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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad için Paper uygulaması iki haftada 1.5 milyon indirme sayısını geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram ve Draw Something başarılarının mobil alana yatırım yapan yenilikçi girişimlerin ne denli önem kazanabileceğinin en önemli örnekleri. Yine bir mobil uygulama geliştiricisi büyük başarılar elde edeceğinin sinyallerini vermeye başladı.

Fiftythree adlı girişim yaklaşık iki hafta önce Paper adlı uygulamasını iPad için yayınlamıştı. Kullanıcıların özgürce çizim yapabildikleri, uygulama içi ödeme yöntemiyle profesyonel kullanıcıların farklı fırçalar satın alabildikleri uygulama an itibariyle 1.5 milyon indirme sayısını geçti.

Kullanıcılar 7 milyon sayfa çizim yaptı. Çizimlerin uzunluğu 2 bin kilometreyi buldu. Girişim ise önemli gelirler elde etmeye başladı. Uygulama çizim için girişimin özel bir mekaniğini kullanıyor ve Retina ekran için de optimize edildi.

Sadece iPad için geliştirilmiş bir uygulamanın bu denli büyük başarı elde etmesi oldukça dikkat çekici. Yakında girişimin büyük bir yatırım aldığını ve bir satın almanın gerçekleştiğini duyduğumuzda şaşırmamak gerek.

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artcraft35 7 yıl
sonra diyolar vay efendim tablette kalem neme lazım?
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haymatloshan 7 yıl en beğenilen
Tablette kalem olmalı,hatta hassaslığı kurşun kalem hassasiyetinde olmalı.Kağıtta defterden kitaptan tasarruf etmek için bunun yapılması lazım.Kağıda not alır gibi not aldığınızı düşünsenize birde.Dünyayı daha yaşanır kılmak için,daha yeşil ve ferah hava için daha fazla ağaç olacaktır.
Tablette kalem olmalı,hatta hassaslığı kurşun kalem hassasiyetinde olmalı.Kağıtta defterden kitaptan tasarruf etmek için bunun yapılması lazım.Kağıda not alır g...
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Rainbow6 7 yıl
Bu ne abicim yaw adamlar adamlar bi gece yatiyolar sabah kalkiyolar dolar milyoneri olmuslar
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turuncum 7 yıl Rainbow6
Başka versiyonları da vardır mutlaka ama;

"5 dakikada yaptığın bir resim için bu kadar para çok değil mi" diyen müşterisine Picasso cevap vermiş:

"30 yıl, artı 5 dakika"
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mooderator 7 yıl
mooderator
Üçü bir arada tabir edilen nescafe poşetleriyle rahatlıkla yapabilirsiniz...5 dakkanı bile almaz.az önce denedim ipad ve iphone ile çalışıyor

stylus yapmak için
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mooderator 7 yıl
Üçü bir arada tabir edilen nescafe poşetleriyle rahatlıkla yapabilirsiniz...5 dakkanı bile almaz.az önce denedim ipad ve iphone ile çalışıyor
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ganeja 7 yıl
Uygulamayı appstorede bulamadım ama...? Bir sürü paper çıkıyor..tam ismi paper değilim..?
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E_Aydin35 7 yıl
Vay be, aslında yi düşünülüp çalışıp iyi bir uygulama yapmak gerçekden bu zamanda başarı olmak için çok iyi bir yol..:)
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siyahtemas 7 yıl
Galaxy note daki gibi ince kalem kullanamadıktan sonra, iPad deki yazmalar, pek bir ise yaramaz durumdalar... Zaten flash Eksikliği sinirlerimi bozmaya devam ediyor, her an hız ve stabiliteden feragat edip note tab geçişi yapabilirim... Eskisi kadar takıntılı çalışmıyorlar gibi...
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DH Misafiri 7 yıl
artcraft35
sonra diyolar vay efendim tablette kalem neme lazım?

kağıtta yazmış gibi olmuyor çünkü tepkime süresi uzun olduğundan gecikiyor ve yazıyor olmuyosun yazıyorsun ve bekliyorsun ...
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algorian 7 yıl
haymatloshan
Tablette kalem olmalı,hatta hassaslığı kurşun kalem hassasiyetinde olmalı.Kağıtta defterden kitaptan tasarruf etmek için bunun yapılması lazım.Kağıda not alır gibi not aldığınızı düşünsenize birde.Dünyayı daha yaşanır kılmak için,daha yeşil ve ferah hava için daha fazla ağaç olacaktır.

google - pen for ipad
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Nike 7 yıl
Tabletin yaninda kalem sart bence Galaxy note ile kalemi oldukca islevsel bir ikili kagittanda tasarruf edebiliriz.
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MERCURY2000 7 yıl
Uygulamayı kullanıyorum. Gerçekten çok başarılı bir uygulama. Kalem olmadanda programı verimli olarak kullanabiliyorum. Bence tabletin yanında kalem olsada olur olmasada. Olsa bile kullanmayı pek tercih etmem.
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