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iPad'e özel top 100 uygulamanın ancak yarısı Android'li tabletler için optimize

5 yıl
1,7b
1
44
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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iPad'e özel top 100 uygulamanın ancak yarısı Android'li tabletler için optimize

Google Play’in son zamanlarda App Store ile aradaki farkı kapattığı, hatta resmi olmayan yükleme rakamlarına göre rakibini geride bıraktığı biliniyor.Ancak görünen o ki Google Play’in App Store’u geçmesi için yapması gerekenler bunlarla sınırlı değil.

Pazar araştırma şirketi Canalys’in yayınladığı son çalışma, Google Play’deki tabletlere özel uygulamalardaki sıkıntıyı bir kez daha ortaya koymakta. Çalışmaya göre App Store’daki iPad’e özel en iyi 100 uygulamanın 30’unu Google Play’den bulabilmek mümkün değil. Aynı listede yer alan 18 uygulama ise Google Play’de yer alıyor ancak bunlar tabletler için optimize edilmiş değil yani akıllı telefonda ne ise tablette de aynı arayüz söz konusu.

Tüm bu bilgiler ışığında ortaya Android'li tablet kullanıcıları için şöyle bir gerçek çıkıyor: iPad kullanıcılarının en çok kullandığı, tabletlerine özel top 100 uygulamanın 48’ini Android’li tablet kullanıcıları ya hiç kullanamıyor ya da tam performans alamıyor. Diğer bir deyişle App Store’da yer alan iPad’e özel uygulamalardan top 100 listesindeki ancak 52 uygulamanın Android’li tabletlere özel sürümleri bulunuyor.

Araştırmayı gerçekleştien Canalys’in kıdemli analisti Tom Shepherd, App Store’da iPad’e özel 375,000’i aşkın uygulama bulunurken, bu sayının Google Play’de inanılmaz düşük olduğuna dikkat çekerek şimdiye kadar geliştiricilerin kaliteli deneyim sunacak uygulamaları Android tabletler için geliştirmediklerine dikkat çekti.


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wolf silver 5 yıl en beğenilen
Bır android kullanıcısi olarak tablet te kesinlikle Ipad en iyisidır.
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Duncan MacLeod 5 yıl
Tablet=İpad Fanboy değilim doğru bu
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Godolphin 5 yıl
Android tarafında işin vahim tarafı da mevcut maalesef yüzlerce farklı donanıma sahip farklı model telefonlara yüklenen aynı oyunlar yorumlardaki tutarsızlığı resmen gözler önüne seriyor.Aynı uygulama altına çoğu kişi mükemmel diye yorum yazarken çoğu kişi iğrenç,açılmıyor,oyundan atıyor gibi yorumlar yazıyorlar ve bu kişiler uygulamaya da doğal olarak 1 yıldız veriyor.Bu da Android tarafındaki uygulamaların maalesef hakettikleri puanları alamamasına ve çoğu kullanıcının da oyunlardan yeterli performansı kendi telefonlarında görememesine neden oluyor.
Android tarafında işin vahim tarafı da mevcut maalesef yüzlerce farklı donanıma sahip farklı model telefonlara yüklenen aynı oyunlar yorumlardaki tutarsızlığ...
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senersongur 5 yıl
Bu uygulama isi abartiliyor. Yok optimize değil yok arayüz ayni.

Zaten uygamalari indirince mis gibi kullaniyorsun. Androidi kötülemek icin uydurulmuş zirvalar bunlar.

Al bir Nexus 7 mesela, bütün uygulamalar güzelce calisiyor.

İPad de iPad diye tutturmuslar. Zaten kazik fiyatli. Bir ise yaradigi da yok.
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-BraveHeart- 5 yıl
Telefon android tablet ios
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Tensi 5 yıl
cagataykoroglu
Meakka
cagataykoroglu Şahsen bilgilerimi satan maillerimi okuyup bizim uygulamalarımızı kullanıyorsan kabul etmişsin demektir diyen google gibi alçak bir şirketin uygulamalarına 1 kuruş bile vermem. Devlet el atsın Türk mobil işletim sistemi yazılsın.
Geliştiricinin arkasında sonuna kadar duran milyarlarca dolarla destekleyen Çin bile kendi işletim sistemini yazmak yerine Linux Tabanlı Android Tabanlı MIUI için uğraşıyorsa bizim kendi işletim sistemimizi yapmamız vs hikaye bunlar.
Zaten sıfırdan yazılsın diyen yok. Pardus gibi bir sistem lazım.

