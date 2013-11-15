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iFixit'in yeni konuğu PlayStation 4 oldu

5 yıl
995
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18
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit'in yeni konuğu PlayStation 4 oldu
Piyasaya sunulan her türlü elektronik ürünün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ilginç ve faydalı içerikler üretmeye devam eden iFixit'in son konuğu, Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 4 oldu.    
8 Jaguar çekirdeğine sahip AMD işlemci, 1.84TFLOPS işlem gücüne sahip yeni nesil Radeon grafik birimi, 8GB GDDR5 bellek, 2 USB 3.0 girişi, HDMI ve optik çıkış, 1 AUX girişi ve 500GB HDD gibi teknik detaylar ile hazırlanan PlayStation 4, iFixit ekibi tarafından 27 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazların arasına yerleşti. İçerisinde yapıştırıcı malzeme kullanılmaması ve sabit disk sürücüsünün kolaylıkla değiştirilebilir olması nedeniyle olumlu puanlar alan PlayStation 4, fan temizliği için bütün cihazın sökülmesinin gerekmesi ve içeride bulunan keskin köşelerin parmakları kesebileceği gibi nedenlerden dolayı olumsuz yorumlarla karşılaştı. Ayrıca iFixit, ürünün üzerinde güvenlik cıvatalarının ve mühürlerin bulunduğunu, bu yüzden de kullanıcıların garantiyi bozmamak adına tamir için cihazlarını açmaktan vazgeçebileceğini belirtiliyor.
iFixit tarafından PlayStation 4 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Konu hakkında kısa zaman önce yayınlanan örnek videoyu da aşağıda izleyebilirsiniz.
 
iFixit'in yeni konuğu PlayStation 4 oldu


http://www.ifixit.com/Teardown/PlayStation+4+Teardown/19493? Yorum Yaz
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djxray 5 yıl en beğenilen
Devre kartında çok fazla boş yer var. Sony yine devre kartını küçültüp ve güç kaynağını dışarı alıp küçük PS4 yapar.
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Ciginix 5 yıl
BOOOOOOOOOOO
dere.beyi biraz daha beklemek gerek sarı ışık olayı bundada olursa cinnet geçiririm valla
Sarı Işık olayı nedir ?

Adam soru sormuş - yağmuruna tutulmuş (:
BOOOOOOOOOOOdere.beyibiraz daha beklemek gerek sarı ışık olayı bundada olursa cinnet geçiririm vallaSarı Işık ol...
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GorkemM1903 5 yıl
DH Misafiri
dere.beyibiraz daha beklemek gerek sarı ışık olayı bundada olursa cinnet geçiririm valla
Sarı ışık Xboxın kronik sorunu değil mi?

O dediğiniz 3k.Isınma sonucu oluşur
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cabriyo 4 yıl
fazla ısınan elektronikleri uydu recieverde dahil dikine yerleştirirseniz ısınma problemi büyük ihtimalle ortadan kalkar ki 3 adet fat kasa kullanıp 1inde dahi sarı ışık problemi yaşamamış olan var ve halen fat kasa kullanmaya devam ediyor. yani kusura bakmayın ama 2007de üretilmiş bir makine olup cayır cayır halen çalışan elektronik kaç tane eşyanız var? çok ısınıyorsa dikine koyun ısınan hava yukarı çıksın. şimdi gidip laptopunuz havalansın kasmasın diye altına fan almasını biliyorsunuz. alın bir fan 50 liraya bakın ps3 fat kasa ısınıyormu... yükleyin ucuz oyunları yola devam....
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GorkemM1903 5 yıl
BOOOOOOOOOOO
dere.beyi biraz daha beklemek gerek sarı ışık olayı bundada olursa cinnet geçiririm valla
Sarı Işık olayı nedir ?

Sabah esneyerek uyanıyorsun,İşe gitmeden iki stres atıyım diye ps3 ü açıyosun,Aa oda ne ps3ten sarı ışık çıkıyor,Sonra ps3üne Koca bir ''R.I.P'' yazıyorlar.Bütün fat kasalarda çıkma olasılığı olan bir durumdu slimde düzelttiler
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DH Misafiri 5 yıl
dere.beyi
biraz daha beklemek gerek sarı ışık olayı bundada olursa cinnet geçiririm valla

Sarı ışık Xboxın kronik sorunu değil mi?
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DH Misafiri 5 yıl
TurboCore
Siz buna konsol demişsiniz ama bu bildiğiniz PC . X86 tabalıysa çok rahat kırılır bu
Edit: x86 tabanlı imiş playstation a bir on yargı ile bakıyordum ama artık önyargım kalktı. Windows 8.1 Pro bile kurulur

Bill Gatesin karısı sanırım bu bayan.
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theyapici 5 yıl
böyle konsol olsun daha ne olsun harika olmuş amd atiyi almakla çok iyi etmiş
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GILMOUR 5 yıl
Playstation 4 lansmanından sonra aletin görünüşü bakımından bendeki direk çağrışımı budur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cokbaska 5 yıl
Üstüne Amd yazan bişiy göremedim
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djxray 5 yıl en beğenilen
Devre kartında çok fazla boş yer var. Sony yine devre kartını küçültüp ve güç kaynağını dışarı alıp küçük PS4 yapar.
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Ciginix 5 yıl
BOOOOOOOOOOO
dere.beyi biraz daha beklemek gerek sarı ışık olayı bundada olursa cinnet geçiririm valla
Sarı Işık olayı nedir ?

Adam soru sormuş - yağmuruna tutulmuş (:
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Ciginix 5 yıl
TurboCore
Siz buna konsol demişsiniz ama bu bildiğiniz PC . X86 tabalıysa çok rahat kırılır bu
Edit: x86 tabanlı imiş playstation a bir on yargı ile bakıyordum ama artık önyargım kalktı. Windows 8.1 Pro bile kurulur

Kurarsın ve bize anlatırsın bizler de kurarız, kolay gelsin.
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RAN7843 5 yıl
bencede harika olmus almayi düsünüyorummm
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