iPad 2, HTC Desire S, Xperia Play ve birçok önemli cihaza FCC'den onay çıktı

Haber Editörü
Amerika'da satılacak bütün iletişim cihazlarına onay vermesi gereken Federal Communication Comission (FCC), geride bıraktığımız haftada birçok önemli cihaza onay verdi. Aralarında geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPad 2'nin yanı sıra Mobil Dünya Kongresi'nde gün yüzüne çıkan HTC Desire S, LG Optimus Pad, Sony Ericsson Xperia Play ile 2010 yılının 4.çeyreğinde dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi ZTE'nin bazı telefonlarının bulunduğu cihazların ayrıntılı onay FCC raporlarına (SAR testleri de mevcut) aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;
- Apple iPad 2
- HTC Incredible S
- HTC Merge
- Huawei C2831
- Huawei Ideos X2
- LG Cosmos Touch
- LG G Slate
- LG Optimus 3D Pad
- Nokia X7
- Samsung SCH-i510
- Samsung SGH-T499
- Samsung SPH-M380
- Sony Ericsson G11
- Sony Ericsson Xperia Play
- Sony Ericsson Xperia Arc
- ViewSonic ViewPad
- ZTE E821
- ZTE S1001
- ZTE Z221
- ZTE Z331
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