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iPad Mini'lerin satış fiyatı 329 $'dan başlayabilir

6 yıl
10,2b
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18
iPad
Shady
Haber Editörü
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Yarın düzenlenecek etkinlik ile kamuoyuna tanıtılması beklenen 7,85 inçlik iPad Mini, 329 dolardan satışa sunulabilir.

9to5Mac'in güvenilir kaynaklarından aldığı bilgilere göre bu fiyat iPad Mini'nin Wi-Fi'lı ve en düşük kapasiteli modeli için geçerli olup daha yüksek kapasiteli diğer iki modelin satış fiyatları ise sırasıyla 429 ve 529 dolar olacak. Öte yandan Wi-Fi'ın yanı sıra 3G/4G gibi bağlantı yeteneğinin ise fiyatlara, tıpkı 3.nesil iPad'de olduğu gibi, +130 dolar olarak yansıması bekleniyor.

iPad Mini'nin bu fiyatları özellikle Google Nexus 7 ve Amazon Kindle Fire gibi bu alanda yaygın tercih edilen modellere göre yüksek olması akıllarda soru işaretine sebep olsa da iPod Touch'ın 299 dolarlık satış fiyatı göz önüne alındığında 329 dolarlık başlangıç fiyatı mantıksız görünmüyor.


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DH Misafiri 6 yıl
Kindle'a kiyasla kitap dergi dokuman(pdf ve turevleri) okuma, e-ink performansi nasill olur acaba. Ayrica nexus 7'nin kindle'a gore kitap okuma performansi-kolayligi nasil acaba. Bu konularda bilgisi olan ya da detayli bilgi edinebilecegim linkler gonderebilecek arkadaslara simdiden cok tesekkur ediyorum.
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nurettinaz 6 yıl
ipad in fiyatı ne 499$ e peki kim alacak bu ucubeyi anca bizim ülkemizde ki gibi ipad in absürt fiyatlara satıldığı yerlerde bir kurtarıcı olabilir onun dışında nasıl bir artısı var onu anlayamadım.
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dmc 12 6 yıl
şimdi alayım diye baktımda apple'ın sitesinden smart coverıyla vergisiyle 391 dolara geliyor biraz daha beklesek fiyatı inermi acaba
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E_Aydin35 6 yıl
Bu fiyat ile çıkması kesinlikle zarar olur Apple'a, bu bir stratejide olabilir tabi ancak şu fiyat uçuk gerçekten..
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smart1978 6 yıl
Retina ekranli değil. ..
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zeona 6 yıl
Hiç bir tablet nexus 7 olamamıyacak.
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Lord Melkor 6 yıl
Shift41
Buna özel ekran boyutu için oyun bile yok daha. Nasıl bişey olacak çok merak ediyorum.

Nasıl yok 1024 e 768 olursa appstordaki tüm ipad 2 de ve ipad 3 te çalışan uygulamalar kullanılabilir ki şu anda tahminlerin oranın öyle olacağını gösteriyor
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Shift41 6 yıl
Buna özel ekran boyutu için oyun bile yok daha. Nasıl bişey olacak çok merak ediyorum.
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sertacarslan 6 yıl
Donanım ve fiyatlar netleşmeden yorum yapmak yanlış olur, ama 329 dolardan piyasaya girecek olan sürüm en az 16 gb ve hull hd ekran çözünürlüğüne sahip ise çok başarılı olacağı kesin.
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Smile75 6 yıl
Bu da demek oluyor ki, iPod Touch devri %70 oranında son bulacak gibi...
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bkadem 6 yıl
Apple; Tablet dünyasındaki fiyat düşüşlerini dikkate alması lazım. Ayrıca başka bir haberde bu tablet çözünürlüğün 1024x768 olduğu yazıyordu. Eğer öyleyse çok satacağını düşünmüyorum.
Ayrıca Apple dışındaki her ürünle ilgili haberi olumsuz bir şekilde bitiren Editor Ekrem Çukurca'nın Ipad 7'nin bu fiyatı için ne diyecek merak ediyorum... Yada hiçbir şey diyemeyecek :)
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Canzz 6 yıl
Her ne kadar şu zamanlarda yapılan tahminler genelen tutuyor olsada iPod Touch'ların 300dolara satıldığı yerde ipad mininin 329dolara satılması biraz zor gibi
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4Crumby 6 yıl
Surda 1gun kalmis bosuna hikaye sallamayin 1 gun sallamadan sabredin bari. Yok 1 gun once haberi tuttursan da anlami yok ayrica olabilir diye bi haber de olmaz ama artik sayenizde onlari da haber kabul ediyoruz. Dusunuyorum simdi dediginiz fiyattan ciksa bi de piskin piskin daha once tahmin ettigimiz gibi dersiniz ama haberlere baksaniz 700-300 arasi butun fiyatlara gore haber yapmissiniz zaten. Hadi haberini yaptin bari ana sayfa haberi yapma.
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byalican 6 yıl
Yarın öğrenicez zaten, boşuna tahmin kurmaya gerek yok.
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SerhanUygur 6 yıl
millet sabah sabah tersinden kalkmış :))

normal iPadi olan birine gerek olmayabilir. ama yeni alacak birisi, mini yi tercih edebilir. Ebatları nedeni ile.
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