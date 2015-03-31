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iPad Pro ile ilgili iddialar hız kesmiyor

4 yıl
2,7b
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro ile ilgili iddialar hız kesmiyor

Apple'ın bu yıl daha büyük ekranlı bir iPad modeli tanıtacağına dair beklenti oldukça yüksek ve iPad mini modelinin iptal edileceği belirtiliyor. iPad Pro modeline ait olduğu iddia edilen görseller gelmeye de devam ediyor. 

Yeni görseller cihazın bağlantı ve hoparlör yuvalarının yerleşimini gösteriyor. En dikkat çekici olan ise USB Type-C olduğu sanılan konnektör girişi. Yeni MacBook ile ilk kez Type-C bağlantısına yer veren Apple'ın, iOS tarafında da iPad Pro modelinde bu ilki gerçekleştireceği sanılıyor. Daha önceki iddialarda da Apple'ın USB bağlantısına geçiş yapacağı gündeme gelmişti. Görsellerde ayrıca ses kontrol tuşları, arka kamera ve kulaklık girişi görülüyor. 

Apple'ın iPad Air Plus veya iPad Pro olarak isimlendirilmesi beklenen yeni tableti ile ilgili bilinenler net değil. Firmaya yakın güvenilir kaynaklar bu yıl büyük ihtimalle 12.9 inçlik iPad modelinin piyasaya çıkacağına inanıyor. Ancak yine de kesin bir bilgi verilmiyor. 

Şimdiye kadar iddia edilenlere göre iPad Pro modelinde daha güçlü A9X yongaseti, gelişmiş iOS işletim sistemi, opsiyonel ekran kalemi, 4 tarafta hoparlör, opsiyonel dock şeklinde özellikler olacak. Beklenen tanıtım tarihi ise iPad Air 3 ile aynı yani Ekim ayı.  

http://www.phonearena.com/news/Picture-allegedly-showing-off-the-casing-of-the-Apple-iPad-Pro-shows-off-second-connector-port_id67744 Yorum Yaz
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manyakurt 4 yıl
diğer adı 3.1 zaten.
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Batuist 4 yıl
neden şu portun ismini o kadar uzatıyorlar acaba? rakamlar tükenir diye mi korkuyorlarda 4 demiyorlar. usb 4 desen kısaca ne olurdu.. kim uzatıcak o kadar şimdi bunu anlatmak için.. adını ulu orta yerde söylesen aaman aman çok entellektüelsin tamam der göz süzer arkadan.. şuna 4 desen ne olurdu...
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smart1978 4 yıl
OS X yerine tablet mobil isletim sistemini yazilimsal gelistirmeleri olmamis.
Kalem entegreli olmamasi kotu olmus lakin herhangi bir tablete ozel yuksel kalemler ( bluetooth ) . Kapasatif kalemlerden bahsetmiyorum .
Apple yine batirdi. Yenilikci birsey yok.
Rakipleri kalemi cihaza yuvali olarak cikartali yillar gecti Apple yeni yeni adim atiyor kendi adiyla ama vasat.
Olmamis.
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Harpooner 4 yıl
OS x niye gelsin allah aşkına ya, boşa beklemeyin, IOS gelecek tabikide, dokunmatik için yaratılmış işletim sistemi.
OS x isteyen macbook alır 12" retina aynısı işte.
Ucuza mac os x mi satacaklar zannediliyor,gerçeklikten çok uzak düşünceler.
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John Citizen 4 yıl
"Gelişmiş ios sistemi"
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