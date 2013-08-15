iPad'e özel top 100 uygulamanın ancak yarısı Android'li tabletler için optimize

Google Play’in son zamanlarda App Store ile aradaki farkı kapattığı, hatta resmi olmayan yükleme rakamlarına göre rakibini geride bıraktığı biliniyor.Ancak görünen o ki Google Play’in App Store’u geçmesi için yapması gerekenler bunlarla sınırlı değil.

Pazar araştırma şirketi Canalys’in yayınladığı son çalışma, Google Play’deki tabletlere özel uygulamalardaki sıkıntıyı bir kez daha ortaya koymakta. Çalışmaya göre App Store’daki iPad’e özel en iyi 100 uygulamanın 30’unu Google Play’den bulabilmek mümkün değil. Aynı listede yer alan 18 uygulama ise Google Play’de yer alıyor ancak bunlar tabletler için optimize edilmiş değil yani akıllı telefonda ne ise tablette de aynı arayüz söz konusu.

Tüm bu bilgiler ışığında ortaya Android'li tablet kullanıcıları için şöyle bir gerçek çıkıyor: iPad kullanıcılarının en çok kullandığı, tabletlerine özel top 100 uygulamanın 48’ini Android’li tablet kullanıcıları ya hiç kullanamıyor ya da tam performans alamıyor. Diğer bir deyişle App Store’da yer alan iPad’e özel uygulamalardan top 100 listesindeki ancak 52 uygulamanın Android’li tabletlere özel sürümleri bulunuyor.

Araştırmayı gerçekleştien Canalys’in kıdemli analisti Tom Shepherd, App Store’da iPad’e özel 375,000’i aşkın uygulama bulunurken, bu sayının Google Play’de inanılmaz düşük olduğuna dikkat çekerek şimdiye kadar geliştiricilerin kaliteli deneyim sunacak uygulamaları Android tabletler için geliştirmediklerine dikkat çekti.