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iPad Pro iFixit’e konuk oldu

Apple’ın dün ülkemizde de satışa çıkan dev ekranlı yeni tablet modeli iPad Pro, iFixit’in son konuğu oldu ve aldığı tamir edilebilirlik skoruyla sürpriz yaşatmadı.
3 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad Pro iFixit’e konuk oldu

Elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üretmeye devam eden iFixit, bu sefer Apple’ın dev ekranlı yeni tableti iPad Pro’yu masasında ağırladı.

Tüm Türkiye satış bilgilerine ve aksesuar detaylarına burada yer verdiğimiz Apple iPad Pro, iFixit ekibi tarafından 22 adımda açıldı ve 10 üzerinde 3 puan alarak birçok diğer Apple ürünü gibi tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. 

Tek olumlu yorumu bataryanın anakarta sabitlenmemiş olması ve bu sayede rahatlıkla değiştirilebiliyor olmasıyla alan 12.9-inç ekranlı iPad Pro, olumsuz tarafta ise yeni “Smart Connector” bağlantı portunu değiştirmenin neredeyse imkansız olması ve son dönemde çıkan bütün elektronik cihazlar gibi cam ile LCD panelin birbirine yapıştırılmasıyla tamir ücretinin artması yorumlarını aldı. iPad Pro için yapılan son olumsuz yorum ise kullanılan yüksek miktarlardaki yapıştırının tüm içini açma ve tamir sürecini zorlaştırması tarafında geldi.

iFixit’in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım aşağıda takip edebilirsiniz.
iPad Pro iFixit’e konuk oldu


iPad Pro Teardown


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robustt 3 yıl
iFixit en azından donanımhaber gibi Apple ürünlerinin sadece kutusunu açmıyor aynı zamanda cihazı açıp bizi aydınlatıyor. :)
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Patren 3 yıl
ifixte gore zaten kolay tamir edilen cihaz yok adamlara anca lego gibi bir cihaz vercen anca ozaman yuksek puan verirler
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sis651 3 yıl Patren
Ifixit'in puanlama sistemi zaten kolay ya da zor açılması temelli.
Kolay tamir edilebilen cihaz vidaları olan cihazdır, vidalarını sökerek her tarafına ulaşabilir, toplarken de vidalarını sıkarak her tarafını kapatabilirsin yine. Son ürünlerde ise bol miktarda yapıştırıcı ve bantlar kullanılmakta. Cihazı açmak için cihazı ısıtıp yapışkanları yumuşatmalı emme vantuzu ile çekip açmak gerekli, cihazı kapatmak için de bu yapışkan türevlerini yeniden uygulamak gerekmekte.
Çoğu son kullanıcı için bir şey ifade etmiyor ama her elektronik ürününü açıp inceleyen ben gibi kişiler için önemli. Samsung S5 telefonumu açamıyorum mesela, ekran kasaya yapışık ve ısıtmam vs. gerekiyor; bir yerlerine hasar vermek istemiyorum.
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Altaylılar 3 yıl
Bunu alan adam zaten bozulursa tamir ettirmez gider yenisini alır.
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