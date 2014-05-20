iPad Pro modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı





Apple'ın standart iPad modelleri yanında bir de profesyonellere özel bir iPad versiyonu hazırladığı geçen yıldan bu yana gündemde ancak bu konuda elini çabuk tutan Samsung, Pro serisi tabletlerini yıl başında piyasaya sürmüştü.





Bununla birlikte iPad Pro modelinin Apple'ın yol haritası içerisinde olduğu ihtimali giderek güçleniyor ve geçtiğimiz günlerde bir görsel de internete sızdırıldı.





Apple'ın son kullanıcıdan ziyade eğitim sektörüne ve profesyonellere yönelik hazırladığı iPad Pro modelinin 12.9 inçlik bir ekrana ve 4096x3072 piksel çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Sızan görselde de iPad Pro modelinin daha büyük bir boyuta ve alüminyum gövdeye sahip olduğu görülüyor. Arka kısmın ortasında Apple logosu, sol üst köşede ise kamera yer alıyor.





Apple bu yıl dikkat çekici ürünler görebileceğimizi söylemişti. Ancak bunun ne olduğu konusunda herhangi bir işaret yok. iPad Pro, iWatch, iPhone Phablet ise muhtemel adaylar arasında. Genelde Apple'ın taşınabilir cihazları yılın sonbahar aylarında tanıtılıyor ve karşımıza ne çıkacağını görmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-photo-allegedly-shows-12.9-inch-Apple-iPad-Pro-prototype_id56206