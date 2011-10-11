iOS 5 ve iCloud'a saatler kala Apple, iTunes 10.5'i yayınladı

12 Ekim günü iOS 5'i yayınlayacak olan Apple, yeni sistemin mevcut iOS cihazlarına yüklenebilmesi ve iOS 5'li cihazların eş zamanlanabilmesi için gerekli olan iTunes 10.5 güncellemesini yayınladı.
Quicktime içermeyen ve boyutu değişkenlik gösteren iTunes 10.5 güncellemesinin getirdiği yenilikler şöyle;
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iTunes in the Cloud. iTunes artık satın aldığınız müzikleri ve TV'de oynatılabilen öğeleri iCloud’da saklar ve onları herhangi bir yerde ve zamanda ek bir ücret ödemeden aygıtlarınızda kullanabilmenizi sağlar.
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Otomatik İndirmeler; Herhangi bir aygıtta veya bilgisayarda müzik satın alın, bir kopyası Mac’inize ve iOS aygıtlarınıza otomatik olarak indirilsin.
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Daha Önce Satın Alınanları İndirme; Daha önce satın aldığınız müzikleri, TV'de oynatılabilen öğeleri, uygulamaları ve kitapları ek bir ücret ödemeden yeniden indirin. Daha önce satın alınanlar artık iTunes Store’da yoksa kullanılamayabilirler.
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- iOS 5 yazılımına sahip iPhone’unuzla, iPad’inizle veya iPod touch’ınızla eşzamanlayın.
- Wi-Fi Eşzamanlama. iPhone’unuz, iPad’iniz veya iPod touch’ınız ile iTunes aynı Wi-Fi ağında oldukları zaman onları otomatik olarak eşzamanlayın.
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