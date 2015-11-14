iPad Pro USB 3.0 destekli ancak önemli bir sorun var

Apple'ın artıları ve eksileriyle tartışılmaya devam edilen dev ekranlı tablet modeli iPad Pro , şirket tarafından ön plana çıkartılmayan önemli bir desteği bünyesinde barındırıyor.

iFixit'in cihazın için açtığında bulduğu ve Apple'ın Ars Technica internet sitesine onayladığı gelişmeye göre dev ekranlı iPad Pro, Lightning portu üzerinden USB 3.0 hızlarında aktarım gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahip. Bünyesinde "Fresco Logic FL1100 4-port USB 3.0" kontrolcüsü yer alan tablet, bu teknik altyapı ile 5Gbps hızında veri aktarabiliyor ve bu USB 2.0'ın 480Mbps'lik maksimum veri aktarım hızı göz önüne alındığı zamanda oldukça yüksek bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak başlıkta belirttiğimiz önemli sorun burada ortaya çıkıyor. Apple iPad Pro'nun bu 10 kat daha yüksek hızda veri aktarımını yapabilmesi için ekstra bir USB 3.0 adaptörüne ihtiyaç duyuyor ve böyle bir adaptör şimdilik bulunmuyor. Apple'ın cihazın yanında verdiği kablo ise ancak USB 2.0 hızında aktarım yapabiliyor.

Teknoloji devi sessiz sedasız geleceğe yönelik önemli atılımlar içerisinde bulunuyor ve ilerleyen süreçte USB 3.0 temelinde önemli donanımların geleceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/11/13/ipad-pro-usb-3/?ncid=txtlnkusaolp00000595