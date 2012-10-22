iPad Mini'lerin satış fiyatı 329 $'dan başlayabilir

Yarın düzenlenecek etkinlik ile kamuoyuna tanıtılması beklenen 7,85 inçlik iPad Mini, 329 dolardan satışa sunulabilir.
9to5Mac'in güvenilir kaynaklarından aldığı bilgilere göre bu fiyat iPad Mini'nin Wi-Fi'lı ve en düşük kapasiteli modeli için geçerli olup daha yüksek kapasiteli diğer iki modelin satış fiyatları ise sırasıyla 429 ve 529 dolar olacak. Öte yandan Wi-Fi'ın yanı sıra 3G/4G gibi bağlantı yeteneğinin ise fiyatlara, tıpkı 3.nesil iPad'de olduğu gibi, +130 dolar olarak yansıması bekleniyor.
iPad Mini'nin bu fiyatları özellikle Google Nexus 7 ve Amazon Kindle Fire gibi bu alanda yaygın tercih edilen modellere göre yüksek olması akıllarda soru işaretine sebep olsa da iPod Touch'ın 299 dolarlık satış fiyatı göz önüne alındığında 329 dolarlık başlangıç fiyatı mantıksız görünmüyor.
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Nasıl yok 1024 e 768 olursa appstordaki tüm ipad 2 de ve ipad 3 te çalışan uygulamalar kullanılabilir ki şu anda tahminlerin oranın öyle olacağını gösteriyor
Ayrıca Apple dışındaki her ürünle ilgili haberi olumsuz bir şekilde bitiren Editor Ekrem Çukurca'nın Ipad 7'nin bu fiyatı için ne diyecek merak ediyorum... Yada hiçbir şey diyemeyecek :)
normal iPadi olan birine gerek olmayabilir. ama yeni alacak birisi, mini yi tercih edebilir. Ebatları nedeni ile.