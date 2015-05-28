iFixit'in son konuğu akıllı saat dünyasından Pebble Time oldu

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Satışa çıkan elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, oldukça başarılı bir Kickstarter projesiyle hayatımıza giren Pebble'ın yeni akıllı saati Pebble Time'ın da içini açtı.
Tüm teknik detaylarına burada değindiğimiz Pebble Time, iFixit tarafından 14 adımda açılarak 10 üzerinde 9 puan aldı ve tamirinin oldukça kolay olduğu teknolojik cihazların arasına yerleşti. Genel olarak kayış değişiminin ve gövdeyi açmanın kolay olması ile iç kurulumun modüler yapısı sayesinde olumlu yorumlar alan Pebble Time, olumsuz olaraksa sadece ön camı çıkartmak için ısıya ihtiyaç olması ve yeniden toplama sırasında yapıştırıcı gerekmesi yorumunu aldı.
iFixit'in Pebble Time için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.
https://www.ifixit.com/Teardown/Pebble+Time+Teardown/42382?utm_medium=email&utm_campaign=Pebble+Time&utm_content=Pebble+Time+CID_150faa7595d5877732cc4f8dd3e7a334&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Pebble%20Time%20teardown Yorum Yaz Paylaş Tweetle