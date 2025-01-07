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    iPhone 17 ve 17 Pro, önemli bir yenilikle geliyor

    Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, yepyeni tasarım, A19 Pro çipi ve birden fazla yenilikle geliyor. Son olarak telefonların önemli bir detayı daha paylaşıldı. 
    iPhone 17 ve 17 Pro radikal bir yenilikle geliyor! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında merakla beklenen iPhone 16 ailesini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi nispeten küçük yeniliklere yer verdi. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ise iPhone 17 serisinde büyük değişiklikler olacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise bu iddialar netleşmeye başladı. Apple, iPhone 17'nin tasarımında önemli bir detayı değiştirmeyi planlıyor.

    iPhone 17 ve 17 Pro, önemli bir yenilikle geliyor

    Kaçıranlar için 2025 yılında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisinin iPhone X'ten bu yana yapılan en büyük tasarım güncellemelerinden biri olacağı sölyeniyor. Ayrıca, bir süredir iPhone 17 Plus'ın yerini alacağı söylenen iPhone 17 Air modeli gündemde. Ancak en büyük yükseltme, her yıl olduğu gibi iPhone 17 Pro ve Pro Max özelinde olacak.

    iPhone 17 ve 17 Pro radikal bir yenilikle geliyor! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Öyle ki Weibo'da paylaşılan yeni bir sızıntıya göre Apple, iPhone 17 özelinde kamera çerçevesini de yenilemeyi planlıyor. Bunun için çerçevenin arkaya bağlanma şekli artık  "bir basamaktan ziyade bir eğim" şeklinde olacak. Bu, çerçeve ve camın arka tarafta birbirine doğru eğileceğini ve böylece düz kenarların kaybolacağını düşündürüyor. Böylece daha rahat bir tutuş hissiyatı sunacak.

    Ne yazık ki, bu sızıntı için daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Öte yandan iPhone 17 Pro'nun mevcut ada tasarımı yerine bir kamera vizörü benimseyeceği söylentisi de bulunuyor. Ancak tüm detaylar için biraz daha beklememiz gerekecek. 

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

    iPhone 17 Pro serisi, titanyum yerine alüminyum çerçeveye geçiş yapabilir. Bu değişim, cihazları daha hafif ve ergonomik bir yapıya kavuşturacak. Ayrıca arka yüzeyde alüminyum ve cam karışımı bir tasarım kullanılabilir. Ayrıca kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Burada 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Üstelik tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.

    Diğer tarafta iPhone 17 Pro modelleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A19 Pro çipiyle gelecek. RAM kapasitesi de 12 GB’a yükseltilerek performans artırılacak. Son olarak daha küçük bir Dynamic Ada tasarımına ek olarak Apple’ın metalens tabanlı Face ID sistemi kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipiyle daha hızlı bağlantı sağlanacak

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 4 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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