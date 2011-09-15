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iMessage desteği OS X Lion'da iChat uygulamasına geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Ekim ayında piyasaya sürülmesi ihtimali güçlenen iPhone 5 ve mobil işletim sisteminin iddialı sürümü iOS 5 için çalışmalar devam ederken Mac sistemleri için de kullanıcılara bir sürpriz hazırlandığı ortaya çıktı.

iOS 5 sürümü ile birlikte kullanıcılara sunulacak iMessage uygulaması, internet üzerinden SMS benzeri sohbet yapma imkanı tanıyor. Yerel operatörler üzerinden SMS gönderimini bitireceği düşüncesiyle bazı çevrelerin karşı çıktığı uygulama sadece iOS ile sınırlı kalmayacak.

MacRumors tarafından yayınlanan habere göre Arnold Kim adlı bir geliştirici OS X Lion uygulaması iChat kodları arasında bazı işaretlere ulaştı.

Kodlarda timeDelivered ve timeRead adlı iki kelimenin iMessage grubu altında bulunduğu görülüyor. Arnold Kim bunun kesinlikle iChat uygulamasına iMessage desteğinin gelmesi olarak yorumluyor. Böylece iOS ve Mac OS arasında çapraz olarak mesaj sohbeti yapmak mümkün hale gelecek.

@interface IMMessage : NSObject
{
IMHandle *_sender;
IMHandle *_subject;
NSAttributedString *_text;
NSString *_plainBody;
NSDate *_time;
NSDate *_timeDelivered;
NSDate *_timeRead;

İddia edildiği gibi iMessage özelliği Mac modellerinde de aktif hale gelirse Apple platformları arasında video ve metin ile çapraz olarak ücretsiz iletişim kurulabilecek. Ayrıca iPod serisinin de 3G özelliği kazanması durumunda bu iletişimin dışında kalan hiç bir ürün olmayacak.

iMessage uygulama olarak bahsedilse de aslında orijinal mesaj uygulamasının içinde yer alıyor. Operetör masrafları olmadan kullanıcıların birbiriyle mesajlaşmasını sağlıyor. BlackBerry modellerinde de aynı sistem bulunuyor. Buna benzer üçüncü taraf uygulamaları da App Store'da mevcut. 

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BadGuy 8 yıl
Daha fazla ios ve mac os entegrasyonu gelmeli.
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Scott. 8 yıl
çok gerekli bir uygulama.Bence ortak bi ağ kursunlar android ios symbian win mobile.hepsinde çalışsa valla her ay 10 bin sms yapmaya son veririm
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savinelli 8 yıl
whatsapp gibi bir program hem android hem iphone hem blackberry hatta bazı nokia modellerinde bile çalışıp hepsini birbirine bağlayan kocaman bir network oluşturmuşken başka bir telefonlar arası im programına daha gerek yoktu bence. kaldı ki skype da hem işletim sistemli telefonları hem de windows, mac gibi sistemleri birbirine bağlıyor. üstelik sesli ve görüntülü :) şu anda telefon defterimin yarısı whatsapp kullandığı için zaten şebekeye sms ücreti ödemiyorum..
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losthell 8 yıl
Benim listemde whassapp kullananların neredeyse hepsi iphone sahibi o yüzden imessage hiç beklenmedik şekilde anında milyonlarca kullanıcıya ulaşabilir. Bu iChat olayıda benim gibi Mac kullananlar için olağanüstü bir hareket olur cihaz kucağımda nette gezerken gelen mesajları klavyede hızlıca cevaplayabilirim ve işime tekrar bakabilirim güzel olmuş.
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Guest-96C8A0517 8 yıl
bende bildiğimiz operetör üzerinden mesaj yollama sanmıştım meğersem bbm tarzı bişeymiş. ios 5 i istememin nedenlerinden biri öldü.
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tanriseven 8 yıl
Gayet güzel olur eğer doğru ise.
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Xagdas 8 yıl
Güzel... Bi de Android'de bunu çalıştırıcak program olsaaa, sms'e bi daha dünyada para vermem :))) (Nokia ölsün) :P
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