iPad Air 3 iddiaları yeniden alevlendi





Bu yıl iPad Pro ve iPad Mini 4 modellerinin tanıtılması ile birlikte iPad Air serisinin rafa kalktığı iddiası gündeme gelmişti. Aslında modern tablet pazarının oluşmasına liderlik eden orijinal iPad modelinin devamı olması nedeniyle, iPad Air serisine haksızlık yapıldığı düşünülüyordu ancak gelecek yıl bir sürpriz yaşanabilir.





Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI Securities analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, gelecek yıl Mart ayında yapılacak bahar etkinliğinde iPad Air 3 modelinin lanse edileceğini iddia ediyor. 9.7 inçlik ekran geleneğini devam ettireceği belirtilen iPad Air 3 modelinde yine incelik en önemli özellik olacak.





Bilindiği gibi iPhone 6S serisinde karşımıza çıkan 3D Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisi, panel boyutu ve üretim zorlukları nedeniyle tablet modellerinde yer almıyor. iPad Air 3 modeli de aynı durumda olacak ve 3D Touch özelliğinden mahrum olarak gelecek. Yonga seti konusunda ise hızlandırılmış bir Apple A9 kullanılacağı tahmin ediliyor.





Bahar etkinliğine geri dönecek olursak, Kuo iki yeni modelden daha bahsediyor. Bunlardan birisi 4 inçlik iPhone modeli. En son 2013 yılında gördüğümüz iPhone 5C geleneğini devam ettirmesi beklenen modelin, iPhone 7C olarak adlandırılacağı ifade ediliyor. Apple'ın ucuz bir modelden ziyade 4 inçlik ekran boyutu isteyen kullanıcıları hedeflediği iPhone 7C, 400$-500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.





Etkinlikteki son model ise Apple Watch 2 olacak. Apple'ın çok satan ancak çok beğenilmeyen akıllı saati Apple Watch'ın artık ikinci nesle terfi etme zamanı geldi. Apple'ın ne tür değişiklikler sunacağı bilinmiyor ancak en azından yuvarlak bir tasarıma dönüleceği beklentisi hakim.

http://www.macrumors.com/2015/12/15/ipad-air-3-first-half-2016-no-3d-touch/