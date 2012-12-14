iPhone 5, ülkemizde resmen satışa sunuldu





Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıtımını yaptığı yeni nesil akıllı telefonu uzun süreli bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde de satışa sunuldu.





Apple cephesinden gelen açıklamayla birlikte cihazın 14 Aralık tarihinden itibaren ülkemizde satışa sunulacağı açıklanmış sonrasında ise; Avea, Turkcell ve Vodafone iPhone 5'i müşterileriyle buluşturacaklarını duyurmuştu. Operatörlerden gelen bu duyurunun ardından iPhone 5'in sözleşmesiz ve sözleşmeli fiyatları da açıklanmıştı. Operatörler tarafından verilen sözleşmesiz fiyatlarına baktığımızda; Turkcell 16 GB, 32 GB ve 64 GB'lık modelleri için sırasıyla; 2.149 TL, 2.479 TL ve 2.829 TL Avea; 2.139 TL, 2479 TL ve 2.809 TL'lik satış fiyatları belirlerken, Vodafone ise 16 GB'lık modeli 2.139 TL'den sunmuş durumda.





iPhone 5'i sözleşmeli tekliflerle de müşterileriyle sunan operatörlerin farklı koşullarda, sadece internet paketinin yanı sıra konuşma, kısa mesaj ve internet paketlerini bir arada bulunduran teklifler sunduklarını görüyoruz. Söz konusu sözleşmeler için genellikle 24 aylık bir süre zarfı belirlenirken, Avea'nın 36 ay süreli bir teklifi olduğunu da belirtelim.





Bugün itibariyle ülkemizde resmi yollarla satışa sunulan operatörlerin sözleşme detaylarına buradan göz atabilir veya cihaz hakkındaki tüm detayları öğrenmek için iPhone 5 video incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.