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Redmi 64 MP dörtlü kamera sistemini 7 Ağustos'ta tanıtacak

Xiaomi'nin alt markası olan Çinli akıllı telefon üreticisi Redmi, 64 Megapiksel çözünürlüklü Quad kamera teknolojisini 7 Ağustos tarihinde Çin'de tanıtacağını açıkladı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bundan sadece birkaç gün önce Realme şirketi Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, dünyanın ilk 64 MP Quad kamera teknolojisini 8 Ağustos tarihinde tanıtacağını duyurmuştu. Ancak gelen haberler Xiaomi'nin daha önce davranıp bu teknolojinin tanıtımını yapacağını gösteriyor.

Xiaomi rol çalacak

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, 64 MP Quad kamera teknolojisini 7 Ağustos tarihinde Çin'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağını açıkladı. Şirketin düzenleyeceği tanıtımda bu dörtlü kamera teknolojisini kullanan bazı prototip cihazları sergilemesi bekleniyor. Birbiri ardına yapılan bu duyurulardan da 2020 yılında 64 MP kamera çözünürlüğü sunan birçok akıllı telefon göreceğimiz sonucunu çıkarabiliriz.
Şimdilik sadece Samsung'un GW1 olarak adlandırdığı 64 MP kamera sensörlerini piyasaya süren tek üretici olduğunu söylemek mümkün. Sony ise henüz benzer bir teknolojiyi üretmiş değil ancak çok yakında piyasaya süreceği söyleniyor. Realme şirketinin de çok yakında 64 MP Quad kamera kurulumuyla premium bir amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya süreceği de sızan bilgiler arasında.


https://www.gsmarena.com/redmi_to_demo_its_64_mp_camera_on_august_7-news-38502.php Yorum Yaz
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Jon_Kar 1 gün
Xiaomi
Bana 4 kamera + sd675 verme
Bana 1 kamera+ sd 855 ver
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badmobil 1 gün
Xiaomi Redmi serisi bence Mi serisine göre orta senkmente fiyat olarak şu sıralar daha iyi modeller çıkarıyor. Realme modellerini de seviyorum. Fakat ülkemizde Xiaomi ismi olarak daha çok kabul görmüş. Artık insanlar Xiaomi markasını biliyor tanıyor. Güncelleme konusunda Xiaomi telefonları beni yarı yolda bırakmadı. Realme biraz daha ülkemizde oturursa yedek parça olarak yaygın olsa bir soraki telefonum olabilir. En azından bana değişiklik olur.
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Guaire 1 gün
Kamera sayısı ve çözünürlük üzerinden yapılan geyik muhabettlerini bir yana bırakalım.
Birincisi 64MP'lik sensör çoğunlukla 16MP görüntü üretecek, ama geçmiştekilerle kıyaslanmayacak kadar iyi 16MP'lik görüntüler üretecek. Piksel başına kalite olarak mevcut 48MP'lik sensörlerden iyi olmayacak belki, ama aynı kaliteyi daha yüksek çözünürlüklerde elde edeceğiz. Yani daha çok detay elde edeceğiz. Hem de kaliteden taviz vermeden, hatta üstüne koyarak.
Bu hem Redmi için hem Realme için geçerli.
Bu iki markanın da fiyatlarının becerilerine göre düşük olduğunu düşünürsek başka bir ortak nokta da bu.
Yalnız bizim için fark eden şey, Redmi'nin Türkiye'ye aracılar vasıtasıyla gelmesi neticesinde fiyatı ister istemez şişerken, Realme'nin kendisi aracı koymadan geldiği için fiyat yönünden ekstra avantajlı olacağı gerçeğidir.
Buradaki konu Realme'nin girişinin başarılı olması ve yeni telefonlarını iştahla bizim pazarımıza getirmesi konusudur.
Dış kaynaklı haberlere bakacak olursak ayrıldıkları bir diğer nokta da Redmi'nin bir gün önce tanıtacağı şeyin sadece 4'lü kamera sistemi olması, Realme'nin ise ertesi gün bu kamera sistemini içeren bir telefonu tanıtacak olmasıdır. Dolayısıyla Realme eğer bu cihazı tanıtımından kısa süre sonra piyasaya sürebilirse, Redmi'nin telefonu gelene kadar aylarca rakipsiz olarak fiyat klasmanında Redmi/Xiaomi müşterilerini çalabilecek olmasıdır.
Realme'nin genelde doğrudan Redmi marka telefonları hedef alan, hatta bir şekilde onlardan fiyat olarak daha cazip gelebilecek telefonlar çıkarmaya çalıştığını da göz önünde bulundurursak Realme'nin tanıtacağı telefonun Redmi K20 ve hatta K20 Pro'yu hedefleyeceğini düşünebiliriz. Bunu yaparken de mutlaka bazı mantıklı gelebilecek tavizler olabilir. Örneğin cam yerine plastik kullanımı Realme'nin diğer cihazlarında karşımıza çıkmıştı.
Kısacası bir gün önce Redmi'nin tanıtımını izleyip daha sonra potansiyel alıcı olarak Realme'nin tanıtımını izleyeceğiz.
Ne önerecekleri biraz meçhul görünüyor. Realme'nin tanıtım için kullandığı görsellerde üstteki lensler büyükken, alttaki iki lensin güdük olduğu göze çarpıyor. 64MP sensörü içeren ana kameranın yanı sıra ultra geniş açı, telefoto ve sonuncu olarak derinlik sensörü olarak kullanılacak (aslında varlığı çok da mühim olmayan) bir kamera dörtlüsü gelebilir.
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arekamint 1 gün
2030 512mp kameralık yeni sistemi tanıtıldı
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intel7mix 1 gün
4 yetmez 5 lazım oda yetmez 6 lazım
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koyunsayar 1 gün
Alt markanın alt markasının alt markası.
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dodofran 1 gün koyunsayar
realme opponun yalnız. redmi xiaomi nin alt markası.
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