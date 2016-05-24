IMAX, sanal gerçekliği sinema salonlarına taşıyor

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Her yıl düzenlediği Google I/O konferansının bu yılki ayağını geçtiğimiz günlerde düzenleyen Google, bu etkinlik sırasında sinema dünyası ile ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Imax Corporation ile ortak bir projeye imza atan Google, Imax ile birlikte yeni bir sanal gerçeklik kamerası geliştireceklerini duyurdu. Sinemada gösterilmeye uygun yüksek çözünürlüklü filmler çekebilecek olan bu yeni sanal gerçeklik kamerası, sinemacıların 360 derece, 3D filmler çekmesini mümkün hale getirecek.
Sinema dünyası için son derece heyecan verici bir gelişme olan bu yeni sanal gerçeklik kamerasının duyurulmasından sadece birkaç gün sonra, bu kez de Imax cephesinden önemli bir açıklama geldi. Her geçen gün daha fazla filmde kullanılan Imax film formatının geliştiricisi olan IMAX Corporation, bu yıl, dünya genelinde birçok sinema salonunda sanal gerçeklik deneyimi sunmaya başlayacağını açıkladı.
Imax, bu yıl sonuna kadar başta ABD ve Çin'de olmak üzere, dünya genelinde 6 sinema salonunda sanal gerçeklik içerikleri sunmaya başlayacak. İsveçli teknoloji firması Starbreeze AB ile birlikte çalışacak olan şirket, ilk başta bu salonlarda sanal gerçeklik oyunları sunacak. Google'ın çıkaracağı yeni sanal gerçeklik kamerası ile birlikte sinemacılarının VR içerikleri hazırlamaya başlayacağına inanan IMAX, ilerleyen dönemde sanal gerçeklik salonlarında oyun yerine sanal gerçeklik filmleri sunmayı amaçlıyor.
Evlerin sanal gerçeklik deneyimini yaşamak için sıkışık yer olduğunu söyleyen Imax CEO'su Richard Gelfond, sanal gerçeklik salonlarında daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi sunabileceklerini ifade etti. Gelfond, bunun yanı sıra, popüler film serileri ile ilişkili kısa içeriklerin de hazırlanabileceğini ve bu içeriklerin VR salonlarında gösterilebileceğini belirtti.
http://www.wsj.com/articles/imax-plans-foray-into-virtual-reality-1463706003 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aasdjghasjkhdgashhşads :D:D:D:D
Sizin gibi insanlar beni hep güldürmüştür, illaki de çıkarlar bi konuda :)
Normalde titiz biri degilim ama bu farkli bisey neye guldun ?
şuan kullanılan 3d gözlüklerin geri kullanıldığına inanıyorum
bir çoğu lekeli oluyor belli oluyor
Yani illa sinemaya gitmenin anlami mantigi yoktur . Cihaz donanimsal olarak arizalansa ne olacak ? Sonucta baskalari da kullanmis .
Bu is birkac firmanin bosuna gaz vermesi ile biryere kadar olacak ...
Gozlere de zararli ...
Bilet fiyatları ile fazlasını çıkarırlar
+ yarım saat süren reklamlar
Daha da kötüsü 6 ay sonra yeni modeli çıktı haydi hepsini yenile.
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