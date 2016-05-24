IMAX, sanal gerçekliği sinema salonlarına taşıyor

Her yıl düzenlediği Google I/O konferansının bu yılki ayağını geçtiğimiz günlerde düzenleyen Google, bu etkinlik sırasında sinema dünyası ile ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Imax Corporation ile ortak bir projeye imza atan Google, Imax ile birlikte yeni bir sanal gerçeklik kamerası geliştireceklerini duyurdu. Sinemada gösterilmeye uygun yüksek çözünürlüklü filmler çekebilecek olan bu yeni sanal gerçeklik kamerası, sinemacıların 360 derece, 3D filmler çekmesini mümkün hale getirecek.

Sinema dünyası için son derece heyecan verici bir gelişme olan bu yeni sanal gerçeklik kamerasının duyurulmasından sadece birkaç gün sonra, bu kez de Imax cephesinden önemli bir açıklama geldi. Her geçen gün daha fazla filmde kullanılan Imax film formatının geliştiricisi olan IMAX Corporation, bu yıl, dünya genelinde birçok sinema salonunda sanal gerçeklik deneyimi sunmaya başlayacağını açıkladı.

Imax, bu yıl sonuna kadar başta ABD ve Çin'de olmak üzere, dünya genelinde 6 sinema salonunda sanal gerçeklik içerikleri sunmaya başlayacak. İsveçli teknoloji firması Starbreeze AB ile birlikte çalışacak olan şirket, ilk başta bu salonlarda sanal gerçeklik oyunları sunacak. Google'ın çıkaracağı yeni sanal gerçeklik kamerası ile birlikte sinemacılarının VR içerikleri hazırlamaya başlayacağına inanan IMAX, ilerleyen dönemde sanal gerçeklik salonlarında oyun yerine sanal gerçeklik filmleri sunmayı amaçlıyor.

Evlerin sanal gerçeklik deneyimini yaşamak için sıkışık yer olduğunu söyleyen Imax CEO'su Richard Gelfond, sanal gerçeklik salonlarında daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi sunabileceklerini ifade etti. Gelfond, bunun yanı sıra, popüler film serileri ile ilişkili kısa içeriklerin de hazırlanabileceğini ve bu içeriklerin VR salonlarında gösterilebileceğini belirtti.

http://www.wsj.com/articles/imax-plans-foray-into-virtual-reality-1463706003