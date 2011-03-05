Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 2, HTC Desire S, Xperia Play ve birçok önemli cihaza FCC'den onay çıktı

8 yıl
12,1b
1
2
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amerika'da satılacak bütün iletişim cihazlarına onay vermesi gereken Federal Communication Comission (FCC), geride bıraktığımız haftada birçok önemli cihaza onay verdi. Aralarında geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPad 2'nin yanı sıra Mobil Dünya Kongresi'nde gün yüzüne çıkan HTC Desire S, LG Optimus Pad, Sony Ericsson Xperia Play ile 2010 yılının 4.çeyreğinde dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi ZTE'nin bazı telefonlarının bulunduğu cihazların ayrıntılı onay FCC raporlarına (SAR testleri de mevcut) aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
snomask 8 yıl
Listede nokia 5530 nerede? Nokia X7 ile mi karıştırıyorsunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 8 yıl
Nokia 5530 XpressMusic zaten şu anda satışta.

nokia.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl iPad 2 tanıtım videosu Türkçe Alt yazılı 8 yıl Samsung Wave Gt-S5253 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim