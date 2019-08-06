iPhone 11, 20 Eylül'de satışa çıkabilir

Teknoloji Editörü
Apple'ın her yıl olduğu gibi Eylül ayında yeni nesil iPhone modellerini tanıttığını biliyoruz. Ancak Japonya'dan gelen yeni bir haber, cihazların 20 Eylül tarihinde satışa sunulabileceğine işaret ediyor.
Ağzından kaçırdı
Apple genellikle yeni iPhone modelleri ile bilgileri Eylül ayı başına kadar gizli tutmayı tercih ediyor. Ama bu kez sızıntı Japon telekominikasyon şirketi olan SoftBank'ın başkanından geldi. Bu hafta başında bir yatırımcı toplantısında konuşan Ken Miyauchi gelecek nesil iPhone'un 20 Eylül'de raflara çıkabileceği konusunda ipucu verdi. Miyauchi'nin ağzından kaçırdığı bu bilgi ise Ekim ayından itibaren Japon makamlarının artık cep telefonları ve mobil tarifelerin ayrı paketlerle satılmaması kararına dayanıyor.Softbank'ın 1 Ekim’de yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle nasıl başa çıkacağını açıklamaya çalışan Miyauchi, iPhone 11’in 20 Eylül’de satışa çıkacağını ağzından kaçırarak, Ekim ayına kadar olan 10 günlük sürede ne yapacakları konusunda bazı bilgiler paylaştı. Yaptığı ifşanın farkına varan Miyauchi, yeni iPhone modellerinin ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmediğini söylese de sektöre yakın kaynaklar 20 Eylül tarihinin iPhone 11 modellerinin satışının başlaması için beklenen bir tarih olduğu görüşündeler.
http://www.macotakara.jp/blog/iphone/entry-38066.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nedeni vatandaşın akıllanması falan değil . Ekonomik kriz millette para yok. :))
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