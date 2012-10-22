iPad Mini'lerin satış fiyatı 329 $'dan başlayabilir

Yarın düzenlenecek etkinlik ile kamuoyuna tanıtılması beklenen 7,85 inçlik iPad Mini, 329 dolardan satışa sunulabilir.

9to5Mac'in güvenilir kaynaklarından aldığı bilgilere göre bu fiyat iPad Mini'nin Wi-Fi'lı ve en düşük kapasiteli modeli için geçerli olup daha yüksek kapasiteli diğer iki modelin satış fiyatları ise sırasıyla 429 ve 529 dolar olacak. Öte yandan Wi-Fi'ın yanı sıra 3G/4G gibi bağlantı yeteneğinin ise fiyatlara, tıpkı 3.nesil iPad'de olduğu gibi, +130 dolar olarak yansıması bekleniyor.

iPad Mini'nin bu fiyatları özellikle Google Nexus 7 ve Amazon Kindle Fire gibi bu alanda yaygın tercih edilen modellere göre yüksek olması akıllarda soru işaretine sebep olsa da iPod Touch'ın 299 dolarlık satış fiyatı göz önüne alındığında 329 dolarlık başlangıç fiyatı mantıksız görünmüyor.