iOS uygulaması HoursTracker 4 artık çok daha yetenekli

Dünya üzerinde Freelance olarak çalışan birçok kişi bulunuyor ve bu kişiler için "zaman = ücret" şekilde bir süreç işliyor. İşte bu konuya odaklanan gelişmiş iOS uygulaması HoursTracker, yeni aldığı destekler ile hem daha kullanışlı hale geliyor hem de kullanım alanını arttırıyor.

Cribasoft adlı geliştiri tarafından hazırlanan HoursTracker, iOS 8.0 ve üzeri iPhone modellerinde çalışma gösterebiliyor. Uygulama ile yukarıda bahsettiğimiz kişiler, işleri için özel kategoriler açıyor ve girdikleri saatlik ücretleri üzerinden bir iş için alacakları toplam miktarı belirleyebiliyor. Konum tabanlı işaretleme yaparak işe gelinen ve gidilen zamanları otomatik olarak belirleyen ve böylece her iki taraf için de adil bir ücretlendirme yapan HoursTracker, filtre ve etiket temelli özelleştirmeler de yapabiliyor.

HoursTracker yayınlanan 4.0 kodlu ana sürümüyle ise ilk olarak artık iOS 9 cihazlarda da çalışma gösterebiliyor. iOS 9 altyapısıyla cihazların "Spotlight" arama sistemini aktif şekilde kullanabilen uygulama, iPhone 6S ya da 6S Plus'da 3D Touch teknolojisiyle (Basınç algılama) simgesi üzerinde hızlı iş başlangıcı yapabiliyor ve böylece genel kullanıma ciddi bir hız katıyor. Aynı zamanda Apple'ın akıllı saati Watch'ı unutmayan uygulama, watchOS 2 desteğiyle beraber zamansal yönetim işlemlerini kişilerin telefonlarını ceplerinden çıkartmadan da yönetmesine imkan tanıyor.

Dijital asistan Siri ile belirli saat dilimleri için hatırlatıcılar kuran HoursTracker, modern arayüzüyle türünün en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Uygulamaya ücretsiz olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/11/03/hourstracker-4-for-ios-adds-spotlight-search-3d-touch-and-a-new-watchos-2-app/