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iPad Pro iddiaları yeniden gündemde

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro iddiaları yeniden gündemde

Geçen yıldan bu yana Apple'ın profesyonellere yönelik daha büyük boyutlarda bir iPad modeli geliştirdiği ve bunun da iPad Pro adını taşıdığı sık sık gündeme geliyor. iPhone 6 serisi ve iPad ailesi ile ilgili sayısız görsel internete sızmasına karşın iPad Pro ile ilgili herhangi bir görsel paylaşılmış değil.

Uzmanlar şimdilik iPad Pro modelinin bir projeden öteye gitmediğini belirtse de bazı kaynaklar ısrarla bazı çalışmaların olduğunu ifade ediyor. Japonya'dan gelen yeni bilgilere göre Apple, Surface Pro 3 veya Galaxy Note Pro 12.2 gibi modellerin olduğu segmentte boy göstermek istiyor ve iPad Pro bu bakımdan 12.2 inçlik bir boyuta sahip olacak. Apple'ın bu noktada ilk olarak 12.9 inçlik bir opsiyon üzerinde çalıştığı ancak daha sonra karar değiştirerek daha kompakt 12.2 inçlik bir boyut seçeneğine yöneldiği belirtiliyor. 

iPad Pro modeli tasarım olarak iPad 2 modelinin büyük hali olacak. Üst kısımda çift stereo hoparlör taşıyacak olan cihaz ek bir mikrofon daha barındıracak. Daha önce incelik rekoru kıracağı belirtilen modelin tam aksine kalınlığı ise 6.9mm ve 7.1mm değerleri arasına yerleşecek. Bu bakımdan en ince ünvanını iPad Air 2 taşımaya devam edecek. 

Apple'a yakınlığı ve isabetli tahminleri ile bilinen ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo'ya göre ise projenin hem donanım geliştirme tarafında hem de ekranı optimal kullanacak daha gelişmiş bir iOS sürümünün ortaya çıkarılması tarafında bazı problemler mevcut ve Apple bunları aşmadan adım atmak istemiyor. Tabletin en erken gelecek yıl itibariyle piyasada olması bekleniyor.  


Kaynak:http://appleinsider.com/articles/14/11/01/rumor-apples-ipad-pro-to-be-as-thin-as-an-iphone-sport-122-inch-display-extra-speakers-
http://appleinsider.com/articles/14/11/01/rumor-apples-ipad-pro-to-be-as-thin-as-an-iphone-sport-122-inch-display-extra-speakers- Yorum Yaz
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Gömceli 4 yıl
Güzel Bir Tabled
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FLameS.7 4 yıl
Artık çok fonksiyonlu bir kalem ve tek ekranda çoklu uygulama görmek istiyoruz !
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0MG90 4 yıl
OSX isteyenler neyin kafasını yaşıyor? iPad iOS ile geldi, iOS ile devam edecek bu kadar. Apple siz istediniz diye OSX yapmayacak. Ofis işleri lazımsa zaten Appstore'da Microsoft Office programları var indir kullan.
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matmuhendisi 4 yıl
Apple artık amaçsızca ürün çıkarmakta olduğuna göre buda gelebilir ama kim için ne için kullanılacağı söylenmez bilinmez ..
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alp0007 4 yıl
Yazılımsal destek olmadan pronun anlamı olmaz
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xmasx 4 yıl
Apple dan sacmalardan secmeler,


Ipad pro os x isletim sistemiyle gelmeli ki surface pro ya rakip olsun, gidip paintde iphone`u buyuttugun gibi ipad air de buyuteceksen hic zahmete girme bence.
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PsychicPower 4 yıl xmasx
Birilerim bazı işleri çok kolay sanıyor. İlkokul bilgisiyle burada saçmalayacaksan hiç uğraşma insanın sinirlerini bozuyorsun. Anlatmaya çalıştığın şeye lafım yok da, dilin ilkokul havasında.
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Balawitz 4 yıl
Kalem olmazsa iPad zevk işinden oteye gecemez. O kalemle cok hassas bir sekilde istenilen yapilabiliyor. Ben tablet alacak olsam kalem olmasini isterim. Diger isleri telefonumdan yaparim zaten. Kalem isteyen ya samsung ya da nvidia shield tablet almak zorunda. (Baska bilmedigim markalar da vardir muhtemelen) Samsung tercih etmedigimden fonksiyonellik olarak tek nvidia kaliyor. Apple musteri cekmek ve profesyonel bir cihaz ortaya koymak istiyorsa kalem koymali.
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Captain_Ivy 4 yıl
Evet katılıyorum, artık bir kalem istiyoruz...
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alprkrkmz 4 yıl
Kalem destegi olmazsa olmaz. Apple stylus un kralini yapabilecek bir firma. Cok iyi isler çıkarabilir kalemle. Ancak neden hala yapmiyorlar anlamiyorum.
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John Citizen 4 yıl
Arama butonunu gören tek ben miyim ?
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baycihan 4 yıl
işte en çok beklediğim alet bu mac os x ile gelsin birde fiyatı 2200 civarını geçmesin başllangıç olarak hemen alıcam
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SCWS 4 yıl
yeni air 2 aldım, umarım 2015 başında gelmez hemen
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