iOS 13.1.1 üzerinde çalışan iPhone X jailbreak edildi

Son dönemde Apple’ın jailbreak konseptine karşı verdiği amansız mücadele başarıya ulaştı ve artık eskisi gibi jailbreak işlemlerine büyük bir ilgi bulmak zor. Bazı önemli jb mağazaları da bu nedenle kapanmıştı.

Yeni bir jailbreak yöntemi

Yine de zaman zaman iOS işletim sistemindeki açıkları kullanarak yazılım mühendislerinin jalibreak araçları geliştirdiğine şahit oluyoruz. iOS 12.4 sürümündeki açığın ardından bu kez iOS 13.1.1 sürümü jailbreak edildi.

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Geçtiğimiz hafta iOS işletim sisteminde Checkm8 adını verdiği yeni bir açık bulan yazılımcı bu hafta ise açık üzerinden geliştirdiği jailbreak aracını duyurdu. Testlerde iOS 13.1.1 üzerinde çalışan iPhone X modeli kolay bir şekilde jailbreak edilebiliyor.

Modeli DFU modunda başlattıktan 2 saniye sonra jailbreak edebilen yazılımcı sonrasında NAND üzerinden otomatik olarak başlayacak şekilde optimize ediliyor. Ayrıca ekstra bir imaj yüklemeye de gerek kalmıyor.

Bulunan yeni yöntem henüz ilk aşamada ve tam bir jailbreak işlemi geliştirmek için önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Yöntem iPhone 5S ve iPhone X arasındaki modellerde sistemi kırabiliyor.