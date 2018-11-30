IKEA’dan uygun fiyatlı akıllı priz

Dünya’nın en büyük mobilya zincir mağazası IKEA, geçtiğimiz sene Tradfri akıllı aydınlatma sistemini tanıtmıştı. Bugün seriye yeni bir akıllı priz eklendi. Bu akıllı priz ile uzaktan kumanda, ethernet ağı veya mobil uygulama yardımıyla bağlı olan elektronik aletleri (kahve makinesi, ısıtıcı vb.) kapatıp açabileceksiniz.

HomeKit Desteği Yakında

Tradfri ürünlerini telefonunuz yardımıyla uzaktan kullanabilmek için 30 dolar değerinde ana bir kontrolcüye ihtiyacınız oluyor. Tradfri mobil uygulaması sayesinde cihazları kontrol edebiliyorsunuz ama HomeKit desteği bulunmuyor. Bu kontrolcüye yakın zamanda geleceği öğrenilen güncellemeden sonra akıllı priz, Apple HomeKit uyumlu hale de gelecek. Tradfri akıllı prizin fiyatı ise 10 dolar olarak duyuruldu. Uzaktan kumanda ile birlikte gelen başka bir versiyon 15 dolar fiyata sahip. Bu kumanda yardımıyla uygulamaya ihtiyaç duymadan prizi açıp kapatabileceksiniz.

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Geçtiğimiz sene tanıtılan Tradfri aydınlatma çözümleri ülkemizde satılıyorlardı. Yeni akıllı prizin hem kendisi hem de 15 dolarlık kumandalı versiyonu da Türkiye'ye getirilmiş. IKEA online mağazasında 79 TL prizin kendisi, 120 TL ise kumandalı versiyonu için fiyat etiketi olarak belirlenmiş. Yurt dışı fiyatına kıyasla daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

https://9to5mac.com/2018/11/29/ikea-homekit-smart-plug-available/