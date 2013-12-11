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iOS için mail istemcisi Inbox Cube indirmeye sunuldu

5 yıl
237
1
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS için mail istemcisi Inbox Cube indirmeye sunuldu

iOS işletim sisteminde en popüler kategorilerden birisi arasında yer alan eposta istemcilerine yeni bir üye daha katıldı. 

Inbox Cube adlı uygulama iPhone için geliştirilmiş ve küp şeklinde bir tasarım sunuyor. Epostalar için bir küp, eklentiler için bir küp ve kişiler için bir küp yer alıyor. Böylece giden veya gelen eposta içerisindeki eklentiler önizleme halinde maile girmeden de ilgili küp içerisinde görülebiliyor ve sıralanabiliyor.

Uygulamada maillerin konusu ve metin yanında global olarak da hızlı ve akıcı bir arama özelliği mevcut. Mail bildirimleri ve alarmları da mevcut. Inbox Cube şimdilik iCloud, AOL, Yahoo ve Gmail hesaplarını destekliyor. iOS 6.1 ve üzeri cihazları destekleyen uygulama ücretsiz. 


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