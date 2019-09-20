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    Huawei kendi uygulama ekosistemi için 1 milyar dolar ayırdı

    Huawei AppGallery uygulama mağazasına yönelik olarak 1 milyar dolar bütçeli bir kampanya başlıyor. Geliştiriciler ayrıca gelirlerin yüzde 85’ini cebine koyabilecek.
    2 sa.
    1,2b
    18
    10
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Mate 30 amiral gemi serisi Huawei için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Google ile ilişkileri kopan Huawei yeni telefonunda açık kaynak olarak dağıtılan Android 10 çekirdeği üzerine EMUI 10 ara yüzünü kullandı ancak Google uygulamaları haliyle yer almıyordu.

    Önemli hamle

    Akıllı telefon pazarında üst seviye fiyatlandırma ile yer alan Mate serisi için Google mağazası ve uygulamalarının olmaması global ölçekte sıkıntı oluşturacak. Çin pazarında zaten Google uygulamalarına erişim yok.

    Huawei bu durumu aşabilmek adına Huawei AppGallery adındaki uygulama mağazasını devreye soktu. Tarayıcı tabanlıo AppGallery mağazasına giderek uygulama indirebiliyorsunuz. Google Play haricinde uygulama kurmayı tam anlamıyla bilemeyen kullanıcılar için bir nevi kolaylık sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "En hızlı Huawei: Porsche Design Mate 30 RS"

    İşin kötü tarafı ise AppGallery üzerinde sadece 45000 uygulama mevcut. Google Play mağazasının 2.7 milyon civarındaki uygulama sayısı karşısında bu rakam oldukça düşük. Huawei’nin hızlı bir şekilde rakamı yükseltmesi gerekiyor.

    Firma yaptığı açıklamada yakın zamanda yoğun bir uygulama geliştirme programı başlatacaklarını duyurdu. Bu program için 1 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı ve programa katılan geliştiricilere dağıtılacak. Ayrıca mağazada yapılan satışların yüzde 85’i de geliştiricilere bırakılacak.

    Uygulama geliştiriciler için oldukça cazip bir teklif gibi görünse de mağazanın oluşturacağı etkileşim çok daha önemli. Bir dönem Windows Phone platformunun yaşadığı gibi mağazaya ilginin düşük olması geliştiricileri de uzaklaştırıyor.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/09/19/with-no-google-play-services-huawei-offers-developers-1-billion-to-build-for-its-own-app-store/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    dede17 1 sa. en beğenilen
    İnsanların durumu analiz etme biçimine tav oluyorum
    İşin kötü tarafı ise AppGallery üzerinde sadece 45000 uygulama mevcut. Google Play mağazasının 2.7 milyon civarındaki uygulama sayısı karşısında bu rakam oldukça düşük
    .

    neymiş efendim onda 2,7 mlyon onda huwaie de 45.000 ulan adam akıllı 5000 uygulama olsa yeter de artar bile 2,7 milyon yazılımı kim ne yapsın duruyor orda işte
    İnsanların durumu analiz etme biçimine tav oluyorum İşin kötü tarafı ise AppGallery üzerinde sadece 45000 uygulama mevcut. Google Play mağazasının 2.7 m...
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    Yanıtla +6
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    esmerbuyucu 1 sa. FatihAsl
    Google api'leri kullanan uygulamalar için alternatif sundular harita vs gibi. Yapmaları gereken tek şey onları değiştirmek başka bir şey değil.
    Burada sanki marka ölmüş gibi konuşanlarsa ayrı komik. Google'dan elini eteğini çekmesi ileri vadede markayı ileri taşıyacak.
    Google api'leri kullanan uygulamalar için alternatif sundular harita vs gibi. Yapmaları gereken tek şey onları değiştirmek başka bir şey değil. Burada sank...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    dede17 1 sa. en beğenilen
    İnsanların durumu analiz etme biçimine tav oluyorum
    İşin kötü tarafı ise AppGallery üzerinde sadece 45000 uygulama mevcut. Google Play mağazasının 2.7 milyon civarındaki uygulama sayısı karşısında bu rakam oldukça düşük
    .

    neymiş efendim onda 2,7 mlyon onda huwaie de 45.000 ulan adam akıllı 5000 uygulama olsa yeter de artar bile 2,7 milyon yazılımı kim ne yapsın duruyor orda işte
    Yanıtla +6
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    eP_362 2 sa.
    Mate 30 serisinde Netflix ve benzeri uygulamalar HD olarak izleme sunabilecek mi acaba?
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    experienced 2 sa.
    Google drive ı aktif şekilde kullanmaya başlamıştım ve mate 9 kullanan biri olarak mate30 a terfi ederim diye düşünüyordum. Sanırım mi mix 4 bekleyeceğim :(
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    darkfriairs 1 sa. experienced
    Allah başka dert vermesin.
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    mansurmarsak 2 sa.
    Asıl soru şu Google uygulamaları bu mağazada olacak mı yani Youtube,Gmail,Haritalar vs. Eğer olmayacaksa hiçbir anlamı yok kimse apk peşinde koşmaz bu saatten sonra...
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    Berringer 2 sa.
    Huawei açısından perşembenin geleceği çarşambadan belliydi daha somut önlemler alması gerekirdi. ama alamadı veya almadı. Şirket olarak tepe modeller çıkartacaksın bu kadar mate 30 yada mate x gibi ama uygulama yok. öyle appgallery ile olmaz bu işler Olayın üzücü tarafı ise adamlar Türkiye pazarına gerçekten önem veren bir şirketti
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    FatihAsl 2 sa.
    Windows Phone ile karşılaştırmak doğru olmaz. çünkü geliştiricilerin yapması gereken tek şey mevcut Android uygulamalarını mağazaya koymaları gerekiyor. yani geliştirme maliyeti sıfır. Tabi ki uygulamalar google hizmetleri gibi engelli hizmetleri kullanmıyorlarsa.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu 1 sa. FatihAsl
    Google api'leri kullanan uygulamalar için alternatif sundular harita vs gibi. Yapmaları gereken tek şey onları değiştirmek başka bir şey değil.
    Burada sanki marka ölmüş gibi konuşanlarsa ayrı komik. Google'dan elini eteğini çekmesi ileri vadede markayı ileri taşıyacak.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    smart1978 2 sa.
    Dolar olarak ayirmasi guzel ;) ....
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    uygulama haber, huawei appgallery ve
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