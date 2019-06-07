iOS 13 otomatik olarak bilinmeyen numaraları engelleyecek

Son dönemin mobil dünyada en çok öne çıkan konularından birisi ağırlıklı olarak reklamlardan oluşan bilinmeyen çağrılar. Mağazalarda bununla ilgili sayısız uygulama yer alırken platform geliştiriciler de yerleşik olarak kullanıcılara destek olmaya çalışıyor.

Yönlendirme yapıyor

Apple iOS 13 sürümü ile birlikte iPhone kullanıcıları da yeni bir yaklaşımla bilinmeyen numaralardan korunacak. Sistem bilinmeyen numaradan bir arama geldiğinde otomatik olarak sesli mesaj kutusuna yönlendiriyor. Böylece kullanıcının bir aksiyon almasına gerek kalmıyor.

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Genelde numara engelleme uygulamaları çağrı ekrana düştükten sonra devreye giriyor ve bazıları daha çalmadan engelleniyor ancak karşı taraf çağrının ulaştığını anlamış oluyor. Apple’ın çözümü ise karşı tarafı da düşünüyor.

Sistem kullanıcının rehberini, maillerini araştırıyor ve numaraları indeksliyor. Gelen çağrıları da buna göre algılayarak bloke ediyor. Böylece örneğin bir geri arama durumunda yanlışlıkla engelleme de yapılmamış oluyor. Elbette iş gereği yoğun arama çağrı trafiği yaşayanlar için bu sistem sağlıklı olmayabilir.