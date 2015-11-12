iPad Pro iFixit’e konuk oldu

Elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üretmeye devam eden iFixit, bu sefer Apple’ın dev ekranlı yeni tableti iPad Pro’yu masasında ağırladı.





Tüm Türkiye satış bilgilerine ve aksesuar detaylarına burada yer verdiğimiz Apple iPad Pro, iFixit ekibi tarafından 22 adımda açıldı ve 10 üzerinde 3 puan alarak birçok diğer Apple ürünü gibi tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşti.





Tek olumlu yorumu bataryanın anakarta sabitlenmemiş olması ve bu sayede rahatlıkla değiştirilebiliyor olmasıyla alan 12.9-inç ekranlı iPad Pro, olumsuz tarafta ise yeni “Smart Connector” bağlantı portunu değiştirmenin neredeyse imkansız olması ve son dönemde çıkan bütün elektronik cihazlar gibi cam ile LCD panelin birbirine yapıştırılmasıyla tamir ücretinin artması yorumlarını aldı. iPad Pro için yapılan son olumsuz yorum ise kullanılan yüksek miktarlardaki yapıştırının tüm içini açma ve tamir sürecini zorlaştırması tarafında geldi.





iFixit’in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım aşağıda takip edebilirsiniz.



