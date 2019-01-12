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IMDb'den tamamen ücretsiz dizi ve film izleme platformu Freedive!

IMDb, tüm gelirlerini reklamlardan elde eden, tamamen ücretsiz film ve dizi izleme platformu Freedive'ı ABD'de kullanıma açtı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
4 ay
16,3b
1
25
Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Filmler, diziler ve film yıldızları hakkında bilgiler ve değerlendirmeler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı olan IMDb, Netflix'e rakip, dizi ve film izleme platformu Freedive'ı duyurdu.
Freedive'ı rakiplerinden ayıran en büyük özelliği tamamen ücretsiz olması ve reklam içermesi. Tüm gelirini reklamlardan sağlayan platform, bu bakımdan tamamen kusursuz bir deneyim vaat etmese de tamamen ücretsiz olması onu rakiplerinden bir hayli öne çıkartıyor.  Platformda herhangi bir Premium abonelik sistemi yer almıyor ve tüm içerikler ücretsiz.
IMDb geçmişte de kısa dizi kesitleri, fragmanlar ve röportajlar yayınlıyordu. Bundan sonra Freedive ile bu hizmetini genişleterek kullanıcılara filmleri ve televizyon şovlarını tam halleriyle sunmaya başlayacak.
Şu an için The Illusionist, The Last Samurai, Memento, True Romance ve Awakenings gibi kültlerin yer aldığı platforma önümüzdeki günlerde daha fazla film ve dizinin eklenmesi gerekiyor.
Freedive'daki içeriklere web sitesinden ve Amazon Fire TV cihazlarından erişilebiliyor ve yakın gelecekte mobil cihazlara da gelmesi bekleniyor. Ayrıca şunu da hatırlatmamız gerek, Freedive şimdilik yalnızca ABD'de hizmet veriyor ve ülkemize ne zaman geleceği şu an için oldukça büyük bir merak konusu.
https://www.gsmarena.com/imdb_announces_freedive_a_free_video_streaming_service_with_ads-news-35039.php Yorum Yaz
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alaz1903 4 ay en beğenilen
Dünya para verip sinemaya gidiyoruz 35 dakika reklam izliyoruz. Bedava hizmette reklam izlemişiz çok mu?
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Mr. Jingles 4 ay
Harika bir gelişme. Büyük bir kullanıcı kitlesi kazanacaktır. Varsın reklam olsun. Sonuçta bedava verilen bir şeyin elbette karşılığı olacaktır.
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akbirkurt 4 ay
Hayat ABD’liye güzel.
1 Yanıt Yanıtla +18
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 4 ay
Bence ücretsiz olunca reklam izlenir sıkıntı edilmez o kadar :)
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teknokaptan 4 ay
deniyorum su an bakalim paylasirim tecrubemi...
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Amd64x2 4 ay
paykasamıdır nedir ha gayret 78 tane daha at aynı mesajdan 80 tane olsun, gözlerimiz parmaklarımız bayram etsin.
Tam yeri gelmişken bedava iyidir (bende destekliyorum) ama bedava olan yerde kalite maalesef olmuyor olamıyor.
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Cute Hentai 4 ay
PM atıcam birazdan, gerçi pm alımım kapalı. Gerekli 2 bilgiyi ve isteğinize göre yapıp yapmayacağınız durum size kalmış. :)
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instance 4 ay Cute Hentai
Teşekkürler
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dreamblue35 4 ay

"Aldığınız Hizmet Karşısında Bir Ücret Ödemiyorsanız, Ürün Aslında Sizsiniz!"
kaynak sinerjik.org/...
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Cute Hentai 4 ay
IPTV derim başka birşey demem. 1 aydır kullanıyorum. Umarım patlamaz. Patlar ise başka servis arayışı içine gireceğim. Patlamazsa üyeliği 6 ay daha uzatacağım.
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StaatSanWalt 4 ay
Türkiye'de Puhu Amerikada free dive umarım ikiside başarılı olurlar.
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_Raistlin_Majere_ 4 ay
En önemli bilgi en sonda yazıyor
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MonitörKertenkelesi 4 ay
E sadece reklam geliri ile film izletme çok da yeni bi şey değil ve sadece ABD'de olması da garip. Ama Youtube gibi global ber film sunma platformu hemen bu konuya el atmalı ve aynısını yapabilmeli o zaman. Ne abone olmaya ne de ABD'de olmaya gerek yok maksat reklam izletme değil mi izleriz sorun değil.
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fbahadir07 4 ay
Popcorn time zaten ucretsiz yillardir kullaniyorum. Reklamda yok.
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