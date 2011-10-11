iOS 5 ve iCloud'a saatler kala Apple, iTunes 10.5'i yayınladı

iTunes in the Cloud. iTunes artık satın aldığınız müzikleri ve TV'de oynatılabilen öğeleri iCloud’da saklar ve onları herhangi bir yerde ve zamanda ek bir ücret ödemeden aygıtlarınızda kullanabilmenizi sağlar.

Otomatik İndirmeler; Herhangi bir aygıtta veya bilgisayarda müzik satın alın, bir kopyası Mac’inize ve iOS aygıtlarınıza otomatik olarak indirilsin.

Daha Önce Satın Alınanları İndirme; Daha önce satın aldığınız müzikleri, TV'de oynatılabilen öğeleri, uygulamaları ve kitapları ek bir ücret ödemeden yeniden indirin. Daha önce satın alınanlar artık iTunes Store’da yoksa kullanılamayabilirler.