iPad Pro iddiaları yeniden gündemde





Geçen yıldan bu yana Apple'ın profesyonellere yönelik daha büyük boyutlarda bir iPad modeli geliştirdiği ve bunun da iPad Pro adını taşıdığı sık sık gündeme geliyor. iPhone 6 serisi ve iPad ailesi ile ilgili sayısız görsel internete sızmasına karşın iPad Pro ile ilgili herhangi bir görsel paylaşılmış değil.





Uzmanlar şimdilik iPad Pro modelinin bir projeden öteye gitmediğini belirtse de bazı kaynaklar ısrarla bazı çalışmaların olduğunu ifade ediyor. Japonya'dan gelen yeni bilgilere göre Apple, Surface Pro 3 veya Galaxy Note Pro 12.2 gibi modellerin olduğu segmentte boy göstermek istiyor ve iPad Pro bu bakımdan 12.2 inçlik bir boyuta sahip olacak. Apple'ın bu noktada ilk olarak 12.9 inçlik bir opsiyon üzerinde çalıştığı ancak daha sonra karar değiştirerek daha kompakt 12.2 inçlik bir boyut seçeneğine yöneldiği belirtiliyor.





iPad Pro modeli tasarım olarak iPad 2 modelinin büyük hali olacak. Üst kısımda çift stereo hoparlör taşıyacak olan cihaz ek bir mikrofon daha barındıracak. Daha önce incelik rekoru kıracağı belirtilen modelin tam aksine kalınlığı ise 6.9mm ve 7.1mm değerleri arasına yerleşecek. Bu bakımdan en ince ünvanını iPad Air 2 taşımaya devam edecek.





Apple'a yakınlığı ve isabetli tahminleri ile bilinen ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo'ya göre ise projenin hem donanım geliştirme tarafında hem de ekranı optimal kullanacak daha gelişmiş bir iOS sürümünün ortaya çıkarılması tarafında bazı problemler mevcut ve Apple bunları aşmadan adım atmak istemiyor. Tabletin en erken gelecek yıl itibariyle piyasada olması bekleniyor.





http://appleinsider.com/articles/14/11/01/rumor-apples-ipad-pro-to-be-as-thin-as-an-iphone-sport-122-inch-display-extra-speakers-