iPhone 5, ülkemizde resmen satışa sunuldu

Haber Editörü
Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıtımını yaptığı yeni nesil akıllı telefonu uzun süreli bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde de satışa sunuldu.
Apple cephesinden gelen açıklamayla birlikte cihazın 14 Aralık tarihinden itibaren ülkemizde satışa sunulacağı açıklanmış sonrasında ise; Avea, Turkcell ve Vodafone iPhone 5'i müşterileriyle buluşturacaklarını duyurmuştu. Operatörlerden gelen bu duyurunun ardından iPhone 5'in sözleşmesiz ve sözleşmeli fiyatları da açıklanmıştı. Operatörler tarafından verilen sözleşmesiz fiyatlarına baktığımızda; Turkcell 16 GB, 32 GB ve 64 GB'lık modelleri için sırasıyla; 2.149 TL, 2.479 TL ve 2.829 TL Avea; 2.139 TL, 2479 TL ve 2.809 TL'lik satış fiyatları belirlerken, Vodafone ise 16 GB'lık modeli 2.139 TL'den sunmuş durumda.
iPhone 5'i sözleşmeli tekliflerle de müşterileriyle sunan operatörlerin farklı koşullarda, sadece internet paketinin yanı sıra konuşma, kısa mesaj ve internet paketlerini bir arada bulunduran teklifler sunduklarını görüyoruz. Söz konusu sözleşmeler için genellikle 24 aylık bir süre zarfı belirlenirken, Avea'nın 36 ay süreli bir teklifi olduğunu da belirtelim.
Bugün itibariyle ülkemizde resmi yollarla satışa sunulan operatörlerin sözleşme detaylarına buradan göz atabilir veya cihaz hakkındaki tüm detayları öğrenmek için iPhone 5 video incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
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3dnews.ru/...
Not bilgilendirmek amaciyla yazdim. Gidin alin diye bir sey demiyorum.
Ben full paket kullanıyorum. 12 ay Turkcell'de kalma sözü verince 69 TL yerine 59 TL ödüyorsun. O zaman da 159 TL'nin 100 TL'si telefona gidiyor. 24 ay ile çarpınca da 2400 TL'ye geliyor ki bir de 24 ay kontrat yapmış oluyorsun.
Gerçek ışık parlaklığını anlamak için hem otomatik ışık ayarı kapatılmalı, hem de "güç tasarrufu" iptal edilmeli.
Ayrıca içinde hazır gelen internet tarayıcı da kendi ışığını kısıyor. Onun da ayarlarda arka plan kısmayı kapatmak lazım. Bunları bilmeyenler o tasarruf modundaki düşük parlaklığı gerçek parlaklık sanıyor.
Online Magaza ise Turkcell olceginde bir sirkete yakismiyor. Tuketicinin fikrini degistirmesi durumunda siparis iptali yapmasina olanak verecek bir link yok. Iptal icin aradigim musteri hizmetleri de bu islemi gerceklestiremiyor. En siradan online alisveris sitelerinde olan belirli bir sure icinde iptal edebilme secenegi Turkcell Magaza'da bulunmuyor. Hem musterilerine hem de kendi musteri hizmelerine zaman kaybettirmekten baska bir islevi olmayan bu eksikligin giderilmesini oneririm.
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