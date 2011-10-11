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iOS 5 ve iCloud'a saatler kala Apple, iTunes 10.5'i yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
37,3b
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60
iPhone
Shady
Haber Editörü
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12 Ekim günü iOS 5'i yayınlayacak olan Apple, yeni sistemin mevcut iOS cihazlarına yüklenebilmesi ve iOS 5'li cihazların eş zamanlanabilmesi için gerekli olan iTunes 10.5 güncellemesini yayınladı.

Quicktime içermeyen ve boyutu değişkenlik gösteren iTunes 10.5 güncellemesinin getirdiği yenilikler şöyle;

  • iTunes in the Cloud. iTunes artık satın aldığınız müzikleri ve TV'de oynatılabilen öğeleri iCloud’da saklar ve onları herhangi bir yerde ve zamanda ek bir ücret ödemeden aygıtlarınızda kullanabilmenizi sağlar.

    • Otomatik İndirmeler; Herhangi bir aygıtta veya bilgisayarda müzik satın alın, bir kopyası Mac’inize ve iOS aygıtlarınıza otomatik olarak indirilsin.

    • Daha Önce Satın Alınanları İndirme; Daha önce satın aldığınız müzikleri, TV'de oynatılabilen öğeleri, uygulamaları ve kitapları ek bir ücret ödemeden yeniden indirin. Daha önce satın alınanlar artık iTunes Store’da yoksa kullanılamayabilirler.

  • iOS 5 yazılımına sahip iPhone’unuzla, iPad’inizle veya iPod touch’ınızla eşzamanlayın.
  • Wi-Fi Eşzamanlama. iPhone’unuz, iPad’iniz veya iPod touch’ınız ile iTunes aynı Wi-Fi ağında oldukları zaman onları otomatik olarak eşzamanlayın.

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DH Misafiri 8 yıl
halaa ios 5 ortalıkta yok acaba amerika saatine göremi 00:00 da yayınlanacak
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DH Misafiri 8 yıl
Heyecan patlamasi !
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DH Misafiri 8 yıl
kesin bi saat bilen var mı arkadaslar ona göre yola cıkacam köyde mümkün degil güncelleme yapmam
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DH Misafiri 8 yıl
beyler sizce tahmini ne zman çıkar ya sabırsızlıkla bekliyorum heyecan bastrdı :)
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DH Misafiri 8 yıl
bu konuyu paylaşan ve duyarlılık gösteren tüm arkadaşlara teşekkürler....
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DH Misafiri 8 yıl
ben 12 ekim sabah 8 de biliyodum ios 5 için. türkiye saatine göre washington,D.C saatini alırsak şuan itibariyle yayınlanmış olması gerek. ama los angelesa göreyse yayınlanma saati 2 bucuk saat sonra. tabi bugun yayınlanırsa...
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DH Misafiri 8 yıl
Alışmıştık ingilizce itunese şimd türkçesi garip geliyor. :)
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar ben 10.5 ı ındırdım bıraz once turkce degıl ama nasıl turkce yapabılırım sımdıden tskkurler
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar benim telefonum geveyli ios 5 yüklesem bir sorun olur mu? bazı kaynakları araştırdım farklı sonuçlar var şimdiden teşekrler
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