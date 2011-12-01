iPhone 4S, Turkcell tarafından satışa sunuluyor

Apple'ın 4 Ekim'de tanıtımını yaptığı ve en hızlı satılan telefon modeli rekorunu kıran iPhone 4S, 29 ülke pazarında satışa sunulmuştu. Türk tüketicilerin merakla beklediği haber Turkcell'den geldi.





Resmi Facebook ve Twitter sayfasından duyuru yapan Turkcell, 16 Aralık tarihinden itibaren kendi mağazalarından iPhone 4S satışına başlayacaklarını duyurdu.





iPhone 4S bir süredir paralel ithalat yoluyla 3000TL civarında fiyatlarla ülkemizde satılıyordu. Resmi olarak ise ilk kez Turkcell tarafından piyasaya sürülmüş olacak. iPhone 4S için belirlenmiş paketler henüz tanıtılmadı ancak bir süredir tavan yapan fiyatları da aşağı çekeceği tahmin ediliyor.





SIM kilitsiz 16GB iPhone 4S versiyonu ABD'de 1200TL civarı, Avrupa'da ise 1600TL civarında satılıyor.