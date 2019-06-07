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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13 otomatik olarak bilinmeyen numaraları engelleyecek

iOS 13 ile birlikte bilinmeyen çağrılar doğrudan sesli mesaj kutusuna yönlendirilecek. Sistem kullanıcı verilerini analiz ederek en doğru şekilde engelleme yapmaya çalışıyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin mobil dünyada en çok öne çıkan konularından birisi ağırlıklı olarak reklamlardan oluşan bilinmeyen çağrılar. Mağazalarda bununla ilgili sayısız uygulama yer alırken platform geliştiriciler de yerleşik olarak kullanıcılara destek olmaya çalışıyor.

Yönlendirme yapıyor

Apple iOS 13 sürümü ile birlikte iPhone kullanıcıları da yeni bir yaklaşımla bilinmeyen numaralardan korunacak. Sistem bilinmeyen numaradan bir arama geldiğinde otomatik olarak sesli mesaj kutusuna yönlendiriyor. Böylece kullanıcının bir aksiyon almasına gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft’tan Ethereum akıllı sözleşmelerini doğrulayacak araç"

Genelde numara engelleme uygulamaları çağrı ekrana düştükten sonra devreye giriyor ve bazıları daha çalmadan engelleniyor ancak karşı taraf çağrının ulaştığını anlamış oluyor. Apple’ın çözümü ise karşı tarafı da düşünüyor.

Sistem kullanıcının rehberini, maillerini araştırıyor ve numaraları indeksliyor. Gelen çağrıları da buna göre algılayarak bloke ediyor. Böylece örneğin bir geri arama durumunda yanlışlıkla engelleme de yapılmamış oluyor. Elbette iş gereği yoğun arama çağrı trafiği yaşayanlar için bu sistem sağlıklı olmayabilir.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/06/ios-13-send-unknown-callers-to-voicemail/ Yorum Yaz
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sml_akyz 4 gün en beğenilen
Blokladığımız numaraları ortak bir havuza alsa ve sonrasında o numaraları herkesten bloklasa özellikle dolandırıcı numaralarını engellemiş olurlar
1 Yanıt Yanıtla +7
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sml_akyz 4 gün en beğenilen
Blokladığımız numaraları ortak bir havuza alsa ve sonrasında o numaraları herkesten bloklasa özellikle dolandırıcı numaralarını engellemiş olurlar
1 Yanıt Yanıtla +7
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dr20mouse 4 gün sml_akyz
Samsung'da var zaten rehberde kayıtlı olmayanları ototmatik engelliyor veya numara eğer sisteme kaydedilmişse kime ait olduğunu gösteriyor
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