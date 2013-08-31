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iPad uyumlu fotoğraf düzenleme uygulaması Photoristic HD kullanıma sunuldu

5 yıl
254
1
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu fotoğraf düzenleme uygulaması Photoristic HD kullanıma sunuldu
Kullanıcılara sunduğu geniş ekran ve geliştirilen stylus kalemler ile zenginleşen Apple'ın iOS 6.0 ve üzeri iPad modelleri için hazırlanan yeni uygulamalardan Photoristic HD, kişilere hızlı ve kolay fotoğraf düzenleme imkanı sağlıyor.
Georgii Kharchenko adlı geliştirici tarafından hazırlanan Photoristic HD, iPad sahiplerine beyaz dengesi, pozlama, kontrast, vurgular, gölgeler ve doygunluk gibi fotoğraf düzenleme ayarları yanında, sekiz ayrı renk üzerinden özel olarak düzenleme desteğini de veriyor. İçerisinde 30 farklı hazır düzenleme seçeneği gelen ve ayrıca bütün yapılan değişiklikleri canlı olarak işleyebilen uygulama, 20MP çözünürlüğe kadar fotoğrafları destekliyor ve hazırlanan içerikleri Facebook ya da Twitter üzerinde paylaşabiliyor.
Oldukça sade ve kullanımı kolay bir ara yüz ile gelen Photoristic HD uygulamasına 8,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id679356238?mt=8 Yorum Yaz
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