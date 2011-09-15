iMessage desteği OS X Lion'da iChat uygulamasına geliyor

Kodlarda timeDelivered ve timeRead adlı iki kelimenin iMessage grubu altında bulunduğu görülüyor. Arnold Kim bunun kesinlikle iChat uygulamasına iMessage desteğinin gelmesi olarak yorumluyor. Böylece iOS ve Mac OS arasında çapraz olarak mesaj sohbeti yapmak mümkün hale gelecek.

MacRumors tarafından yayınlanan habere göre Arnold Kim adlı bir geliştirici OS X Lion uygulaması iChat kodları arasında bazı işaretlere ulaştı.

iOS 5 sürümü ile birlikte kullanıcılara sunulacak iMessage uygulaması, internet üzerinden SMS benzeri sohbet yapma imkanı tanıyor. Yerel operatörler üzerinden SMS gönderimini bitireceği düşüncesiyle bazı çevrelerin karşı çıktığı uygulama sadece iOS ile sınırlı kalmayacak.

Apple'ın Ekim ayında piyasaya sürülmesi ihtimali güçlenen iPhone 5 ve mobil işletim sisteminin iddialı sürümü iOS 5 için çalışmalar devam ederken Mac sistemleri için de kullanıcılara bir sürpriz hazırlandığı ortaya çıktı.





İddia edildiği gibi iMessage özelliği Mac modellerinde de aktif hale gelirse Apple platformları arasında video ve metin ile çapraz olarak ücretsiz iletişim kurulabilecek. Ayrıca iPod serisinin de 3G özelliği kazanması durumunda bu iletişimin dışında kalan hiç bir ürün olmayacak.





iMessage uygulama olarak bahsedilse de aslında orijinal mesaj uygulamasının içinde yer alıyor. Operetör masrafları olmadan kullanıcıların birbiriyle mesajlaşmasını sağlıyor. BlackBerry modellerinde de aynı sistem bulunuyor. Buna benzer üçüncü taraf uygulamaları da App Store'da mevcut.