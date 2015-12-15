Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Air 3 iddiaları yeniden alevlendi

Bu yıl herhangi bir lansman yapılmadığı için kendisinden ümidi kestiğimiz Apple'ın iPad Air 3 modeli, gelecek yıl başlarında sürpriz bir geri dönüş yapabilir.
3 yıl
4,6b
1
8
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad Air 3 iddiaları yeniden alevlendi


Bu yıl iPad Pro ve iPad Mini 4 modellerinin tanıtılması ile birlikte iPad Air serisinin rafa kalktığı iddiası gündeme gelmişti. Aslında modern tablet pazarının oluşmasına liderlik eden orijinal iPad modelinin devamı olması nedeniyle, iPad Air serisine haksızlık yapıldığı düşünülüyordu ancak gelecek yıl bir sürpriz yaşanabilir. 

Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI Securities analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, gelecek yıl Mart ayında yapılacak bahar etkinliğinde iPad Air 3 modelinin lanse edileceğini iddia ediyor. 9.7 inçlik ekran geleneğini devam ettireceği belirtilen iPad Air 3 modelinde yine incelik en önemli özellik olacak. 

Bilindiği gibi iPhone 6S serisinde karşımıza çıkan 3D Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisi, panel boyutu ve üretim zorlukları nedeniyle tablet modellerinde yer almıyor. iPad Air 3 modeli de aynı durumda olacak ve 3D Touch özelliğinden mahrum olarak gelecek. Yonga seti konusunda ise hızlandırılmış bir Apple A9 kullanılacağı tahmin ediliyor. 

Bahar etkinliğine geri dönecek olursak, Kuo iki yeni modelden daha bahsediyor. Bunlardan birisi 4 inçlik iPhone modeli. En son 2013 yılında gördüğümüz iPhone 5C geleneğini devam ettirmesi beklenen modelin, iPhone 7C olarak adlandırılacağı ifade ediliyor. Apple'ın ucuz bir modelden ziyade 4 inçlik ekran boyutu isteyen kullanıcıları hedeflediği iPhone 7C, 400$-500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. 

Etkinlikteki son model ise Apple Watch 2 olacak. Apple'ın çok satan ancak çok beğenilmeyen akıllı saati Apple Watch'ın artık ikinci nesle terfi etme zamanı geldi. Apple'ın ne tür değişiklikler sunacağı bilinmiyor ancak en azından yuvarlak bir tasarıma dönüleceği beklentisi hakim.  

http://www.macrumors.com/2015/12/15/ipad-air-3-first-half-2016-no-3d-touch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 3 yıl en beğenilen
Air 2 canavar gibi hala air 3 cikmasini istememin tek nedeni air 2 daha uygun fiyata satilabilecegi ama suanki fiyatida hic fena degil
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
air 2 hala süper çalışıyorken 3 e ne kadar gerek var tartışılır ayrıca android tarafında rakibi olmadığı da düşünüldüğünde bence gereksiz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Seyrim
500 dolar olsa. Bizde vergi mergi.. 750 dolar.. Oda eder 2 bin kusur lira.. Yuhhhhhh..

Dediğiniz gibi olursa almak mantıksız gerçekten. Akıllı telefonlar bu denli gelişmişken, bir tablet için bukadar para vermek çok ta mantıklı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Yine bir C (cheap) klasiği: 2000 TL üstü fiyat. Gerçekten çok ucuz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muticoo 3 yıl
watch 2 yi bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
500 dolar olsa. Bizde vergi mergi.. 750 dolar.. Oda eder 2 bin kusur lira.. Yuhhhhhh..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 3 yıl
baharda bu kategorilerde yeni ürün çıkaracaklarını hiç sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
seneye alabilirim belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl en beğenilen
Air 2 canavar gibi hala air 3 cikmasini istememin tek nedeni air 2 daha uygun fiyata satilabilecegi ama suanki fiyatida hic fena degil
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni bir OnePlus cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı 3 yıl Outlook'un iOS sürümüne 3D Touch desteği 3 yıl Sosyal Medyaya Veli İzni Şartı 3 yıl 2015 yılında ülkemizde Google’da en çok ne arandı? 3 yıl Japon şirketten yeni giyilebilir iskelet 3 yıl PlayStation Vue, iOS için Chromecast desteği kazandı 3 yıl Google, Star Wars'u gerçeğe dönüştürdü 3 yıl Google Now on Tap'a yeni özellikler 3 yıl Yeni Ford GT'ye "gorilla glass" cam 3 yıl Samsung patent savaşını ABD yargıtayına taşıdı 3 yıl Fantastic Beasts and Where to Find Them'den ilk fragman ve poster 3 yıl Twitch, "Whisper" özelliğinde sona geldi 3 yıl HTC'nin Android 6.0 yol haritası ortaya çıktı 3 yıl Google Play Kitaplar'a "Night Light" modu 3 yıl Anylink kablosu ile mobil cihazlar arasında şarj imkanı sunuluyor 3 yıl LG G Flex serisi yolun sonuna geliyor 3 yıl Mac bilgisayarlarda NTFS sürücüler kullanmak 3 yıl DirectX 12 destekli 3DMark testleri gelecek yıl başlıyor 3 yıl ADATA, dayanıklılık odaklı ISSS332 SLC kurumsal SSD modelini duyurdu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN iPad Air 3 iddiaları yeniden alevlendi Sonraki YotaPhone 2 ülkemize geliyor 3 yıl Google kendi mahremini neden açık kaynak kodlu hale getirdi? 3 yıl HTC yeni modelinin ilk teaser görüntüsünü yayınladı 3 yıl Uygulama Haber : Bilgisayarınızda Android Oyunları Oynayın! 3 yıl Samsung'un Android 6.0 güncelleme haritası ortaya çıktı 3 yıl NASA astronotları antrenmanlarını Playstation VR ile yapıyor 3 yıl Bitcoin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı 3 yıl Kraliçe Elizabeth her yıl İzmir İle mektuplaşıyor 3 yıl Baidu, otonom otobüs planlıyor 3 yıl HTC tasarımı güçlendirmeye devam ediyor: One X9 3 yıl Instagram’da popüler olmak için tüyolar 3 yıl Philips Hue, üçüncü parti aydınlatma seçeneklerine destek vermeyi kesti 3 yıl Facebook, "fotoğraf senkronizasyonu" özelliğinde değişikliğe gidiyor 3 yıl Facebook, Star Wars heyecanını profil fotoğraflarına taşıyor 3 yıl Snapdragon 820'yi test ettik: İşte tüm detaylar ve sonuçlar! 3 yıl ABD'de drone'lar kayıt altına alınıyor 3 yıl Office 365 Planner'ın önizleme sürümü kullanıma sunuldu 3 yıl MacKeeper açığı 13 milyon kullanıcıyı riske atıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 modelinde MicroSD ihtimali 3 yıl iOS için Google Maps güncellendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim