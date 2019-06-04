iOS 13 de Xbox ve PlayStation oyun kollarını destekleyecek

Apple’ın merakla beklenen geliştirici konferansı WWDC 2019’da, Apple ürünleri ile ilgili yenilikleri öğrenebildik. Bunlardan biri tvOS 13’e eklenen Xbox ve PlayStation oyun kolu desteğiydi. Etkinlik sırasında tam olarak anlaşılmasa da daha sonrasında bu desteğin iOS 13’e de geldiği öğrenildi.

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Xbox One S ve PlayStation 4 oyun kolu desteği

Konferansta iOS 13 için oldukça uzun bir süre ayrıldı. Bizde etkinliği takip ederek bu haberimizde iOS 13’ün sahip olduğu tüm yenilikleri anbean sizlere aktardık. iOS 13 tanıtımının sonunda, daha birçok özellik olmasına rağmen zamanın yetmediği açıklandı. Bu da bazı yeniliklerin üzerinde konuşulamamasına sebep oldu. iOS 13 için de Xbox ve PlayStation oyun kolu desteği gelmesi arada kaynayanlardan biri.

Etkinlik sonrasında iOS 13 için hazırlanan “iOS 13 yenilikleri” sayfası ile Xbox One S ve PlayStation 4 kontrolcülerinin desteklendiği kesinleşmiş oldu. Özellikle çevrimiçi oyun servislerinin arttığı ve Apple Arcade gibi yeni oyun çözümlerinin geliştirildiğini düşündüğümüzde, oyun kolu desteğinin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2019/06/03/apple-ios-13-wwdc-xbox-dualshock/