Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IMAX, sanal gerçekliği sinema salonlarına taşıyor

Google ile birlikte yeni bir sanal gerçeklik kamerası geliştirecek olan IMAX, bunun yanı sıra sanal gerçeklik deneyiminin sunulacağı sinema salonları da açacağını duyurdu.
3 yıl
5,1b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Her yıl düzenlediği Google I/O konferansının bu yılki ayağını geçtiğimiz günlerde düzenleyen Google, bu etkinlik sırasında sinema dünyası ile ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Imax Corporation ile ortak bir projeye imza atan Google, Imax ile birlikte yeni bir sanal gerçeklik kamerası geliştireceklerini duyurdu. Sinemada gösterilmeye uygun yüksek çözünürlüklü filmler çekebilecek olan bu yeni sanal gerçeklik kamerası, sinemacıların 360 derece, 3D filmler çekmesini mümkün hale getirecek.
Sinema dünyası için son derece heyecan verici bir gelişme olan bu yeni sanal gerçeklik kamerasının duyurulmasından sadece birkaç gün sonra, bu kez de Imax cephesinden önemli bir açıklama geldi. Her geçen gün daha fazla filmde kullanılan Imax film formatının geliştiricisi olan IMAX Corporation, bu yıl, dünya genelinde birçok sinema salonunda sanal gerçeklik deneyimi sunmaya başlayacağını açıkladı.
Imax, bu yıl sonuna kadar başta ABD ve Çin'de olmak üzere, dünya genelinde 6 sinema salonunda sanal gerçeklik içerikleri sunmaya başlayacak. İsveçli teknoloji firması Starbreeze AB ile birlikte çalışacak olan şirket, ilk başta bu salonlarda sanal gerçeklik oyunları sunacak. Google'ın çıkaracağı yeni sanal gerçeklik kamerası ile birlikte sinemacılarının VR içerikleri hazırlamaya başlayacağına inanan IMAX, ilerleyen dönemde sanal gerçeklik salonlarında oyun yerine sanal gerçeklik filmleri sunmayı amaçlıyor.
Evlerin sanal gerçeklik deneyimini yaşamak için sıkışık yer olduğunu söyleyen Imax CEO'su Richard Gelfond, sanal gerçeklik salonlarında daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi sunabileceklerini ifade etti. Gelfond, bunun yanı sıra, popüler film serileri ile ilişkili kısa içeriklerin de hazırlanabileceğini ve bu içeriklerin VR salonlarında gösterilebileceğini belirtti.

http://www.wsj.com/articles/imax-plans-foray-into-virtual-reality-1463706003 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Yengec1907 3 yıl en beğenilen
Binlerce kisinin gozune taktigi seyimi takcaz ? Bircok goz mikrobu mevcut sahsen ben tiksinirim
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
me myself and i 2 yıl
bu gidişle gerçek hayatı unutup bunlara sarcaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkanozg 3 yıl
imax i imax yapan o ekran. diyelim göze taktık çözünürlük ne olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Yengec1907
Binlerce kisinin gozune taktigi seyimi takcaz ? Bircok goz mikrobu mevcut sahsen ben tiksinirim

Aasdjghasjkhdgashhşads :D:D:D:D
Sizin gibi insanlar beni hep güldürmüştür, illaki de çıkarlar bi konuda :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yengec1907 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Yengec1907

Binlerce kisinin gozune taktigi seyimi takcaz ? Bircok goz mikrobu mevcut sahsen ben tiksinirim


Aasdjghasjkhdgashhşads :D:D:D:D


Sizin gibi insanlar beni hep güldürmüştür, illaki de çıkarlar bi konuda :)

Normalde titiz biri degilim ama bu farkli bisey neye guldun ?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yengec1907 3 yıl en beğenilen
Binlerce kisinin gozune taktigi seyimi takcaz ? Bircok goz mikrobu mevcut sahsen ben tiksinirim
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JQKER 2 yıl Yengec1907
Yengec1907

Binlerce kisinin gozune taktigi seyimi takcaz ? Bircok goz mikrobu mevcut sahsen ben tiksinirim

şuan kullanılan 3d gözlüklerin geri kullanıldığına inanıyorum
bir çoğu lekeli oluyor belli oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Artik sinemaya gidilmez. 5+1 li kulaklikta aldinizmi heryerde sinema salonuna sahip olursunuz...
Yani illa sinemaya gitmenin anlami mantigi yoktur . Cihaz donanimsal olarak arizalansa ne olacak ? Sonucta baskalari da kullanmis .
Bu is birkac firmanin bosuna gaz vermesi ile biryere kadar olacak ...
Gozlere de zararli ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bence de güzel olur 2 saat boyunca gözünde olması gözü yorup hastalık yapabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bersgurs 3 yıl
tahir40
1 Salonda 100 kişi var desek, gözlüğün tanesi 3000$dan :)Daha da kötüsü 6 ay sonra yeni modeli çıktı haydi hepsini yenile.

