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iPad için Google+, App Store'da yerini aldı

6 yıl
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8
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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I/O 2012 konferansında ilk olarak tanıtımı yapılan iPad için Google+ uygulaması bugün App Store üzerinde yerini alırken, iPhone için de önemli yeniliklerle güncellendi.

Uygulama 3.0 sürümüne güncellenerek tam iPad desteği kazanmış oldu. 

Uygulamanın iPad için sunduğu yenilikler arasında iPad için optimize edilmiş görünüm, Hangouts ile 9 kişiye kadar videolu görüşme, cihazınızdan otomatik olarak resimleri Google+ hesabınıza yükleme ve gönderilere ekleme özelliği, Retina ekrana uyarlanmış yüksek çözünürlüklü resimler, Etkinlik fonksiyonunun aktif hale gelmesi yer alıyor.

iPhone için ise tam ekran resim desteği ve görsel elemanların koyulaştırılarak daha çok göz önüne çıkarılması yenilikler arasında sayılabilir.


http://itunes.apple.com/us/app/google+/id447119634?mt=8

http://googleblog.blogspot.com/2012/07/google-app-for-ipad-available-now-in.html Yorum Yaz
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XanthiN 6 yıl
Google+ yı kullanan var mi?
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*GameOver* 6 yıl
google iyi işler çıkarmaya başladı

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IgorStravinsky 6 yıl cholonya
cholonya

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






Hakikaten böyle ya.. Facebook'u devirir diye ben de üye oldum bi cacık olmadı
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