iFixit'in yeni konuğu PlayStation 4 oldu

Piyasaya sunulan her türlü elektronik ürünün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ilginç ve faydalı içerikler üretmeye devam eden iFixit'in son konuğu, Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 4 oldu.

8 Jaguar çekirdeğine sahip AMD işlemci, 1.84TFLOPS işlem gücüne sahip yeni nesil Radeon grafik birimi, 8GB GDDR5 bellek, 2 USB 3.0 girişi, HDMI ve optik çıkış, 1 AUX girişi ve 500GB HDD gibi teknik detaylar ile hazırlanan PlayStation 4, iFixit ekibi tarafından 27 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazların arasına yerleşti. İçerisinde yapıştırıcı malzeme kullanılmaması ve sabit disk sürücüsünün kolaylıkla değiştirilebilir olması nedeniyle olumlu puanlar alan PlayStation 4, fan temizliği için bütün cihazın sökülmesinin gerekmesi ve içeride bulunan keskin köşelerin parmakları kesebileceği gibi nedenlerden dolayı olumsuz yorumlarla karşılaştı. Ayrıca iFixit, ürünün üzerinde güvenlik cıvatalarının ve mühürlerin bulunduğunu, bu yüzden de kullanıcıların garantiyi bozmamak adına tamir için cihazlarını açmaktan vazgeçebileceğini belirtiliyor.

iFixit tarafından PlayStation 4 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Konu hakkında kısa zaman önce yayınlanan örnek videoyu da aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.ifixit.com/Teardown/PlayStation+4+Teardown/19493?