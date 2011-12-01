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iPhone 4S, Turkcell tarafından satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
1
236
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 4 Ekim'de tanıtımını yaptığı ve en hızlı satılan telefon modeli rekorunu kıran iPhone 4S, 29 ülke pazarında satışa sunulmuştu. Türk tüketicilerin merakla beklediği haber Turkcell'den geldi.

Resmi Facebook ve Twitter sayfasından duyuru yapan Turkcell, 16 Aralık tarihinden itibaren kendi mağazalarından iPhone 4S satışına başlayacaklarını duyurdu.

iPhone 4S bir süredir paralel ithalat yoluyla 3000TL civarında fiyatlarla ülkemizde satılıyordu. Resmi olarak ise ilk kez Turkcell tarafından piyasaya sürülmüş olacak. iPhone 4S için belirlenmiş paketler henüz tanıtılmadı ancak bir süredir tavan yapan fiyatları da aşağı çekeceği tahmin ediliyor.

SIM kilitsiz 16GB iPhone 4S versiyonu ABD'de 1200TL civarı, Avrupa'da ise 1600TL civarında satılıyor.

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blizzard3 8 yıl en beğenilen
bu telefonu alan enayidir :)
3 Yanıt Yanıtla +19
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alprkrkmz 8 yıl
2000 maksimum mu?
hocam iphone 4 ün 8gb lık versiyonu turkcell 2208 liraya satıyor şu an :) 500 mblık internetle..
ben 2750 den aşağı bırakmazlar derim...
2000 maksimum mu?hocam iphone 4 ün 8gb lık versiyonu turkcell 2208 liraya satıyor şu an :) 500 mblık internetle..ben 2750 den aşağı bırakmazlar derim.....
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4 Yanıt Yanıtla +12
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justreal 8 yıl
SIM kilitsiz 16GB iPhone 4S versiyonu ABD'de 1200TL civarı, Avrupa'da 1600TL Türkiye de is 2300 tl olarak satılıyor
gibi olacak sanırım .Turkcell
SIM kilitsiz 16GB iPhone 4S versiyonu ABD'de 1200TL civarı, Avrupa'da 1600TL Türkiye de is 2300 tl olarak satılıyorgibi olacak sanırım .Turkcell ...
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gradient 7 yıl
iPhone 5 icin hortlatiyorum konuyu :)
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mygokhan 7 yıl
3000 TL mı!!!! Yazık yahu..
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ganeja 7 yıl
Valla iyi geyik oluyor..takipteyim
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dievas 7 yıl
64gb lığın fiyatı ne olur acaba 2400 TL den aşağı olurmu?
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webislander 7 yıl dievas
dievas

64gb lığın fiyatı ne olur acaba 2400 TL den aşağı olurmu?

mümkün değil bence
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BuZ-MaViSi 7 yıl
Taksitli alınca vade farkı da yok sanırım.Amerikada yaşamak varmış
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fig00 7 yıl
Birde söyle bir durum var. Garanti kapsamına görmeyen okadar çok şey var ki... Bu gibi durumlarda parası neyse verip tamir ettiremiyomuyuz arkadas... ?
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baybarut 7 yıl
Kontratsız satışlar başlasın,fiyatta yine de çok ama 2000 seviyesinde olsun;almayı düşünüyorum
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apoo143 7 yıl
Şu anda Turkcell iPhone 4 fiyatları neyse 4s fiyatı da aynı olacak. Yurtdışında değişmeyen fiyatı Turkcell de yansıtmaz.. TEK sorun yurt dısında simfree 1300 lira iken buradan 2000lira.. 700tl garanti için deger mi???
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devito 7 yıl
Arkadaşlar turkcel sadece faturalı hatlar için mi kampanya yapıyor. Yoksa kontörlü hatlar içinde var mı?
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50.cal 7 yıl
apoo143

Şu anda Turkcell iPhone 4 fiyatları neyse 4s fiyatı da aynı olacak. Yurtdışında değişmeyen fiyatı Turkcell de yansıtmaz.. TEK sorun yurt dısında simfree 1300 lira iken buradan 2000lira.. 700tl garanti için deger mi???

700 lira garanti+vergi hocam.
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DH Misafiri 7 yıl
Batarya problemi var diyorlardı ne oldu?
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fig00 7 yıl
azönce Turkcell de sordum isterseniz şimdide verebiliriz dediler. 16 gb için istedikleri fiyat 2800 !!
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webislander 7 yıl
şu batarya muhabbeti açığa kavuşmadan almayı düşünmüyorum
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MTE01Bdoid 7 yıl
operatörler o kader kalleş ki ulen vodafon güzel telefonlara red tarifesini karıştıro lan ..... az ucuz yapta herkes alsın elim ayağım titredi bak
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bizzet timdeki yetkiliyle gourstum 3 tane tim ofisinde de teyit ettirip misterizi hizmetlerindeki iphone yetkilindende teyidi aldim bilgi sudur ki suanki iphone 4 fiyatlari ne oradaysa 4s de ayni seviyeden cikicak ama 4 ler dusecek ben suan turkcell gold plus kullaniyorum aylik 109 tl eger istersem suan 4 almayi 179 tl yani 70 tl fark odicem oda 1680 tl yapiyor 16 gb telefon uygun dur o fiyata eger 2 hafta daha beklerseniz o fiyata 4s alirsiniz denildi tum tim yetkilileri tarafindan soylenilen fiyatlar cok ucuk o fiyatlara kimsenin alacagini dusunmuyorum saygilar
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gradient 7 yıl
Dün Amerika'dan aldığım 4S'in pasaport kaydı için Turkcell bayisindeydim. Fiyatın ne olacağını sordum. Kontratsiz fiyatın 2000 TL olacağını söylediler.
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