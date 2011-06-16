iPad 2 sızıntısının faturası 3 Çinliye kesildi









Apple; sızıntılar, kopyalamalar veya lisans ihlali konularında hukuki alanda en çok mücadele eden ve deyim yerindeyse en çok kök söktüren firma. Meizu M8 modelinin üretimden kaldırılması, Samsung'un yeni çıkaracağı modelleri Apple'a göstermesi veya beyaz iPhone 4 kapağı satan gencin gelirine el konması gibi son dönemlerde pek çok örneği mevcut. Böylece ekosistemini koruyan Apple devamlı gündemde kalmayı başarıyor.

Ancak Apple'ın yetişemediği bir olay da oldu. Bu yıl ki CES fuarında daha tanıtımı yapılmadan iPad 2'nin maketi ve buna göre üretilen kılıfları sergilenmiş, büyük bir bilgi sızıntısının olduğu ortaya çıkmıştı. Hemen harekete geçen Apple, bazı Çinli firmaları dava etmiş ve üç kişi tutuklanmıştı. Alınan ifadelere göre olay şöyle gelişmişti:

Apple aksesuarları üreten Mac Top firmasının genel müdürü Xiao Chengsong, geçtiğimiz Eylül ayında, iPad 2 ile ilgili bilgi sızdırması karşılığında Foxconn'da çalışan işçi Hou Pengna ve Ar&Ge çalışanı Lin Kecheng'e rüşvet ve indirim kuponları verdi. Böylece iPad 2 aksesuarları daha 2010 yılı bitmeden piyasaya çıkmaya başladı.





Mahkeme bu hafta davayla ilgili kararını açıkladı. Xiao, 18 ay hapis 150,000 yuan para cezası, Lin 14 ay hapis 100,000 yuan para cezası, Hou ise 1 yıl hapis cezası ve 30,000 yuan para cezasına çarptırıldı.