Pardus icin yillarca Gentoo Linux dediler, bi halt olmaz ondan dedik. Dinlemediler on yil bosa gecti. Simdi Debian a donduler tabii eski butun gelistiricileri postaladilar, baktilar bunlardan bir cacik olmaz. Yine Debian tabanli Ubuntu parsayi coktan topladi. Simdi Debian ya da Ubuntu varken ne diye ugrasayim aptal Pardus la. Tekerlegi bastan icat etmeye calismak, bunu da becerememek sadece biz Turklerin isi.
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kymelria 5 yıl
Galaxy note 10.1 den yaziyorum, spen var baska da bi numarasi yok.
Uygulama fakiri resmen
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Jackdaniels™ 5 yıl
cdn.thenextweb.com/...

listeye baktımda 3-5 oyun dışında listenin önemi yok,haber biraz spekülatif!..
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doctor5945 5 yıl
250 tl ye android tablet var haklısınız 160 tl yede gördüm ama sunu unutmayın tüm yazılım ekosistemi apple endeksli çalışıyor o tür cıhazlar sgs2 nin açtığı uygulamaları bıle açamaz cogunun sürüm numarasıbıle hala ics ve asla güncelleme alamazlar jb olanlarda 4.1 sürümü ve en babası 1gb ram destegıne sahıp çözünürlük ekran kalıtesıekran görüş acısı berbat kımseyı paranız yok dıye ajitasyon yaparak kandırmaya kalkmayın bır kere androidin tr mağazası yok turkıyedekı tüm tv kanalları radyo kanalları beledıyeler ve onemlı buyuk özel sektör bırımlerı sadece ıos a özel uygulamalar yazdırıyorlar ben hd kalıtesınde bır Fox tv ATV ızlerken kanalın kendı programından sız ahmetın mehmetın yazdığı yok html5 ıle oynatır yok flash player ıster yok android marketten ekstra program ındırerek ızlenır tarzı berbat görüntü kalıtesıne sahıp 3. Partı yazılımlarda avutursuuz kendınızı iPad in ıcıni bosalt sadece kasasını satayım eskiciye polypad alırım kendıme bu cıhazın ekranının fıyatı 750 tl sız neyin kafasındasınız bır tweteer Facebook bıle ılk önce ıos 1 ay sonra android ıcın veriyor güncellemesini benı eksılemıs arkadasın bırısı yanlışım varsa izah etsin bileyim neden bır capcom street fighter rezident evil oyununu android için yazmıyor sanıyorsunuz emek hırsızı çok olduğu ıcın neden bır infinity blade 1ve 2 yok androidte bir mortal kombat yok the adventures of tintinn spiderman total mayhem gta chinetown wars android te yok sizce madem çok kalıtelı marketınız en ıyı uygulamalar ıos ıcın yazılır kullanıcıda parasını verır alır dürüst android kullanıcılarına sözüm yok ama %90 ı beleş yükleme peşinde bu yüzdende yazılımcıların moralı bozuluyor yazmıyorlar android için bunu görün artık bırakın android daha ıyı muhabbetlerını adam 2048*1536 piksel ekran koymuş sız gıtmış polypad yok samsung note 10.1 ıle kıyas yapmaya kalkıyorsunuz güldürüyorsunuz kendınızı sektörü takıp eden bılınclı kullanıcılara susun ve sadece yorumları okuyun çatışmak size kazandırmaz gercekler ortada iPad fiyat performans ürünü degıldır iPad elit bır cıhazdır alamıyorsanız çamur atmaktan vazgeçin 2000 tl bandında onlarca android telefon satılıyor adam donanma aldanıyor yok 8 cekırdeklı full hd ekranlı su kadar sensorlu su kadar inç basına piksel oranı yok samoled yok Tft içine yüklenecek uygulama bulamıyor olanlarada para vermemek ıcın apkmaniyada crackli oyun blackmart da uygulama arıyor bu seye benziyor 100000 tl ye araba alıp benzın 5tl hemen gıdıp LPG taktırayım gıbı oluyor anlayan anladı kısaca iPad kullanmayan ancak çamur atar kullanan da keyfını sürer ben 1800 tl ye 64gb wifi+4g modelını aldım genpa garantıli 7 ay oldu hala fıyatı aynı samsung galaxy note 10.1 1600 tl den gırdı yakın donemde sımdı 1100 tl ye heryerde var polypad supet bupet lerı koymuyorum sıralamaya satayım desen üstüne para ıster telefoncu vitrini işgal edıyor dıye
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Master_Evil 5 yıl
ipad'İn fiyatları uçuk değil, kalite konusunda da üst düzey olunca diğer tabletlerin şansı kalmıyor
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THESTER 5 yıl
Apple=Kalite
Fanboy değilim ama bu gerçeği kabul edecek olgunluğa ulaşmamız gerek kanımca.
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Fear of the Dark 5 yıl
Android çöp ondan olabilir mi?
