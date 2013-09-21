iPad için mem:o ile infografik hazırlamak kolaylaşıyor





Son dönemlerde istatistik veya verileri resimli grafik veya infografik tasarımı şeklinde hazırlamak popüler olmuş durumda. Mem:o adlı uygulama kullanıcılara kolay yoldan infografik hazırlama imkanı sunuyor.





Uygulama görsel tasarımlarını Hollanda kaynaklı bir anlayıştan temel alıyor ve fontlar da yine bir tasarımcının imzasını taşıyor.





Uygulama ücretsiz olarak sunuluyor ve iki farklı tablo içeriyor. Kullanıcılar grafiklerini bu tablolar ile hazırlayabilirken, ekstra tablolar da satın alabiliyor.





Bir grafik hazırlamak için 7 farklı renk paletinden birini seçmeniz ve verilerinizi girmeniz yeterli. Her grafikte dolar, saat, dakika gibi birimler, zaman, etiket ve not ögeleri yer alıyor. Geliştiriciler kullanıcıların infografikleri ile kişisel verileri arasındaki beklenmedik ilişkiler bulmasını ümit ediyor. Uygulamanın iPhone sürümü de yolda.



