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iPad 2 sızıntısının faturası 3 Çinliye kesildi

7 yıl
3,9b
1
21
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple; sızıntılar, kopyalamalar veya lisans ihlali konularında hukuki alanda en çok mücadele eden ve deyim yerindeyse en çok kök söktüren firma. Meizu M8 modelinin üretimden kaldırılması, Samsung'un yeni çıkaracağı modelleri Apple'a göstermesi veya beyaz iPhone 4 kapağı satan gencin gelirine el konması gibi son dönemlerde pek çok örneği mevcut. Böylece ekosistemini koruyan Apple devamlı gündemde kalmayı başarıyor.
Ancak Apple'ın yetişemediği bir olay da oldu. Bu yıl ki CES fuarında daha tanıtımı yapılmadan iPad 2'nin maketi ve buna göre üretilen kılıfları sergilenmiş, büyük bir bilgi sızıntısının olduğu ortaya çıkmıştı. Hemen harekete geçen Apple, bazı Çinli firmaları dava etmiş ve üç kişi tutuklanmıştı. Alınan ifadelere göre olay şöyle gelişmişti:
Apple aksesuarları üreten Mac Top firmasının genel müdürü Xiao Chengsong, geçtiğimiz Eylül ayında, iPad 2 ile ilgili bilgi sızdırması karşılığında Foxconn'da çalışan işçi Hou Pengna ve Ar&Ge çalışanı Lin Kecheng'e rüşvet ve indirim kuponları verdi. Böylece iPad 2 aksesuarları daha 2010 yılı bitmeden piyasaya çıkmaya başladı. 

Mahkeme bu hafta davayla ilgili kararını açıkladı. Xiao, 18 ay hapis 150,000 yuan para cezası, Lin 14 ay hapis 100,000 yuan para cezası, Hou ise 1 yıl hapis cezası ve 30,000 yuan para cezasına çarptırıldı. 

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Batuist 7 yıl en beğenilen
bence cezaları abartmışlar.. sonuçta kötü birşey olmadı biraz erken bir tarihte kılıf çıktı. sırf bunun için 18ay hapis..
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meego 7 yıl
kılıf için 18 ay hapismi , bu neya teknoloji çalmamış patent ihlali yapmamış adam kılıf üretmiş bunun içinmi 18 ay ...
applecılar şimdi başlar eksi aymaya :D
kılıf için 18 ay hapismi , bu neya teknoloji çalmamış patent ihlali yapmamış adam kılıf üretmiş bunun içinmi 18 ay ...applecılar şimdi başlar eksi aymaya :...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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T®an©e Addi©T 7 yıl
ceza ağır olmuş baya.

para cezası yeterdi bence
1 Yanıt Yanıtla +8
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séquestre 7 yıl
Biraz ağır cezalar gibi..
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HackAv 7 yıl
Çok abartılı olmuş aç gözlülük sana yakışmıyor apple sadece kılıf yapılmış ne varki bunda...








EDİT:İphone 4 kullanıyorum...
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Shape Of My Heart 7 yıl
Eeee bi laf varya minareyi çalan kılıfını hazırlar

Çinli bu o çalmicak da biz mi çalıcaz
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Nef'i 7 yıl
Bu Apple da tuttuğunu...
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sahoron 7 yıl
Apple kalitesi :) Fanboylar nerede acaba göremiyoruz????
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1 9 0 7 7 yıl
bencede ceza agır olmus 2 hafta önceden kılıf cıktı diye
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78erhan78 7 yıl
Bu ne ya bir kilif urettiler diyr bu kadar ceza mi olur apple zenginligine zenginlik katiyor
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fuckulteli 7 yıl
iPhone 4 kapağı satan gencin gelirine el konması

Bu haber DH'de var mı? Bu veya benzer bir üretim haberini DH'de görmüştüm sanırım, biri işlevsel bir aparat üretmişti telefonun eğimli bir biçimde ayakta kalmasını falan sağlıyordu birşeyler izlerken..
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KütahyanınPınarları 7 yıl
Apple, üretimi konusunda tutarlı kehaneti de dava edecek bu gidişle.
"Rüyamı çaldılar" diye mahkemeye giden bir vatandaş vardı.
Aman dikkat

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Rusty 7 yıl
Adamlar sanki askeri malzeme üretiyor da bir şeyler sızınca kıyameti koparıyorlar.
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murdocklawless 7 yıl
apple'dan nefret için bir sebep daha. nokia iyi kucaklamış ama bunları patent davasında, oh bee içimin yağları eridi.
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meego 7 yıl
kılıf için 18 ay hapismi , bu neya teknoloji çalmamış patent ihlali yapmamış adam kılıf üretmiş bunun içinmi 18 ay ...
applecılar şimdi başlar eksi aymaya :D
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T®an©e Addi©T 7 yıl
ceza ağır olmuş baya.

para cezası yeterdi bence
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Batuist 7 yıl en beğenilen
bence cezaları abartmışlar.. sonuçta kötü birşey olmadı biraz erken bir tarihte kılıf çıktı. sırf bunun için 18ay hapis..
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ibrahimhd 7 yıl
Hak etmişler birileri didinsin ugraşsın bir şeyler yapsın birileride gelsin çalsın bu ceza az bile.
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