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iPad Pro modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

Apple'ın standart iPad modelleri yanında bir de profesyonellere özel bir iPad versiyonu hazırladığı geçen yıldan bu yana gündemde ancak bu konuda elini çabuk tutan Samsung, Pro serisi tabletlerini yıl başında piyasaya sürmüştü.

Bununla birlikte iPad Pro modelinin Apple'ın yol haritası içerisinde olduğu ihtimali giderek güçleniyor ve geçtiğimiz günlerde bir görsel de internete sızdırıldı.

Apple'ın son kullanıcıdan ziyade eğitim sektörüne ve profesyonellere yönelik hazırladığı iPad Pro modelinin 12.9 inçlik bir ekrana ve 4096x3072 piksel çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Sızan görselde de iPad Pro modelinin daha büyük bir boyuta ve alüminyum gövdeye sahip olduğu görülüyor. Arka kısmın ortasında Apple logosu, sol üst köşede ise kamera yer alıyor. 

Apple bu yıl dikkat çekici ürünler görebileceğimizi söylemişti. Ancak bunun ne olduğu konusunda herhangi bir işaret yok. iPad Pro, iWatch, iPhone Phablet ise muhtemel adaylar arasında. Genelde Apple'ın taşınabilir cihazları yılın sonbahar aylarında tanıtılıyor ve karşımıza ne çıkacağını görmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek. 

http://www.phonearena.com/news/Leaked-photo-allegedly-shows-12.9-inch-Apple-iPad-Pro-prototype_id56206 Yorum Yaz
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feerrroooo 5 yıl en beğenilen
Eğer veriler doğruysa, ipad pro çözünürlüğü retina ekranlı ipadin tam 4 katı.
Yani günümüzdeki 4K tv lerden bir buçuk kat daha yüksek bir çözünürlükten bahsediliyor.12.9 inçlik bir ekran için neredeyse 400 ppi gibi bir oran anlamına geliyor
Eğer veriler doğruysa, ipad pro çözünürlüğü retina ekranlı ipadin tam 4 katı.Yani günümüzdeki 4K tv lerden bir buçuk kat daha yüksek bir çözünürlükten bah...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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tnszfr 5 yıl
3 boyutlu yazıcılar çıktıktan sonra bu tür haberler ilgimi çekmemeye başladı artık
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burcink 5 yıl
daha önce bir haber görmüştüm daha doğrusu prototip, iPad'e OSX yüklemişler. keşke öyle birşey yapılsa bence daha çok satar.

Saygılar
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Götterfunken 5 yıl
9.7 bile büyuk 12.9 israf olur 13.3 e mbp var yani
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IItwentysixII2 4 yıl
Hedef eğitimse, Türkiye'de zor. eğitim dışında her işte kullanırlar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
saçmalık
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Dexter Morgan 5 yıl
çay tepsisi
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baycihan 5 yıl
mac osx ile gelirse bence alınabilkir en iyi alet olur.
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ponchik 5 yıl
apple stylus konusunda note serisine göre çok pasif kaldı bence... ben koyacağına güvenmediğinden note pro aldım geçtim

ayrıca kalem konusunda adonit denemedim ama note serilerinde kullanılan Wacom sanırım süper bence

gerçi Stylus u apple kendisi koyarsa kaliteli bir şey koyar
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Polibot 5 yıl
insanlar artık mobilleşmeye başlarken neden bu markalar ürünlerinin boyutlarını arttırmaya çabalıyorlar anlamıyorum.Bu tabletin fiyatı 2000 Tl geçerse eğer (ki geçecek) 13 inç'lik bir dokunmatik ultrabook alırım daha mantıklı bir çözüm olur
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Seko92 5 yıl
Sırf ucuza satılmasın diye gereksiz çözünürlükte bir ekran koymuşlar.
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Götterfunken 5 yıl
Yalan.Belki 7.1 ile çıkardı ama çıkmadı.Belki az ihtimal WWDC de
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Recharged 5 yıl
iPad Pro yerine göre kullanışlı bir cihaz olacaktır. Hedef eğitim vb. yerler zaten.
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Vogue 5 yıl
Bu büyükklük ne
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alp0007 5 yıl
Şimdiden eskimiş
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