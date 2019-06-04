Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13 de Xbox ve PlayStation oyun kollarını destekleyecek

Apple’ın WWDC 2019 etkinliği geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Etkinlikte tvOS 13’e Xbox ve PlaStation oyun kolu desteği geldiği açıklanmıştı. Görünen o ki bu destek iOS 13’de de bulunuyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
3,4b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 13 de Xbox ve PlayStation oyun kollarını destekleyecek
Tam Boyutta Gör
Apple’ın merakla beklenen geliştirici konferansı WWDC 2019’da, Apple ürünleri ile ilgili yenilikleri öğrenebildik. Bunlardan biri tvOS 13’e eklenen Xbox ve PlayStation oyun kolu desteğiydi. Etkinlik sırasında tam olarak anlaşılmasa da daha sonrasında bu desteğin iOS 13’e de geldiği öğrenildi.
Ayrıca Bkz. "Mac Pro için Apple Pro Display XDR ekranı duyuruldu"

Xbox One S ve PlayStation 4 oyun kolu desteği

Konferansta iOS 13 için oldukça uzun bir süre ayrıldı. Bizde etkinliği takip ederek bu haberimizde iOS 13’ün sahip olduğu tüm yenilikleri anbean sizlere aktardık. iOS 13 tanıtımının sonunda, daha birçok özellik olmasına rağmen zamanın yetmediği açıklandı. Bu da bazı yeniliklerin üzerinde konuşulamamasına sebep oldu. iOS 13 için de Xbox ve PlayStation oyun kolu desteği gelmesi arada kaynayanlardan biri.

iOS 13 de Xbox ve PlayStation oyun kollarını destekleyecek
Tam Boyutta Gör

Etkinlik sonrasında iOS 13 için hazırlanan “iOS 13 yenilikleri” sayfası ile Xbox One S ve PlayStation 4 kontrolcülerinin desteklendiği kesinleşmiş oldu. Özellikle çevrimiçi oyun servislerinin arttığı ve Apple Arcade gibi yeni oyun çözümlerinin geliştirildiğini düşündüğümüzde, oyun kolu desteğinin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.


https://www.engadget.com/2019/06/03/apple-ios-13-wwdc-xbox-dualshock/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nevfel 5 gün en beğenilen
Apple nasıl böyle bir destek vermiş ilginç.
Halbuki 499 dolara icontroller satabilirdi.
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kilinchaci 22 sa.
jailbreak ile yapılabiliyordu contollersforall diye bir şeydi galiba. ama konsolu olan adam niye mobil oyun oynasın ki. mfi kontrolcülere para vermeye gerek kalmamış, iyi olmuş, nvidia shield geldi aklıma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 4 gün
Bu şekilde dünyanın en iyi oyun kontrolcüleri bir anda konsol gibi kullanabilmemizi sağlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hömmgüzel 5 gün
Bu oldu işte bro
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 5 gün
Sevinmeyin bağlamak için  Arcade üyeliği isteebilir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 5 gün
Elma armuda destek vermiş, şaştık kaldık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 5 gün
İşte bunun için jailbreakten vazgeçebilirim. Ncontrol diye tweak var ama tam verim alamıyorum. Mesela Rangers of Oblivion oynayamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 5 gün en beğenilen
Apple nasıl böyle bir destek vermiş ilginç.
Halbuki 499 dolara icontroller satabilirdi.
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nmkyldrm 3 gün Nevfel
Yahu adamlar mause desteği yokken PS xbox kol desteği yokken dahi piyasada rakipsizdi adamlar rakipsizken donanım desteği anlamında dolu dolu bir iosla geldiler gelmeden önce bu kadar tatava yapılmadı yahu. İş Nasreddin hoca oğlu ve eşşeği hikayesindeki gibi...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı 4 gün Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini başlattı 4 gün Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olmaya çok yakın 4 gün Apple Design Awards 2019 belli oldu 4 gün Yeni cihaz kar yağışından yararlanarak elektrik üretiyor 4 gün STM'nin siber saldırılara karşı koyduğu Siber Füzyon Merkezi ve siber güvenlik hakkında bilinmesi gerekenler 4 gün Tam kablosuz kulaklık trendine The Rock da katıldı 4 gün Google Chrome, rakipleriyle arasındaki farkı açıyor 4 gün MacOS Catalina ile gelen yenilikler neler? 4 gün Karanlık enerji gök adalar arasındaki kozmik boşlukta saklı olabilir 4 gün Youtube, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın yapmasını yasakladı 4 gün Honor 20 ilk satış gününde 50.000'den fazla sattı 4 gün Samsung Galaxy J7 Pro için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başladı 4 gün NASA astronotu, gün doğumunun hızlandırılmış videosunu yayınladı 4 gün Bu bellek kiti tam 384GB | 4000MHz'de çalışıyor 5 gün Yeni Find My uygulaması kayıp Apple cihazları internet olmadan bile bulacak 5 gün Xiaomi Mi 9T’nin tanıtım tarihi açıklandı 5 gün Apple sonunda iPad modellerine mouse desteği ekliyor 5 gün Bu anakart 1000$ | AMD Ryzen için sıvı soğutma ile geliyor 5 gün 100TL Fiyata 1080p ve Full Aksesuarlı Piranha 1125 Aksiyon Kamerasını İnceliyoruz 5 gün GÖRÜNTÜLENEN iOS 13 de Xbox ve PlayStation oyun kollarını destekleyecek Sonraki Mac Pro için Apple Pro Display XDR ekranı duyuruldu 5 gün iOS uygulamaları sonbaharda macOS platformunda 5 gün Apple, watchOS 6'yı tanıttı: App Store sonunda Apple Watch’a geliyor 5 gün Modüler Mac Pro tanıtıldı 5 gün iPad artık kendi işletim sistemine sahip 5 gün Ford v. Ferrari filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı 5 gün Basınçlı havayla çalışan yumuşak robotlar geliyor 5 gün Örümcek genleri mantar genlerinin içine ekleniyor 5 gün Microsoft'un yeni yapay zekası ile müşteri hizmetleri botu oluşturulabiliyor 5 gün Apple evrensel güvenli giriş özelliğini duyurdu 5 gün Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı olacak 5 gün iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 5 gün Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu 5 gün Honor 20 ve 20 Pro'nun 12 GB RAM'li versiyonları ortaya çıktı 5 gün Ekran kartı olmadan CS:GO'da 100+ FPS | Intel Ice Lake ve Gen11 GPU 5 gün Google'ın DeepMind adlı yapay zekâsı, Quake III Arena'da rakip tanımadı 5 gün Kaliforniya Üniversitesi, usta bir şekilde zıplayan robot geliştirdi 5 gün Araştırmalar göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor 5 gün BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı 5 gün Yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e 10 kişilik görüntülü görüşme özelliği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim