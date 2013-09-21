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iPad için mem:o ile infografik hazırlamak kolaylaşıyor

5 yıl
459
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2
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad için mem:o ile infografik hazırlamak kolaylaşıyor

Son dönemlerde istatistik veya verileri resimli grafik veya infografik tasarımı şeklinde hazırlamak popüler olmuş durumda. Mem:o adlı uygulama kullanıcılara kolay yoldan infografik hazırlama imkanı sunuyor.

Uygulama görsel tasarımlarını Hollanda kaynaklı bir anlayıştan temel alıyor ve fontlar da yine bir tasarımcının imzasını taşıyor.

Uygulama ücretsiz olarak sunuluyor ve iki farklı tablo içeriyor. Kullanıcılar grafiklerini bu tablolar ile hazırlayabilirken, ekstra tablolar da satın alabiliyor.

Bir grafik hazırlamak için 7 farklı renk paletinden birini seçmeniz ve verilerinizi girmeniz yeterli. Her grafikte dolar, saat, dakika gibi birimler, zaman, etiket ve not ögeleri yer alıyor. Geliştiriciler kullanıcıların infografikleri ile kişisel verileri arasındaki beklenmedik ilişkiler bulmasını ümit ediyor. Uygulamanın iPhone sürümü de yolda.


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neodyum 5 yıl
iPhone için gelir gelmez edineceğim.
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Sherlock 5 yıl
İlgimi çekti indirdim.

Farklı bir tasarımı var, kullanımıda biraz farklı ama basit, Programdaki tek dil ingilizce.

Ücretsiz bir program ama sadece 2 Tablo kullanılabiliyor, 5 tablo satın alma fiyatı 3,59 TL - Sınırsız tablo fiyatı 6,99 TL.

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