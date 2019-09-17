Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 11 Pro'daki çoklu kamera çekim özelliği önceki modellere de gelecek

Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni nesil iPhone modellerinde en dikkat çeken özellik Pro modelinin kamerasının çoklu çekim özelliğiydi. Apple'ın bu seçeneği önceki modellere de getireceği açıklandı.
42 dk.
425
32
4
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın 10 Eylül'de düzenlediği lansman etkinliğinde tanıttığı iPhone 11 Pro modelinin önce çıkan özelliklerinden biri de, Filmic Pro video yakalama uygulaması ile telefonun birden fazla kamerasını aynı anda kullanabilecek olmamızdı. Bu özellik aynı anda hem ön hem de arka kamera kullanılarak video çekilebileceği anlamına geliyor.

Geçen yılki cihazlara da destekleyecek

Ayrıca telefonun ultra geniş açılı lensi ve standart lensinin aynı anda çekim yapabilmesi de birçok avantajı beraberinde getiriyor. Eğer önceki model iPhone cihazlardan birini kullanıyorsanız size iyi bir haberimiz var. Apple kullanıcıların hoşuna giden bu özelliği 2018 yılında piyasaya sürülen iPhone modellerine de getireceğini açıkladı.
Eğer iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR cihazlarından birine sahipseniz, iOS 13'ün yayınlanmasını beklemeniz gerekiyor. Ayrıca bu özelliğin iPad Pro modeline de geleceği belirtilmiş. Apple'ın açıklamalarına göre bu özelliğin kullanılabilmesi için, geçen yıl piyasaya sürülen iPhone modellerinden itibaren kameraların elden geçirilmesi gerekiyordu. Bu da daha önceki modellerde bu özelliğin kullanılamayacak olması anlamına geliyor. Ancak bu özelliği kullanırken belirli kamera kombinasyonlarını kullanabileceğinizi ve bazı sınırlamalar olacağını da unutmayın.


https://9to5mac.com/2019/09/16/multiple-camera-recording-ios-13/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Blackrz 23 dk.
Tebrikler. Güzel hamle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 32 dk.
Samsung a saglam kapak oldu... Eski donanimli cihazlarina guncel kamera ozellikleri ustelik oyle KIYTRIK yenilikler de degil ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 29 dk. smart1978
Adamların tek bir telefon modeli var zaten ve yığınla para istiyorlar? Bir zahmet önceki modelleri de bu kapsama alsınlar...
Zamzung'un 1 milyon civarında farklı telefon modeli var.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 15 dk. Apple Arcade hizmeti iOS 13 kullanıcıları için başlatıldı 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 11 Pro'daki çoklu kamera çekim özelliği önceki modellere de gelecek Sonraki Gece karanlığında elektrik üretebilen güneş paneli benzeri jeneratör geliştirildi 1 sa. Huawei Watch GT 2 resmi tanıtımdan önce sızdırıldı 2 sa. Wi-Fi 6 resmi olarak kullanıma sunuldu 10 sa. Netflix, Seinfeld'in yayın haklarını satın aldı 11 sa. Keşfedilen yeni nötron yıldızı, fizik kurallarına meydan okuyor 12 sa. İlklere sahne olan Vivo TWS kablosuz kulaklık duyuruldu 13 sa. Yüzde yüze yakın ekran-kasa oranı sunan Vivo NEX 3 tanıtıldı 15 sa. Volocopter’a ait uçan taksi, Avrupa’daki ilk kent içi uçuşunu gerçekleştirdi 17 sa. Apple Arcade Hakkında Her Şey | Devrim mi değil mi? 17 sa. OnePlus 7T serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı 17 sa. Navi 14 iş istasyonlarına geliyor, konsollara ışın izleme desteği kesin gibi 18 sa. BMW'nin elektrikli i3'ü yenileme planı yok 18 sa. YouTube televizyon ara yüzü kapanıyor 19 sa. Xiaomi Mi 9 Lite tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. Hibrit motorlu Mercedes A 250 e Türkiye'ye geliyor 21 sa. 65W hızlı şarj özellikli OPPO Reno Ace'in tanıtılacağı tarih açıklandı 21 sa. Teknopark İstanbul, Teknofest’te Nu.D-36 uçağını VR ile uçuracak 22 sa. Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun 23 sa. Galatasaray, blockchain tabanlı Taraftar Token’ı çıkarıyor 23 sa. Tokyo Olimpiyatları'nda seyircileri serinletmek için için yapay kar kullanılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dirt: Rally, kaçıranlar için yeniden ücretsiz
DonanımHaber
Samsung yeni Note 10 reklamıyla iPhone 11'e gönderme yaptı
DonanımHaber
Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile ge...
DonanımHaber
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
Bölüm Sonu Canavarı
15 Yaşında Tecavüze Uğrayan Genç Kız:Ölmeyi İstedim
DH Forum
FIFA 20 [PC ANA KONU]
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim