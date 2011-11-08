iPhone 4S ABD'nin en çok satılan akıllı telefon modeli oldu, Apple endüstriyel karın yüzde 52'sini elinde tutuyor

Akıllı telefon pazarı son dönemlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Galaxy Nexus, iPhone 4S, Sensation X serileri 2011 yılı son çeyreğe damga vuracak telefonlar. Nielsen raporuna göre Android işletim sistemi akıllı telefon pazarında yüzde 48 gibi bir üstünlüğe sahip ancak iPhone kar anlamında rakiplerini geride bıraktı.





2011 3. çeyrekte Apple, tüm akıllı telefon sevkiyatlarında iPhone ile yüzde 4.2'lik global bir orana sahip. Buna rağmen iPhone 4S modeli ABD çapında en çok satan telefon ünvanını elde etti. AT&T, Sprint ve Verizon operatörleri tarihlerindeki en çok satan modelin iPhone 4S olduğunu açıkladı. Ayrıca iPhone 4 modeli de halen çok satanlar listesinde bulunuyor.





Canaccord Genuity firmasından analist Mike Walkley 2011 yılı üçüncü çeyrek itibariyle dünyadaki 8 en büyük mobil telefon üreticisi arasında Apple'ın yüzde 52 ile operasyon karı anlamında lider olduğunu açıkladı. Operasyon karı vergiler ve masraflar düşmeden elde edilen geliri ifade ediyor.





Bu rakam geçen yıl yüzde 57 seviyesindeydi. Samsung 11 puanlık artışla yüzde 29, HTC 1 puanlık artışla yüzde 9, RIM 4 puanlık düşüşle yüzde 7, Nokia 3 puanlık düşüşle yüzde 4 oranında paya sahip. Apple'ın küçük oranlarda iPhone satmasına rağmen bu derece büyük kar elde etmesi oldukça etkileyici. Akıllı telefon üretiminde bir numara olan Samsung ve mobil telefon üretiminde bir numara olan Nokia tam ters oranda operasyon karına sahip.





Walkley 2011 4. çeyrekte 19 milyon iPhone 4S satışı bekliyor. Gelir olarak 100 milyar doları geride bırakan Apple, CEO Tim Cook'a bu görevi karşılığında 1 milyon hisse senedi vermişken 7 üst düzey yöneticisine de yine toplamda 1 milyon hisse senedi ikramiye verdi.