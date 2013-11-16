iOS için iBooks ve iTunes U, iOS 7 için yeniden tasarlandı

Apple'ın sevilen uygulamaları iBooks ve iTunes U, sonunda iOS 7 için yeniden tasarlandı.

iOS 7 ile birlikte değişen tasarım anlayışıyla şekillenen iBooks ve iTunes U, skeuomorphic öğelerden arınarak daha modern, daha basit ve işletim sistemiyle daha uyumlu arayüze kavuştular. Uygulamaların yeni sürümlerinde, tasarım değişikliğinden başka herhangi bir iyileştirme ya da hata gidermesi bulunmuyor.

iTunes U ve iBooks'un App Store'daki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

iTunes U - Apple

iBooks - Apple