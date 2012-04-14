iPad için Paper uygulaması iki haftada 1.5 milyon indirme sayısını geçti

Instagram ve Draw Something başarılarının mobil alana yatırım yapan yenilikçi girişimlerin ne denli önem kazanabileceğinin en önemli örnekleri. Yine bir mobil uygulama geliştiricisi büyük başarılar elde edeceğinin sinyallerini vermeye başladı.





Fiftythree adlı girişim yaklaşık iki hafta önce Paper adlı uygulamasını iPad için yayınlamıştı. Kullanıcıların özgürce çizim yapabildikleri, uygulama içi ödeme yöntemiyle profesyonel kullanıcıların farklı fırçalar satın alabildikleri uygulama an itibariyle 1.5 milyon indirme sayısını geçti.





Kullanıcılar 7 milyon sayfa çizim yaptı. Çizimlerin uzunluğu 2 bin kilometreyi buldu. Girişim ise önemli gelirler elde etmeye başladı. Uygulama çizim için girişimin özel bir mekaniğini kullanıyor ve Retina ekran için de optimize edildi.





Sadece iPad için geliştirilmiş bir uygulamanın bu denli büyük başarı elde etmesi oldukça dikkat çekici. Yakında girişimin büyük bir yatırım aldığını ve bir satın almanın gerçekleştiğini duyduğumuzda şaşırmamak gerek.