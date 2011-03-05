iPad 2, HTC Desire S, Xperia Play ve birçok önemli cihaza FCC'den onay çıktı

Amerika'da satılacak bütün iletişim cihazlarına onay vermesi gereken Federal Communication Comission (FCC), geride bıraktığımız haftada birçok önemli cihaza onay verdi. Aralarında geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPad 2'nin yanı sıra Mobil Dünya Kongresi'nde gün yüzüne çıkan HTC Desire S, LG Optimus Pad, Sony Ericsson Xperia Play ile 2010 yılının 4.çeyreğinde dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi ZTE'nin bazı telefonlarının bulunduğu cihazların ayrıntılı onay FCC raporlarına (SAR testleri de mevcut) aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;

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