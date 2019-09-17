iPhone 11 Pro'daki çoklu kamera çekim özelliği önceki modellere de gelecek

Apple'ın 10 Eylül'de düzenlediği lansman etkinliğinde tanıttığı iPhone 11 Pro modelinin önce çıkan özelliklerinden biri de, Filmic Pro video yakalama uygulaması ile telefonun birden fazla kamerasını aynı anda kullanabilecek olmamızdı. Bu özellik aynı anda hem ön hem de arka kamera kullanılarak video çekilebileceği anlamına geliyor.

Geçen yılki cihazlara da destekleyecek

Ayrıca telefonun ultra geniş açılı lensi ve standart lensinin aynı anda çekim yapabilmesi de birçok avantajı beraberinde getiriyor. Eğer önceki model iPhone cihazlardan birini kullanıyorsanız size iyi bir haberimiz var. Apple kullanıcıların hoşuna giden bu özelliği 2018 yılında piyasaya sürülen iPhone modellerine de getireceğini açıkladı.

https://9to5mac.com/2019/09/16/multiple-camera-recording-ios-13/

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Eğervecihazlarından birine sahipseniz,'ün yayınlanmasını beklemeniz gerekiyor. Ayrıca bu özelliğinmodeline de geleceği belirtilmiş. Apple'ın açıklamalarına göre bu özelliğin kullanılabilmesi için, geçen yıl piyasaya sürülen iPhone modellerinden itibarengerekiyordu. Bu da daha önceki modellerde bu özelliğin kullanılamayacak olması anlamına geliyor. Ancak bu özelliği kullanırken belirlikullanabileceğinizi ve bazı sınırlamalar olacağını da unutmayın.