt Yanıtla
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infomania 4 yıl lewent20
lewent20

Metal kasa diye diye tamiri kolay tlf lari samsungdanda tarih yaptirdilar ya ne diyeyim :(
S3,s4,note serilerinin tamiri son derece basitti 9-10 vida sökünce her türlü tamiri kolayca yapiyordunuz,neyse milletin parasi bol nasil olsa yada iphone cular gibi onü arkasi kirik camlarla dolasirlar artik!!!

İyide parası bol adam önü arkası kırık gezer mi?

Önü arkası cam olan son iPhone, 4S'ti :D Ondan sonrakilerde sadece önü cam
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RAN7843 4 yıl
ben bugün ittibariyle Samsung 6 ila 6 edge elime aldim kesinlikle 6 edge tavsiye etmem normali daha güzel bana göre
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37HAKAN 4 yıl
YENI TARZ MAKİNALAR HEP AYNI TEK KALIP GİBİ O YÜZDEN ZOR TAMİRİ ZATEN TAMİR ETMESİNLER YENİSİNİ VERSİNLER DEMİ :)
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fthkn 4 yıl
anakart arızası dışında cihazlarımı hep kendim tamir etmişimdir İphone 3gs'den beri. Aşırı derecede kaba muamele göstermedikten sonra bir cihaza zarar vermeniz mümkün değil.
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mu5tafa 4 yıl
Bu ifixit ancak nokia 3310 a 10 puan verir.
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Fenomenon 4 yıl
1mm ince olsun diye tıkıştırıyorlar, tabi ki zor tamir olur :)
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Php 4 yıl
Nightmare70
Benim gibi temiz telefon kullananlar için tamir edilebilirlik önemli. Çünkü tuşu vs mutlaka bir yeri bozuluyor ve tamir esnasında zarar görmesi insanın canını sıkıyor. O yüzden daha kolay tamir edilebilseydi keşke. Çünkü Samsung birebir değiştirme işinde de Apple gibi değil. Bozulsa kesin tamir yaptırıp geri gönderir

Bozuluyorsa çok da temiz kullanmıyorsun demektir.
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infomania 4 yıl
Bu telefonu bizim servisler kırmadan dökmeden zor tamir eder.
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Nightmare70 4 yıl
Benim gibi temiz telefon kullananlar için tamir edilebilirlik önemli. Çünkü tuşu vs mutlaka bir yeri bozuluyor ve tamir esnasında zarar görmesi insanın canını sıkıyor. O yüzden daha kolay tamir edilebilseydi keşke. Çünkü Samsung birebir değiştirme işinde de Apple gibi değil. Bozulsa kesin tamir yaptırıp geri gönderir
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` quaD. 4 yıl
bilinçli teknik servis yeterli . verdiğim gibi almalıyım yoksa geri almam. ürün verirken zaten heryerinin resmini özenle cekerim elimde davalık durum olursa kanıt olsun diye .
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