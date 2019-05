IMDb'den tamamen ücretsiz dizi ve film izleme platformu Freedive!

Filmler, diziler ve film yıldızları hakkında bilgiler ve değerlendirmeler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı olan IMDb, Netflix'e rakip, dizi ve film izleme platformu Freedive'ı duyurdu.

Freedive'ı rakiplerinden ayıran en büyük özelliği tamamen ücretsiz olması ve reklam içermesi. Tüm gelirini reklamlardan sağlayan platform, bu bakımdan tamamen kusursuz bir deneyim vaat etmese de tamamen ücretsiz olması onu rakiplerinden bir hayli öne çıkartıyor. Platformda herhangi bir Premium abonelik sistemi yer almıyor ve tüm içerikler ücretsiz.

IMDb geçmişte de kısa dizi kesitleri, fragmanlar ve röportajlar yayınlıyordu. Bundan sonra Freedive ile bu hizmetini genişleterek kullanıcılara filmleri ve televizyon şovlarını tam halleriyle sunmaya başlayacak.

Şu an için The Illusionist, The Last Samurai, Memento, True Romance ve Awakenings gibi kültlerin yer aldığı platforma önümüzdeki günlerde daha fazla film ve dizinin eklenmesi gerekiyor.

https://www.gsmarena.com/imdb_announces_freedive_a_free_video_streaming_service_with_ads-news-35039.php

'daki içeriklere web sitesinden vecihazlarından erişilebiliyor ve yakın gelecekte mobil cihazlara da gelmesi bekleniyor. Ayrıca şunu da hatırlatmamız gerek,şimdilik yalnızca'de hizmet veriyor ve ülkemize ne zaman geleceği şu an için oldukça büyük bir merak konusu.