iOS için YouTube, yeni özelliklerle güncellendi

İnternet dünyasının en popüler video paylaşım platformu YouTube’un, aynı isimli iOS uygulaması güncellendi.

Son güncelleme ile sosyal paylaşım seçeneklerinin ön plana çıkartıldığı YouTube uygulamasında, kullanıcılar artık oynatma listelerini paylaşabilecek ya da beğenebilecek. Rehber ekranından oynatma listesine hızlı erişim imkanı da sunmaya başlayan uygulama üzerinden yorumlara cevap verilebileceği ya da silinebileceği gibi; yorumların kişiye özel mi yoksa herkese açık olup olmadığı da kontrol edilebilecek.

YouTube’un App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: