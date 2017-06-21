IKEA, artırılmış gerçeklik için Apple’dan yardım alacak

Apple ve IKEA, müşterilerin bir eşyayı veya mobilyayı satın almadan önce evlerinde nasıl görüneceğini kontrol edebilmeleri adına bir sistem üzerinde çalışıyor. IKEA’nın digital dönüşüm yöneticisi olan Michael Valdsgaard, geliştirecekleri sistemin dekorasyon konusunda güvenilebilecek ilk artırılmış gerçeklik uygulaması olacağından bahsetti.

IKEA bir süredir buna benzer bir katalog uygulamasına sahip. Uygulama, kullanıcılarının evlerinin fotoğraflarını çekmesine ve katalogdan seçtikleri ürünü fotoğraf üzerine yerleştirebilmelerine olanak sunuyor. Fikir olarak yenilikçi olan uygulama, eşyaların ve fotoğrafların tam olarak ayarlanamamasından ötürü pek faydalı olamıyordu. Valdsgaard, Apple’ın artırılmış gerçeklik konusundaki deneyimi sayesinde bu uygulamayı geliştirebileceklerine inandığından bahsetti. Yenilenmiş uygulamada eşyalar doğru oranlarla yeniden boyutlandırılabilecek ve eşyaların konumu milimetresine kadar ayarlanabilecek.

Valdsgaard, yenilenmiş uygulamanın iOS 11’in dağıtımına yetişeceğini tahmin ediyor. Uygulama ilk kullanıma sunulduğu tarihte 500-600 adet ürüne sahip olacak.

https://www.engadget.com/2017/06/19/ikea-improves-ar-shopping-apple/