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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Pro USB 3.0 destekli ancak önemli bir sorun var

Apple'ın dev ekranlı tablet modeli iPad Pro, Lightning portü üzerinden oldukça yüksek hızlara çıkabiliyor. Ancak bu durum şimdilik son kullanıcının pek işine yaramıyor.
3 yıl
4,7b
1
24
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad Pro USB 3.0 destekli ancak önemli bir sorun var

Apple'ın artıları ve eksileriyle tartışılmaya devam edilen dev ekranlı tablet modeli iPad Pro, şirket tarafından ön plana çıkartılmayan önemli bir desteği bünyesinde barındırıyor.
iFixit'in cihazın için açtığında bulduğu ve Apple'ın Ars Technica internet sitesine onayladığı gelişmeye göre dev ekranlı iPad Pro, Lightning portu üzerinden USB 3.0 hızlarında aktarım gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahip. Bünyesinde "Fresco Logic FL1100 4-port USB 3.0" kontrolcüsü yer alan tablet, bu teknik altyapı ile 5Gbps hızında veri aktarabiliyor ve bu USB 2.0'ın 480Mbps'lik maksimum veri aktarım hızı göz önüne alındığı zamanda oldukça yüksek bir değer olarak karşımıza çıkıyor.
Ancak başlıkta belirttiğimiz önemli sorun burada ortaya çıkıyor. Apple iPad Pro'nun bu 10 kat daha yüksek hızda veri aktarımını yapabilmesi için ekstra bir USB 3.0 adaptörüne ihtiyaç duyuyor ve böyle bir adaptör şimdilik bulunmuyor. Apple'ın cihazın yanında verdiği kablo ise ancak USB 2.0 hızında aktarım yapabiliyor.
Teknoloji devi sessiz sedasız geleceğe yönelik önemli atılımlar içerisinde bulunuyor ve ilerleyen süreçte USB 3.0 temelinde önemli donanımların geleceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
 
iPad Pro USB 3.0 destekli ancak önemli bir sorun var

http://www.engadget.com/2015/11/13/ipad-pro-usb-3/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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viper17 3 yıl en beğenilen Das Boot
Lincolnn

O ne saçma iş ya. Sen USB 3.0 hızlarında veri aktarımı sağlayacak kontrolcü koy. Fakat bu yapıyı kullanabilmek için kablo ihtiyacı çıkar. İşin trajikomik yanı ise bu kabloyu kutu içeriğine koyma.

Apple yine yolunacak kaz arıyor.

99$ dan kabloyu satmak varken neden kutuya koysun ki
LincolnnO ne saçma iş ya. Sen USB 3.0 hızlarında veri aktarımı sağlayacak kontrolcü koy. Fakat bu yapıyı kullanabilmek için kablo ihtiya...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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Das Boot 3 yıl
O ne saçma iş ya. Sen USB 3.0 hızlarında veri aktarımı sağlayacak kontrolcü koy. Fakat bu yapıyı kullanabilmek için kablo ihtiyacı çıkar. İşin trajikomik yanı ise bu kabloyu kutu içeriğine koyma.

Apple yine yolunacak kaz arıyor.
O ne saçma iş ya. Sen USB 3.0 hızlarında veri aktarımı sağlayacak kontrolcü koy. Fakat bu yapıyı kullanabilmek için kablo ihtiyacı çıkar. İşin trajikomik yanı ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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fthkn 3 yıl
Haberleri okuyup hayallerinizde bu gibi şirketlerin laboratuvarlarda harıl harıl çalıştığını düşlüyorsunuz ama adamlar 10 yıldır aynı şeyi ısıtıp satıyorlar. Usb 3 kaç yıldır var. Bu bir yenilik değil. Usb 3 mobilde de yeni değil. Yıllar öncesinin note 3 cihazında bile vardı üstelik standran micro usb uyumlu her yerde bulunuyor o kablo. Aslında Apple iyi bir giyim firması. İyi giydiriyor.
Haberleri okuyup hayallerinizde bu gibi şirketlerin laboratuvarlarda harıl harıl çalıştığını düşlüyorsunuz ama adamlar 10 yıldır aynı şeyi ısıtıp satıyorlar. Us...
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Yanıtla +14
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kadirirdem 3 yıl
Simdi kablo yuda 99 dolara satar...
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OverClocK1ng 3 yıl
Apple. Faillerin firması. Versiyon 1004...
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Desider Specialist 3 yıl
1.0 nasıl yok oldu. O kabloda zamanında gidecek acele etmeyin. Daha 2Gb ram yeni geldi iphone a
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aozgec 3 yıl
allahtan ekran falan extra alınması gereken donanımlar arasında değil...
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dreameren 3 yıl
Şaşırmadık..
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dreameren 3 yıl
Şaşırmadık..
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fthkn 3 yıl
Haberleri okuyup hayallerinizde bu gibi şirketlerin laboratuvarlarda harıl harıl çalıştığını düşlüyorsunuz ama adamlar 10 yıldır aynı şeyi ısıtıp satıyorlar. Usb 3 kaç yıldır var. Bu bir yenilik değil. Usb 3 mobilde de yeni değil. Yıllar öncesinin note 3 cihazında bile vardı üstelik standran micro usb uyumlu her yerde bulunuyor o kablo. Aslında Apple iyi bir giyim firması. İyi giydiriyor.
Yanıtla +14
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bersgurs 3 yıl
Ipad usb dlc merak ediyorum season pass cıkar mı ılerıde
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Patren 3 yıl
aynisini apple tv dede yaptilar icinden hdmi kablo cikmiyor sacmaliga bakin
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wolf silver 3 yıl
Aklıma sony geldi. Xperia Z5 hızlı şarj destekliyordu ancak kutunun içinde hızlı şarj aparatı yoktu... ?.˜?
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