Redmi 64 MP dörtlü kamera sistemini 7 Ağustos'ta tanıtacak

Bundan sadece birkaç gün önce Realme şirketi Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, dünyanın ilk 64 MP Quad kamera teknolojisini 8 Ağustos tarihinde tanıtacağını duyurmuştu. Ancak gelen haberler Xiaomi'nin daha önce davranıp bu teknolojinin tanıtımını yapacağını gösteriyor.

Xiaomi rol çalacak

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, 64 MP Quad kamera teknolojisini 7 Ağustos tarihinde Çin'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağını açıkladı. Şirketin düzenleyeceği tanıtımda bu dörtlü kamera teknolojisini kullanan bazı prototip cihazları sergilemesi bekleniyor. Birbiri ardına yapılan bu duyurulardan da 2020 yılında 64 MP kamera çözünürlüğü sunan birçok akıllı telefon göreceğimiz sonucunu çıkarabiliriz.

https://www.gsmarena.com/redmi_to_demo_its_64_mp_camera_on_august_7-news-38502.php

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Şimdilik sadece'unolarak adlandırdığı 64 MP kamera sensörlerini piyasaya süren tek üretici olduğunu söylemek mümkün.ise henüz benzer bir teknolojiyi üretmiş değil ancakpiyasaya süreceği söyleniyor.şirketinin de çok yakında 64 MP Quad kamera kurulumuyla premium birakıllı telefonunu piyasaya süreceği de sızan bilgiler arasında.