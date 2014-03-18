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iOS için YouTube, yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl
4,2b
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9
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iOS için YouTube, yeni özelliklerle güncellendi
İnternet dünyasının en popüler video paylaşım platformu YouTube’un, aynı isimli iOS uygulaması güncellendi.

Son güncelleme ile sosyal paylaşım seçeneklerinin ön plana çıkartıldığı YouTube uygulamasında, kullanıcılar artık oynatma listelerini paylaşabilecek ya da beğenebilecek. Rehber ekranından oynatma listesine hızlı erişim imkanı da sunmaya başlayan uygulama üzerinden yorumlara cevap verilebileceği ya da silinebileceği gibi; yorumların kişiye özel mi yoksa herkese açık olup olmadığı da kontrol edilebilecek.

YouTube’un App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

YouTube - Google, Inc.
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Just Smile 5 yıl
pause butonunu köşeden alıp ortaya koymuşlar videonun tamamı kararıyor sırf bi pause butonu yüzünden, gıcık oldum
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Steteskop 5 yıl
Güncelledim ve hoşuma gitti.
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WTF Viqqy 5 yıl
Güncellerdim gayet güzel
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Litheart 5 yıl
Video oynatma/durdurma butonu da videonun altındaki bardan videonun ortasına alınıp büyümüş. Eski hali fena değildi kaldırmayıp ek olarak ortaya da ekleseler daha iyi olurdu bence ama gene de alışkanlıktan olabilir m
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Tyler 5 yıl
En son kalınan videodan devam edememesine bir çözüm bulsalar güzel olacak. IOS'in sabit Youtube uygulamasında bu vardı ne güzel.
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Fenomenon 5 yıl
iPad uygulaması nasıl bilmiyorum ama Androidde kanal içinde video arayamıyoruz. ona da el atsalar süper olur.
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mehmedaltair 5 yıl
güncelledim çok güzel oldu da asıl soruna el atmıyorlar youtube serverları pert oldu
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GoldPunch 5 yıl
Yorumlari yanitlamak da geldi. Bu ozellige cok sevindim. Cok buyuk bir eksiklikti.
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