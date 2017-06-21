Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

IKEA, artırılmış gerçeklik için Apple’dan yardım alacak

IKEA, Apple’ın yardımıyla artırılmış gerçeklik teknolojisini evleri dekore etmek amacıyla kullanacak. Teknoloji sayesinde eşyaların evlerde nasıl görüneceği satın alınmadan önce kontrol edilebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,1b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Apple ve IKEA, müşterilerin bir eşyayı veya mobilyayı satın almadan önce evlerinde nasıl görüneceğini kontrol edebilmeleri adına bir sistem üzerinde çalışıyor. IKEA’nın digital dönüşüm yöneticisi olan Michael Valdsgaard, geliştirecekleri sistemin dekorasyon konusunda güvenilebilecek ilk artırılmış gerçeklik uygulaması olacağından bahsetti.
IKEA, artırılmış gerçeklik için Apple’dan yardım alacak

IKEA bir süredir buna benzer bir katalog uygulamasına sahip. Uygulama, kullanıcılarının evlerinin fotoğraflarını çekmesine ve katalogdan seçtikleri ürünü fotoğraf üzerine yerleştirebilmelerine olanak sunuyor. Fikir olarak yenilikçi olan uygulama, eşyaların ve fotoğrafların tam olarak ayarlanamamasından ötürü pek faydalı olamıyordu. Valdsgaard, Apple’ın artırılmış gerçeklik konusundaki deneyimi sayesinde bu uygulamayı geliştirebileceklerine inandığından bahsetti. Yenilenmiş uygulamada eşyalar doğru oranlarla yeniden boyutlandırılabilecek ve eşyaların konumu milimetresine kadar ayarlanabilecek.

Valdsgaard, yenilenmiş uygulamanın iOS 11’in dağıtımına yetişeceğini tahmin ediyor. Uygulama ilk kullanıma sunulduğu tarihte 500-600 adet ürüne sahip olacak.


https://www.engadget.com/2017/06/19/ikea-improves-ar-shopping-apple/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 2 yıl
O zaman ederinin 10 katı para vermeye hazır demek ki!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bence Samsug'dan veya Oculus'dan alsa çok daha iyi olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Eski cihazlara Android Market desteği sona eriyor 2 yıl Çift kameralı Samsung telefonları çoğalıyor 2 yıl 2017’de oyun gelirleri %8 artacak: Beklenen gelir 110 milyar dolara dayandı 2 yıl Apple'ın 100 milyon iPhone satma hedefi tedarik krizi yarattı 2 yıl WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi 2 yıl Alibaba CEO’su uyardı: Teknoloji devrimi 3. Dünya Savaşı’na neden olacak 2 yıl Yansıdığı alanı dokunmatik hale getiren projeksiyon cihazı Avrupa’da 2 yıl OnePlus 5 benchmark testlerinde hile mi yapıyor? 2 yıl Amazon "satın almadan dene" programını başlatıyor 2 yıl Vega mimarisi Nvidia GP100 GPU'sundan daha iyi 2 yıl Oyuncular için fiyat/performans iddialı yeni klavye ve fareler 2 yıl Game of Thrones'un yeni fragmanı savaşın habercisi 2 yıl Instagram Stories’ın kullanıcı sayısı, Snapchat’ın kullanıcı sayısını geçti 2 yıl LG V30, IFA 2017'de duyurulacak 2 yıl AMD Ryzen için MSI'dan iddialı anakart 2 yıl Reklam düşmanı Firefox Focus'un Android sürümü yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 çalışır halde görüntülendi 2 yıl Volvo elektrikli araçlarını Polestar markası altında piyasaya sürecek 2 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata, iflasın eşiğinde 2 yıl WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger ve diğerlerini tek uygulamayla kullanın 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN IKEA, artırılmış gerçeklik için Apple’dan yardım alacak Sonraki Paypal’dan banka hesabına anında transfer imkanı 2 yıl Tesla süperşarj ağını diğer markalara açabilir 2 yıl Wi-Fi sinyaliyle üç boyutlu haritalama yapıldı 2 yıl Toshiba kararını verdi: Bellek bölümü Japonya-ABD konsorsiyumuna gidecek 2 yıl Uber’in kurucusu Travis Kalanick istifa etti 2 yıl Microsoft Office'e konuşarak yazma özelliği geldi 2 yıl Aorus GTX 1070 Gaming Box satışa çıkıyor 2 yıl Lenovo katlanabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi 2 yıl AMD EPYC: Sunuculara Zen dokunuşu 2 yıl Giriş seviyesine yönelik Snapdragon 450 yonga seti geliyor 2 yıl AMD RX Vega özelleştirilmiş versiyonlar Ağustos ayının ilk yarısında 2 yıl Ölümcül sıcak hava dalgaları daha sık yaşanmaya başlayacak 2 yıl Nokia yeni sağlık takip cihazlarını duyurdu 2 yıl Intel’de yaz temizliği: Mini geliştirici kartları iptal edildi 2 yıl Razer’ın mobil oyun pazarına yönelik büyük planları var 2 yıl General Mobile GM 6 D incelemesi "Fiyat/Performans serisi güncellendi" 2 yıl En iyi süper bilgisayarlar Çinlilere ait 2 yıl Google’dan sıradan bir bilgisayarı derin öğrenme makinesine çeviren sistem 2 yıl SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz 2 yıl Warcraft'ın yönetmeni ikinci filmin hikayesini açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim