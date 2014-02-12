Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu birim çeviri uygulaması Units convert güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,6b
1
3
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS uyumlu birim çeviri uygulaması Units convert güncellendi
iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch modelleri için Aleksandar Vacic tarafından hazırlanan birim çeviri uygulaması Units convert, yeni özelliklerle 2.0 sürümüne güncellendi.
İsminden de anlaşılacağı gibi hızlanma, açı, alan, veri, yoğunluk, dinamik viskozite, enerji, akış, kuvvet, aydınlık, kinematik viskozite, uzunluk, parlaklık, kütle, güç, basınç, hız, ısı, zaman, tork ve hacim gibi birimler arasında aktif olarak çeviri yapabilen ve hem arayüz hem de altyapı olarak iOS 7 ile tam uyumlu olarak gelen Units convert, kendi içerisinde hızlı erişim için arama da yapabiliyor. Yayınlanan 2.0 sürümüyle bünyesine 10 arkaplan ve 4 renk seçeği barındıran temalar eklenen uygulama, iOS 7'nin dinamik yazı tipi sisteminden yararlanabiliyor, birçok yeni birim seçeneğine kavuşuyor, genel olarak arayüzü yenileniyor, ufak hatalardan kurtuluyor, ufak ya da büyük numaralarada daha iyi bir görüntü formatı sunuyor, eskiye oranla çok daha rahat kontrol edilebiliyor ve yardım özelliğiyle kısa zaman öğrenilebiliyor.
5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Units convert uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id717659011?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor5945 5 yıl
apple ın resmi sitesinde bir söz var güncellemeler bile güncellenir diyordu al sana örnek:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 5 yıl
Haber bulamamış :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kain061 5 yıl Mianfei
Milfshake
Haber bulamamış :)

:)) harikaydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl WD Black 2 "SSD'nin hızı, HDD'nin kapasitesi birarada" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim