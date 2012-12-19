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iPad için Quickoffice, kurumsal Google Apps müşterilerine ücretsiz olarak sunuluyor

6 yıl
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1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yılın ilk aylarında satın aldığını duyurduğu Quickoffice döküman düzenleme uygulaması, firmanın yeni promosyonu kapsamında ücretsiz olarak sunulmaya başladı.

1997-2010 arasındaki sürümlerde Word, Excel ve Powerpoint dökümanlarını düzenleme imkanı veren Quickoffice, kurumsal Google Apps müşterileri için ücretsiz olarak sunuluyor. Google, yaygın kullanımdaki ücretsiz Google Apps baz paketini iptal etmiş ve kurumsal müşterileri için kullanıcı başı Apps ücretini 50$ olarak yeniden belirlemişti. Firma ücreti yüksek tutmasına rağmen, önemli bir promosyonla müşterilerini sevindirmeyi amaçlıyor.

Ücretsiz Quickoffice şimdilik sadece iPad modeli için geçerli. Ancak ilerleyen aylarda iPhone ve Android cihazları için de optimize edilecek.

https://itunes.apple.com/us/app/quickoffice-exclusively-for/id578386521?mt=8 

http://techcrunch.com/2012/12/19/google-launches-free-quickoffice-ipad-app-for-google-apps-for-business-customers-iphone-and-android-coming-soon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rizelli1903 6 yıl
kullanıcı başı Apps ücretini 50$ olarak yeniden belirlemişti.... ooo çok pahalı yav..
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