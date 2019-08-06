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iPhone 11, 20 Eylül'de satışa çıkabilir

Teknoloji dünyası yeni nesil iPhone modellerinin tanıtım gününü beklerken, Japonya'nın en büyük telekominikasyon şirketlerinden biri olan SoftBank'ın başkanı cihazın çıkış tarihini ağzıdan kaçırdı.
1 gün
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple'ın her yıl olduğu gibi Eylül ayında yeni nesil iPhone modellerini tanıttığını biliyoruz. Ancak Japonya'dan gelen yeni bir haber, cihazların 20 Eylül tarihinde satışa sunulabileceğine işaret ediyor.

Ağzından kaçırdı

Apple genellikle yeni iPhone modelleri ile bilgileri Eylül ayı başına kadar gizli tutmayı tercih ediyor. Ama bu kez sızıntı Japon telekominikasyon şirketi olan SoftBank'ın başkanından geldi. Bu hafta başında bir yatırımcı toplantısında konuşan Ken Miyauchi gelecek nesil iPhone'un 20 Eylül'de raflara çıkabileceği konusunda ipucu verdi. Miyauchi'nin ağzından kaçırdığı bu bilgi ise Ekim ayından itibaren Japon makamlarının artık cep telefonları ve mobil tarifelerin ayrı paketlerle satılmaması kararına dayanıyor.
Softbank'ın 1 Ekim’de yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle nasıl başa çıkacağını açıklamaya çalışan Miyauchi, iPhone 11’in 20 Eylül’de satışa çıkacağını ağzından kaçırarak, Ekim ayına kadar olan 10 günlük sürede ne yapacakları konusunda bazı bilgiler paylaştı. Yaptığı ifşanın farkına varan Miyauchi, yeni iPhone modellerinin ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmediğini söylese de sektöre yakın kaynaklar 20 Eylül tarihinin iPhone 11 modellerinin satışının başlaması için beklenen bir tarih olduğu görüşündeler.

http://www.macotakara.jp/blog/iphone/entry-38066.html Yorum Yaz
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0MG90 1 gün en beğenilen
XR 2'yi bekliyorum, bakalım nasıl olacak
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DH Misafiri 9 sa.
O kadar iğrenç bir telefonu kim alsın?
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sefa1451 10 sa.
Onların iponesi varsa bizim venüsümüz samsungumuz var sayın Erdoğan'ın söylemi aklıma gelmişti susun bre nankörler.
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hanzele 10 sa.
araka tarafın tasarımı felaket
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alp0007 12 sa.
Akıllardaki en büyük soru "çentik ne olacak"
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medverdev 12 sa.
alacağım varsa da şu arka kamera tasarımı yüzünden almak istemem rezil ettiler biraz minimalist düşünün kardeşim ya
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Askaparta 16 sa.
Okullar açılacak, afyon salınacak.
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210507 16 sa.
iPhone 6 çıktığında millet geceden kuyruğa girmiş yok satmıştı. O seneki satışların çeyreğini bile yakalayamaz.
Nedeni vatandaşın akıllanması falan değil . Ekonomik kriz millette para yok. :))
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edwinnarc 1 gün
iPhone tarihinin en içi boş güncellemesini alacak. Yepyeni cihaz vesair beklemesin kimse
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Farfaraway21 1 gün
Hadi yaw şaka yapıyorsun. Ciddi olamazsın
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