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iOS 7’de büyük güvenlik açığı: Mail eklentileri şifrelenmiyor

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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iOS 7’de büyük güvenlik açığı: Mail eklentileri şifrelenmiyor

iOS için 2014 yılı güvenlik açısından olumlu ilerlemiyor.Bu yılın başında ortaya çıkan ve büyük güvenlik açığına neden olan SSL bağlantı gerçekleme sorunundan (iOS 7.0.6 ile giderildiğini belirtelim) sonra, şimdi de mail eklentilerinin şifrenmesiyle ilgili kritik bir sorun tespit edildi.

Güvenlik araştırmacısı Andreas Kurtz’un ortaya çıkardığı soruna göre iPhone’da depolanan maillere bağlı olan eklentilere dışarıdan kolaylıkla ulaşılıyor ve görüntülenebiliyor. Eklentilere iPhone’un dosya sistemine yaygın bilinen metotlarla (DFU Mod, Custom RamDisk, usbmux üzerinden SSH) ulaşılmasının yeterli olduğunu belirten Kurtz, mail ve eklentilerin tamamen şifresiz klasörlerde saklandığını ve dosya sistemine ulaşan herkesin bu eklentileri görüntüleyebildiğini ifade etti.

Kurtz’ın çalışmasına göre iOS 7.0.4 yüklü iPhone 5s ve iPad 2 ile sırasıyla iOS 7.1 ve 7.1.1 yüklü iPhone 4’de mail eklentileri herhangi bir şekilde şifrelenmeden depolanıyor.

Kurtz, sorunla ilgili Apple’ı uyardığını belirtirken; Apple’dan gelen resmi açıklamada şirketin sorundan haberdar olduğu ve ilerleyen zamanlarda yayınlanacak iOS güncellemesinde bu güvenlik açığının giderileceği ifade edildi.


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kymelria 5 yıl en beğenilen
DFU ya alınmış bir iphoneda mail eklerine ulaşılmış, buna da büyük güvenlik açığı diyorlar. android şakşakçıları da alkış tutmak için ön saflarda yerlerini almış.

Bazen gerçekten çok gülüyorum bu fandroidlere
DFU ya alınmış bir iphoneda mail eklerine ulaşılmış, buna da büyük güvenlik açığı diyorlar. android şakşakçıları da alkış tutmak için ön saflarda yerlerini alm...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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RASP 5 yıl
ios7 başlı başına fail bence
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assasin34 5 yıl
bunlar hep fazla stabillikten:-)
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keskin53 5 yıl
acıklar kapamak için vardır
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clopin 5 yıl
binaya fuze firlatmis guvenli degil demis kapidan gir kardesim sende

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Apple Specialist 5 yıl
ilk ben fark etmiştim 1 hafta sonra bu haberi duyunca üzüldüm.
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ezimuse 5 yıl
Gmail uygulaması kullanıyorum haber çıkmadığına göre kullanmaya devam edelim :D
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serdar.45 5 yıl
olabilir her işletim sisteminde arasıra olan problemler bunu bu kadar büyütmenin anlamı yoksa sonuçta insanların yaptığı birşey ve yüzde yüz sorunsuz ve doğru çalışacağı garanti değil her platform için geçerli bir durum
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koyunsavar 5 yıl

stabil hatasiz kusursuz mukemmel olaganustu
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mert1907 5 yıl
"Eklentilere iPhone’un dosya sistemine yaygın bilinen metotlarla (DFU Mod, Custom RamDisk, usbmux üzerinden SSH) ulaşılmasının yeterli olduğunu belirten Kurtz, mail ve eklentilerin tamamen şifresiz klasörlerde saklandığını ve dosya sistemine ulaşan herkesin bu eklentileri görüntüleyebildiğini ifade etti."
Yani iPhone'u eline her alan ulaşamıyor önce haberi bi okuyun.
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kymelria 5 yıl en beğenilen
DFU ya alınmış bir iphoneda mail eklerine ulaşılmış, buna da büyük güvenlik açığı diyorlar. android şakşakçıları da alkış tutmak için ön saflarda yerlerini almış.

Bazen gerçekten çok gülüyorum bu fandroidlere
2 Yanıt Yanıtla +17
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RASP 5 yıl kymelria
kymelria
DFU ya alınmış bir iphoneda mail eklerine ulaşılmış, buna da büyük güvenlik açığı diyorlar. android şakşakçıları da alkış tutmak için ön saflarda yerlerini almış.

Bazen gerçekten çok gülüyorum bu fandroidlere


ios 4 den beri İphone kullanıyorum ama hiç bir ios bana göre bu kadar kötü degildi kendi görüşüm bu sadece :)
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Blood Money 5 yıl kymelria
kymelria
DFU ya alınmış bir iphoneda mail eklerine ulaşılmış, buna da büyük güvenlik açığı diyorlar. android şakşakçıları da alkış tutmak için ön saflarda yerlerini almış.

Bazen gerçekten çok gülüyorum bu fandroidlere


Apple bile güvenlik açığı demiş, güncelleme çıkaracak sen halen...
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matmuhendisi 5 yıl
Yeni mi farkediliyor bu hata ?
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assasin34 5 yıl
bunlar hep fazla stabillikten:-)
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