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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IKEA’dan uygun fiyatlı akıllı priz

Tradfri adı altında rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı akıllı ev çözümleri sunmak isteyen IKEA’nın yeni ürünü akıllı priz oldu. Bu prize bağlı olan eşyaları uzaktan kapatıp açabileceksiniz.
5 ay
14,2b
1
10
Diğer Ev Elektroniği
Onur Emre Karadağ
Yazar
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IKEA’dan uygun fiyatlı akıllı priz
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Dünya’nın en büyük mobilya zincir mağazası IKEA, geçtiğimiz sene Tradfri akıllı aydınlatma sistemini tanıtmıştı. Bugün seriye yeni bir akıllı priz eklendi. Bu akıllı priz ile uzaktan kumanda, ethernet ağı veya mobil uygulama yardımıyla bağlı olan elektronik aletleri (kahve makinesi, ısıtıcı vb.) kapatıp açabileceksiniz.

HomeKit Desteği Yakında

Tradfri ürünlerini telefonunuz yardımıyla uzaktan kullanabilmek için 30 dolar değerinde ana bir kontrolcüye ihtiyacınız oluyor. Tradfri mobil uygulaması sayesinde cihazları kontrol edebiliyorsunuz ama HomeKit desteği bulunmuyor. Bu kontrolcüye yakın zamanda geleceği öğrenilen güncellemeden sonra akıllı priz, Apple HomeKit uyumlu hale de gelecek. Tradfri akıllı prizin fiyatı ise 10 dolar olarak duyuruldu. Uzaktan kumanda ile birlikte gelen başka bir versiyon 15 dolar fiyata sahip. Bu kumanda yardımıyla uygulamaya ihtiyaç duymadan prizi açıp kapatabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi ve IKEA ortaklığı detaylandı"

Geçtiğimiz sene tanıtılan Tradfri aydınlatma çözümleri ülkemizde satılıyorlardı. Yeni akıllı prizin hem kendisi hem de 15 dolarlık kumandalı versiyonu da Türkiye'ye getirilmiş. IKEA online mağazasında 79 TL prizin kendisi, 120 TL ise kumandalı versiyonu için fiyat etiketi olarak belirlenmiş. Yurt dışı fiyatına kıyasla daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.


https://9to5mac.com/2018/11/29/ikea-homekit-smart-plug-available/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay en beğenilen
Kullanım alanlarını bilmediğin için sana saçma geliyor olabilir. Lakin kullanım alanı genişliğini bildiğim için bana da senin şu yorum çok saçma geliyor :) Ne kadar kullanışlı bir icat olduğunu çok değil bir iki dakika evinde çevrendeki elektronik eşyalara bakarak anlayabilirsin. İşten eve gelirken evde istediğin elektronik eşyanı açıp kullanılabilir hale getirmekten tut, kahve makinesiyle su ısıtmaya, türlü türlü faydası olacak bir alet bu akıllı prizler.
Kullanım alanlarını bilmediğin için sana saçma geliyor olabilir. Lakin kullanım alanı genişliğini bildiğim için bana da senin şu yorum çok saçma geliyor :) Ne k...
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kayamtky 5 ay
geçen sene 2 priz + 1 kumanda olarak 65 TL ye aldığım alman malı bir seti, ışıklandırma sistemi için kullanıyorum. Evde sinema sistemine geçtiğim de, kumandayla loş ışık düzenine geçiyorum. Büyük rahatlık, tavsiye ediyorum.
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CocoR3ch 5 ay kayamtky
Ürün hakkında detaylı link alabilir miyim?
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joven 5 ay
Akıllı ev sistemlerini yıllardır kullanıyorum öyleki
ışıklarımı kombimi ev sinema sistemi tüm bileşenlerini ve
güvenlik kameramı hem keyifli hem güvenli hemde teknolojinin
verdiği rahatlığı bütçe konusunda sıkıntısı olmayan meraklısı
herkese tavsiye edebilirim
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Das Boot 5 ay
Evdeki tum cihazlar smart olup birbirleriyle kordineli calistiklari zaman ancak mantikli olur. Saniyorum ki dh da kimsenin evinde boyle bir donanim yok.
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WB 5 ay
Evimde philips hue akilli aydinlatma kullaniyorum, cok memnunum. Priz olayi ise bambaska birsey olmus, cok kullanisli bir urun bence her eve lazim..
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DH Misafiri 5 ay en beğenilen
Kullanım alanlarını bilmediğin için sana saçma geliyor olabilir. Lakin kullanım alanı genişliğini bildiğim için bana da senin şu yorum çok saçma geliyor :) Ne kadar kullanışlı bir icat olduğunu çok değil bir iki dakika evinde çevrendeki elektronik eşyalara bakarak anlayabilirsin. İşten eve gelirken evde istediğin elektronik eşyanı açıp kullanılabilir hale getirmekten tut, kahve makinesiyle su ısıtmaya, türlü türlü faydası olacak bir alet bu akıllı prizler.
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car_26 5 ay DH Misafiri
İnsanı tembelliğe alıştırıyor sanki:))
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elektrontan 5 ay
Şu akıllı prizler hayatımda gördüğüm en saçma buluş.
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mokinto 5 ay elektrontan
elektrontan
Şu akıllı prizler hayatımda gördüğüm en saçma buluş.

Ben de para verecek bir fayda göremiyorum. Cihazlar akıllı olduktan sonra gerek yok.
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