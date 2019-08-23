Google Fotoğraflar artık görsellerdeki metinleri arayabilecek

Teknoloji Editörü
Google Fotoğraflar uygulaması kullanıcıların uzun bir süredir bekledikleri bir özelliğe kavuşuyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin bu popüler servisine görsellerdeki metinleri arayabilme özelliği gelecek.
Anahtar kelime ile görsel bulunabilecekŞirketin bir diğer hizmeti olan Google Lens herhangi bir görüntüden metin alabilen güçlü bir optik karakter tanıma (OCR) özelliğine sahip. Google'ın resmi Twitter hesabından da doğrulanan bu bilgiye göre artık kullanıcılar cihazlarındaki yüzlerce görsel arasından istediklerini bulmaları kolaylaşacak. Hali hazırda nesne, olay, insan ve hayvanları tanıyabilen Google Fotoğraflar yeni eklenecek bu özellikle birlikte daha da pratik bir hal alacak.
Örneğin Wi-Fi şifresi veya bir banka hesap numarası gibi unutmamak için fotoğrafladığınız bilgileri artık birkaç anahtar kelime kullanarak bulmanız mümkün hale gelecek. Ayrıca görsellerdeki metinleri kopyalayarak dilediğiniz yerde kullanabileceksini. Şimilik küçük bir kullanıcı grubunda test edilen bu özelliğin yakın bir sürede tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2019/08/23/google-photos-search-text-in-images/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle