iPhone 17 ve 17 Pro, önemli bir yenilikle geliyor
Kaçıranlar için 2025 yılında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisinin iPhone X'ten bu yana yapılan en büyük tasarım güncellemelerinden biri olacağı sölyeniyor. Ayrıca, bir süredir iPhone 17 Plus'ın yerini alacağı söylenen iPhone 17 Air modeli gündemde. Ancak en büyük yükseltme, her yıl olduğu gibi iPhone 17 Pro ve Pro Max özelinde olacak.
Ne yazık ki, bu sızıntı için daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Öte yandan iPhone 17 Pro'nun mevcut ada tasarımı yerine bir kamera vizörü benimseyeceği söylentisi de bulunuyor. Ancak tüm detaylar için biraz daha beklememiz gerekecek.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler
iPhone 17 Pro serisi, titanyum yerine alüminyum çerçeveye geçiş yapabilir. Bu değişim, cihazları daha hafif ve ergonomik bir yapıya kavuşturacak. Ayrıca arka yüzeyde alüminyum ve cam karışımı bir tasarım kullanılabilir. Ayrıca kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Burada 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Üstelik tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.
Diğer tarafta iPhone 17 Pro modelleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A19 Pro çipiyle gelecek. RAM kapasitesi de 12 GB’a yükseltilerek performans artırılacak. Son olarak daha küçük bir Dynamic Ada tasarımına ek olarak Apple’ın metalens tabanlı Face ID sistemi kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipiyle daha hızlı bağlantı sağlanacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.