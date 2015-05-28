Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit'in son konuğu akıllı saat dünyasından Pebble Time oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iFixit'in son konuğu akıllı saat dünyasından Pebble Time oldu
 
Satışa çıkan elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, oldukça başarılı bir Kickstarter projesiyle hayatımıza giren Pebble'ın yeni akıllı saati Pebble Time'ın da içini açtı.
Tüm teknik detaylarına burada değindiğimiz Pebble Time, iFixit tarafından 14 adımda açılarak 10 üzerinde 9 puan aldı ve tamirinin oldukça kolay olduğu teknolojik cihazların arasına yerleşti. Genel olarak kayış değişiminin ve gövdeyi açmanın kolay olması ile iç kurulumun modüler yapısı sayesinde olumlu yorumlar alan Pebble Time, olumsuz olaraksa sadece ön camı çıkartmak için ısıya ihtiyaç olması ve yeniden toplama sırasında yapıştırıcı gerekmesi yorumunu aldı.
iFixit'in Pebble Time için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.
iFixit'in son konuğu akıllı saat dünyasından Pebble Time oldu
 

Pebble Time Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/Pebble+Time+Teardown/42382?utm_medium=email&utm_campaign=Pebble+Time&utm_content=Pebble+Time+CID_150faa7595d5877732cc4f8dd3e7a334&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Pebble%20Time%20teardown Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Whatsapp ve Üçüncü Parti Yazılımlar 4 yıl Toshiba'nın 30 yıllık Taşınabilir Bilgisayar serüvenini konuştuk! 4 yıl 5000TL ödüllü Monster Editörlerini Arıyor yarışması Yeni hediyelerle devam ediyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim