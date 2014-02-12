iOS uyumlu birim çeviri uygulaması Units convert güncellendi

iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch modelleri için Aleksandar Vacic tarafından hazırlanan birim çeviri uygulaması Units convert, yeni özelliklerle 2.0 sürümüne güncellendi.

İsminden de anlaşılacağı gibi hızlanma, açı, alan, veri, yoğunluk, dinamik viskozite, enerji, akış, kuvvet, aydınlık, kinematik viskozite, uzunluk, parlaklık, kütle, güç, basınç, hız, ısı, zaman, tork ve hacim gibi birimler arasında aktif olarak çeviri yapabilen ve hem arayüz hem de altyapı olarak iOS 7 ile tam uyumlu olarak gelen Units convert, kendi içerisinde hızlı erişim için arama da yapabiliyor. Yayınlanan 2.0 sürümüyle bünyesine 10 arkaplan ve 4 renk seçeği barındıran temalar eklenen uygulama, iOS 7'nin dinamik yazı tipi sisteminden yararlanabiliyor, birçok yeni birim seçeneğine kavuşuyor, genel olarak arayüzü yenileniyor, ufak hatalardan kurtuluyor, ufak ya da büyük numaralarada daha iyi bir görüntü formatı sunuyor, eskiye oranla çok daha rahat kontrol edilebiliyor ve yardım özelliğiyle kısa zaman öğrenilebiliyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Units convert uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id717659011?mt=8