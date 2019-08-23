Google Fotoğraflar artık görsellerdeki metinleri arayabilecek

Google Fotoğraflar uygulaması kullanıcıların uzun bir süredir bekledikleri bir özelliğe kavuşuyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin bu popüler servisine görsellerdeki metinleri arayabilme özelliği gelecek.

Anahtar kelime ile görsel bulunabilecek

https://www.engadget.com/2019/08/23/google-photos-search-text-in-images/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirketin bir diğer hizmeti olan Google Lens herhangi bir görüntüden metin alabilen güçlü bir(OCR) özelliğine sahip. Google'ın resmi Twitter hesabından da doğrulanan bu bilgiye göre artık kullanıcılar cihazlarındaki yüzlerce görsel arasından istediklerini. Hali hazırda nesne, olay, insan ve hayvanları tanıyabilen Google Fotoğraflar yeni eklenecek bu özellikle birlikte daha da pratik bir hal alacak.Örneğinveya bir banka hesap numarası gibi unutmamak için fotoğrafladığınız bilgileri artık birkaçkullanarak bulmanız mümkün hale gelecek. Ayrıca görsellerdeki metinleri kopyalayarak dilediğiniz yerde kullanabileceksini. Şimilik küçük bir kullanıcı grubunda test edilen bu özelliğintüm kullanıcılara açılması bekleniyor.