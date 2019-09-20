Huawei kendi uygulama ekosistemi için 1 milyar dolar ayırdı

Huawei Mate 30 amiral gemi serisi Huawei için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Google ile ilişkileri kopan Huawei yeni telefonunda açık kaynak olarak dağıtılan Android 10 çekirdeği üzerine EMUI 10 ara yüzünü kullandı ancak Google uygulamaları haliyle yer almıyordu.

Önemli hamle

Akıllı telefon pazarında üst seviye fiyatlandırma ile yer alan Mate serisi için Google mağazası ve uygulamalarının olmaması global ölçekte sıkıntı oluşturacak. Çin pazarında zaten Google uygulamalarına erişim yok.

Huawei bu durumu aşabilmek adına Huawei AppGallery adındaki uygulama mağazasını devreye soktu. Tarayıcı tabanlıo AppGallery mağazasına giderek uygulama indirebiliyorsunuz. Google Play haricinde uygulama kurmayı tam anlamıyla bilemeyen kullanıcılar için bir nevi kolaylık sağlıyor.

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İşin kötü tarafı ise AppGallery üzerinde sadece 45000 uygulama mevcut. Google Play mağazasının 2.7 milyon civarındaki uygulama sayısı karşısında bu rakam oldukça düşük. Huawei’nin hızlı bir şekilde rakamı yükseltmesi gerekiyor.

Firma yaptığı açıklamada yakın zamanda yoğun bir uygulama geliştirme programı başlatacaklarını duyurdu. Bu program için 1 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı ve programa katılan geliştiricilere dağıtılacak. Ayrıca mağazada yapılan satışların yüzde 85’i de geliştiricilere bırakılacak.

Uygulama geliştiriciler için oldukça cazip bir teklif gibi görünse de mağazanın oluşturacağı etkileşim çok daha önemli. Bir dönem Windows Phone platformunun yaşadığı gibi mağazaya ilginin düşük olması geliştiricileri de uzaklaştırıyor.