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doctor5945 5 yıl
Yanlış şurada başlıyor iPad apple ürünü android işletim sisteminin adı neden iPad galaxy note 10.1 yada asus transformers kıyası yapılmıyorda yeryüzündeki tüm tabletler sadece bir tane iPad ile kıyaslanıyor 2. İpad ve iOS tek bir firmanın yazılımı ve ürünü a dan z ye herbir parçası apple tarafından tasarlanıyor apple hertürlü optmizasyonu 24 saat içinde tüm dünyaya gönderebilecek server sistemine sahip Google da bunu yapabılır ama sadece nexus tabletler için diğerlerisinde arayüz olduğu için ve ticari sebeplerden dolayı asgarı 3 ay ıcınde baslar yada 1 yılı bulur veyahut donanım kaldırmıyor ram yetersiz deyip verilmez güncelleme 3. İos tarafında hiçbir yapımcı uygulamasını os kullanan tüm cihazlara optimize etmeden markete sokamaz ürününü kontrol aşaması çok sert apple ın bunu tüm fırmalar bılır ona göre yapar uygulamalarını 4. Android işletim sistemiyle çalışan ürünler birbirine karışmış durumdadır hangisi telefon hangısı tablet hangisi hibrit ürün hangisi ptablet muammadır yazılımcılarda şaşırmış durumdalar 240*320 cozunurluklu telefonda var 1024*600 tablette full hd var hd var işlemci gücü farkları ram kapasitesi farkları vsvsvsvs 5. İos kullanıcılarının %90 ı uygulamayı parasını ödeyerek alır android kullanıcıları crackli apk dosyası ararlar para verip üreticiye destek olmak yerine bunu iOS yazılımcılarıda bilir ve android işletim sistemine uygulama yazmazlar 6. Apple tüm ürünlerinde premium malzeme kullanır buda biz tüketicilerin oldukça hosuna gider ve apple urunlerınde aksesuar destegı sınırsızdır Internet'ten aramanıza gerek kalmaz herkesın yaşadığı sehırde bol mıktarda bulunur bu sıralama dahamda uzar umarım yardımcı olmuşumdur yenı tablet alacak arkadaslara
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Jül Sezar 5 yıl doctor5945
doctor5945
Yanlış şurada başlıyor iPad apple ürünü android işletim sisteminin adı neden iPad galaxy note 10.1 yada asus transformers kıyası yapılmıyorda yeryüzündeki tüm tabletler sadece bir tane iPad ile kıyaslanıyor 2. İpad ve iOS tek bir firmanın yazılımı ve ürünü a dan z ye herbir parçası apple tarafından tasarlanıyor apple hertürlü optmizasyonu 24 saat içinde tüm dünyaya gönderebilecek server sistemine sahip Google da bunu yapabılır ama sadece nexus tabletler için diğerlerisinde arayüz olduğu için ve ticari sebeplerden dolayı asgarı 3 ay ıcınde baslar yada 1 yılı bulur veyahut donanım kaldırmıyor ram yetersiz deyip verilmez güncelleme 3. İos tarafında hiçbir yapımcı uygulamasını os kullanan tüm cihazlara optimize etmeden markete sokamaz ürününü kontrol aşaması çok sert apple ın bunu tüm fırmalar bılır ona göre yapar uygulamalarını 4. Android işletim sistemiyle çalışan ürünler birbirine karışmış durumdadır hangisi telefon hangısı tablet hangisi hibrit ürün hangisi ptablet muammadır yazılımcılarda şaşırmış durumdalar 240*320 cozunurluklu telefonda var 1024*600 tablette full hd var hd var işlemci gücü farkları ram kapasitesi farkları vsvsvsvs 5. İos kullanıcılarının %90 ı uygulamayı parasını ödeyerek alır android kullanıcıları crackli apk dosyası ararlar para verip üreticiye destek olmak yerine bunu iOS yazılımcılarıda bilir ve android işletim sistemine uygulama yazmazlar 6. Apple tüm ürünlerinde premium malzeme kullanır buda biz tüketicilerin oldukça hosuna gider ve apple urunlerınde aksesuar destegı sınırsızdır Internet'ten aramanıza gerek kalmaz herkesın yaşadığı sehırde bol mıktarda bulunur bu sıralama dahamda uzar umarım yardımcı olmuşumdur yenı tablet alacak arkadaslara

Dünyada ios-android istatistiklerinde 1 telefona 1000 lerce telefonun satis rakamlari karsilastiriliyor, tablet sektorunde de hepsiyle kiyaslayacaksin, satis adedinde android dunya hakimi ama ipad ile sadece note kiyaslayin..
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flavo 5 yıl
sanki tablette autocad kullanıorsunuz laflara bak insanın kullandığı 4 tane oyun bi facebok uygulaması tarayıcı bide media player verilen paralara yazık bence,
ben elmaya 5 kuruş vermem alan alsın güle güle kullansın
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