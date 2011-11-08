iPhone 4S ABD'nin en çok satılan akıllı telefon modeli oldu, Apple endüstriyel karın yüzde 52'sini elinde tutuyor

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarı son dönemlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Galaxy Nexus, iPhone 4S, Sensation X serileri 2011 yılı son çeyreğe damga vuracak telefonlar. Nielsen raporuna göre Android işletim sistemi akıllı telefon pazarında yüzde 48 gibi bir üstünlüğe sahip ancak iPhone kar anlamında rakiplerini geride bıraktı.
2011 3. çeyrekte Apple, tüm akıllı telefon sevkiyatlarında iPhone ile yüzde 4.2'lik global bir orana sahip. Buna rağmen iPhone 4S modeli ABD çapında en çok satan telefon ünvanını elde etti. AT&T, Sprint ve Verizon operatörleri tarihlerindeki en çok satan modelin iPhone 4S olduğunu açıkladı. Ayrıca iPhone 4 modeli de halen çok satanlar listesinde bulunuyor.
Canaccord Genuity firmasından analist Mike Walkley 2011 yılı üçüncü çeyrek itibariyle dünyadaki 8 en büyük mobil telefon üreticisi arasında Apple'ın yüzde 52 ile operasyon karı anlamında lider olduğunu açıkladı. Operasyon karı vergiler ve masraflar düşmeden elde edilen geliri ifade ediyor.
Bu rakam geçen yıl yüzde 57 seviyesindeydi. Samsung 11 puanlık artışla yüzde 29, HTC 1 puanlık artışla yüzde 9, RIM 4 puanlık düşüşle yüzde 7, Nokia 3 puanlık düşüşle yüzde 4 oranında paya sahip. Apple'ın küçük oranlarda iPhone satmasına rağmen bu derece büyük kar elde etmesi oldukça etkileyici. Akıllı telefon üretiminde bir numara olan Samsung ve mobil telefon üretiminde bir numara olan Nokia tam ters oranda operasyon karına sahip.
Walkley 2011 4. çeyrekte 19 milyon iPhone 4S satışı bekliyor. Gelir olarak 100 milyar doları geride bırakan Apple, CEO Tim Cook'a bu görevi karşılığında 1 milyon hisse senedi vermişken 7 üst düzey yöneticisine de yine toplamda 1 milyon hisse senedi ikramiye verdi.
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Karsilastirdigin seyler aynimi bir dusun bakalim
Kıyas yapmak için çok alakasız bir örnek.Sonuç olarak IE veya diğer tarayıcılar para karşılığı satılmıyor.Her Windows kullanan kişi IE'yi ister istemez zaten kullanıyor bir veya çok kez.
Apple'ın başarısını kabul ederseniz veya etmezsiniz.İstatistikler ortada.Telefon satıyor mu ? -Evet.
Kullanıcılar memnun mu? -Evet
Kullanıcıların ne denli memnun olup olmadığını nereden biliyorsun. Forumdaki fanlar sorun yaşayıp buraya yazmazlar tabi.
İç ekran değil ama dış malzeme olarak çok kötü durumda apple cihazları, benim en çok karşılaştığım sorunu bu.Kilitlenmeleri garip yazılımsal hatalarını söylemiyorum çift tuş ile resetleme olayı olmasa iphone'da servise giden cihaz sayısı 3e katlanır.
İphone veya herhangi bir telefon için çok satıyor hiç sorunu yok kullanıcıları memnun demek saçma bir düşünce olur. Genpanın teknik servis yetkililerini bir ara bakalım haftada kaç adet iphone4 çıhazı alıyorlarmış servise. Cihazdan çok satılınca dertleride daha çok oluyor unutma.
hayal kırıklığı "5" üzerinden dillendiriliyor.
Trde apple alınmaz fiyat fahiş.
Dediğin doğru en çok alınan telefonu en iyi zannediyorlar. Görende her iphone alanın özellikleri için aldığını zannedecek . İphone bir prestij telefonu konumunda artık. Piyasada ondan üstün telefonlar olduğunu fanlar hariç herkes kabul etmiş durumda. Ama böylesine para kazanılan bir ortamda cihazın fiyatlarını aşağıya çekmelerini zaten bekleyemezdik kaç liradan koylarlarsa koysunlar satacak artık. Trde satmaz mı ? hiç zannetmiyorum çokta güzel satar .
Hihi Turkiyede olmayan bir tane reklam yayimlamayan bir marka gelip web sitelerine haber yapsin diye para veriyor oyle mi? Biraz kafayi calistirirsaniz, Apple haberlerinin cok okundugunu yorum sayisindan bile anlayabilirsiniz, okuyucu Apple haberi gormek istiyor, ama sizde onu anlayacak dusunme yetenegi nerdee...
Habercilik değil kardeşim bu, Mason Oyunu mason.