iFixit'in yeni konuğu aksiyon kamerası pazarının ufak üyesi GoPro Session oldu

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Satışa çıkan elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, bu sefer aksiyon kamerası pazarının son üyesi GoPro Session'ı masaya yatırdı.
Tüm teknik detaylarına burada değindiğimiz kompakt boyutlu aksiyon kamerası GoPro Session, iFixit tarafından 18 adımda açılarak 10 üzerinde 1 puan aldı ve tamirinin oldukça zor olduğu teknolojik cihazlar arasına yerleşti. Genel olarak tek olumlu yorumu ön çerçevenin kolayca çıkarılabiliyor olmasıyla alan GoPro Session, olumsuz olaraksa gövde birleşiminde kullanılan plastik ve yapıştırıcıyla içini açmanın zor olması, iç komponentlerin yapıştırıcı ile birleştirilmesi ve dahili bataryanın yapıştırma nedeniyle değiştirilmesinin nerdeyse imkansız olması gibi veriler elde etti.
iFixit'in GoPro Session için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.
https://www.ifixit.com/Teardown/GoPro+Hero4+Session+Teardown/44307 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Session' un herhangi bir ek kaba ihtiyaç duymaksızın su geçirmez olduğunu göz önüne alırsak demontajının zor olması çokta garip değil. O adesif yapıştırıcılarda haliyle su geçirmesin diye var. Sitede de zorluğun bir sebebinin bu olduğu belirtilmiş.
Cihaz pek el sürülecek bir cihaz değil. Adamlar bile darmadağın etmişler gövdeyi :D
Keşke araba ve beyaz eşya kısmına da girseler
Gerçekten çok güzel bi hizmet.