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iFixit'in yeni konuğu aksiyon kamerası pazarının ufak üyesi GoPro Session oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit'in yeni konuğu aksiyon kamerası pazarının ufak üyesi GoPro Session oldu


Satışa çıkan elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, bu sefer aksiyon kamerası pazarının son üyesi GoPro Session'ı masaya yatırdı.

Tüm teknik detaylarına burada değindiğimiz kompakt boyutlu aksiyon kamerası GoPro Session, iFixit tarafından 18 adımda açılarak 10 üzerinde 1 puan aldı ve tamirinin oldukça zor olduğu teknolojik cihazlar arasına yerleşti. Genel olarak tek olumlu yorumu ön çerçevenin kolayca çıkarılabiliyor olmasıyla alan GoPro Session, olumsuz olaraksa gövde birleşiminde kullanılan plastik ve yapıştırıcıyla içini açmanın zor olması, iç komponentlerin yapıştırıcı ile birleştirilmesi ve dahili bataryanın yapıştırma nedeniyle değiştirilmesinin nerdeyse imkansız olması gibi veriler elde etti.

iFixit'in GoPro Session için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.

iFixit'in yeni konuğu aksiyon kamerası pazarının ufak üyesi GoPro Session oldu
 

GoPro Hero4 Session Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/GoPro+Hero4+Session+Teardown/44307 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirHan 4 yıl
şu an kadar bir çok cihazın içini açıp tamir etmiş birisi olarak;
Session' un herhangi bir ek kaba ihtiyaç duymaksızın su geçirmez olduğunu göz önüne alırsak demontajının zor olması çokta garip değil. O adesif yapıştırıcılarda haliyle su geçirmesin diye var. Sitede de zorluğun bir sebebinin bu olduğu belirtilmiş.
Cihaz pek el sürülecek bir cihaz değil. Adamlar bile darmadağın etmişler gövdeyi :D
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Batuist 4 yıl
O kadar küçük yapmak için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor demek ki?? sorun değil bence...
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Thomassee 4 yıl
iFixit öyle büyük bir nimet ki



Keşke araba ve beyaz eşya kısmına da girseler


Gerçekten çok güzel bi hizmet.
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