Bilet fiyatları ile fazlasını çıkarırlar
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Punk 3 yıl bersgurs
bersgurs
tahir40
1 Salonda 100 kişi var desek, gözlüğün tanesi 3000$dan :)Daha da kötüsü 6 ay sonra yeni modeli çıktı haydi hepsini yenile.

Bilet fiyatları ile fazlasını çıkarırlar

+ yarım saat süren reklamlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
1 Salonda 100 kişi var desek, gözlüğün tanesi 3000$'dan :)
Daha da kötüsü 6 ay sonra yeni modeli çıktı haydi hepsini yenile.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5072 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, sanal gerçeklik ve
9 etiket daha vr google i/o 2016 imax sanal gerçeklik kamerası sanal gerçeklik salonları Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung T3 SSD inceleme videosu: Telefonunuza 2 terabyte depolama takviyesi 3 yıl LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor? 3 yıl Pebble Core: Adı Pebble ama akıllı saat değil 3 yıl Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler 3 yıl Google, şifrelerin doğruluğuna kendisi karar verecek 3 yıl Samsung, 500GB kapasiteli 750 EVO SSD serisini satışa sundu 3 yıl Amerikan Ordusu 70 yıllık silahı envanterine sokuyor 3 yıl Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın 3 yıl Yeni Macbook Pro’dan haber var 3 yıl Uncharted 4, ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı 3 yıl Corsair’den ROG anakartlara özel DDR4-3200 bellek kitleri 3 yıl Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun! 3 yıl Apple CEO'sundan tarihi itiraf "iPhone çok pahalı, düşürmeye çalışacağız" 3 yıl Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu 3 yıl Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin 3 yıl OnePlus 3 lansmanı yine sanal gerçeklik üzerinden yapılacak 3 yıl Samsung Gear Fit 2 bağımsız bir cihaz olma yolunda ilerliyor 3 yıl Noria ile bildiğiniz tüm klimaları unutun 3 yıl Angry Birds filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı 3 yıl Hindistan'in tekrar kullanılabilir uzay mekiği ilk kez test edildi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN IMAX, sanal gerçekliği sinema salonlarına taşıyor Sonraki AMD Polaris grafik mimarisi için şimdi de Temmuz iddiaları 3 yıl Braun 799cc-7 tıraş makinesi inceleme "Yeni nesil tıraş" 3 yıl AOC’nin 4 kenarı da çerçevesiz monitörü satışa çıkıyor 3 yıl Mars son 11 yıldaki en yakın konumuna geliyor 3 yıl Samsung Galaxy Note Edge, Android 6.0 güncellemesine başladı 3 yıl Windows 10'un minimum sistem gereksinimlerinde önemli değişiklik 3 yıl Yeni Peugeot 3008 resmi olarak tanıtıldı 3 yıl Adele, Sony Music ile 90 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı 3 yıl Priz olan her yerde güçlü WiFi için TP-LINK'ten iki yeni Powerline adaptör 3 yıl Sonunda LG G5 de rootlandı! 3 yıl Instagram'ın gizli mesaj kutusunu açın 3 yıl BMW sonunda Apple CarPlay desteğine kavuşuyor 3 yıl iPhone 7 dört adet hoparlöre sahip olabilir 3 yıl Windows 10 Mobile telefonlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği geliyor 3 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi sızdırıldı 3 yıl Mobilite: Asus ZenFone 3, Motorola G4 Plus, OnePlus 3, Google I/O 2016 ve dahası... 3 yıl Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı gişede 1 milyar dolara ulaştı 3 yıl Google Science Journal ile telefonunuzda deneyler yapın 3 yıl Dizüstü bilgisayarda Titan X'den daha yüksek grafik performansı 3 yıl Kaliforniya kişi başına tüketilen enerjide en düşük eyaletlerden biri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim