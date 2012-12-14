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iPhone 5, ülkemizde resmen satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıtımını yaptığı yeni nesil akıllı telefonu uzun süreli bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde de satışa sunuldu.

Apple cephesinden gelen açıklamayla birlikte cihazın 14 Aralık tarihinden itibaren ülkemizde satışa sunulacağı açıklanmış sonrasında ise; Avea, Turkcell ve Vodafone iPhone 5'i müşterileriyle buluşturacaklarını duyurmuştu. Operatörlerden gelen bu duyurunun ardından iPhone 5'in sözleşmesiz ve sözleşmeli fiyatları da açıklanmıştı. Operatörler tarafından verilen sözleşmesiz fiyatlarına baktığımızda; Turkcell 16 GB, 32 GB ve 64 GB'lık modelleri için sırasıyla; 2.149 TL, 2.479 TL ve 2.829 TL Avea; 2.139 TL, 2479 TL ve 2.809 TL'lik satış fiyatları belirlerken, Vodafone ise 16 GB'lık modeli 2.139 TL'den sunmuş durumda. 

iPhone 5'i sözleşmeli tekliflerle de müşterileriyle sunan operatörlerin farklı koşullarda, sadece internet paketinin yanı sıra konuşma, kısa mesaj ve internet paketlerini bir arada bulunduran teklifler sunduklarını görüyoruz. Söz konusu sözleşmeler için genellikle 24 aylık bir süre zarfı belirlenirken, Avea'nın 36 ay süreli bir teklifi olduğunu da belirtelim. 

Bugün itibariyle ülkemizde resmi yollarla satışa sunulan operatörlerin sözleşme detaylarına buradan göz atabilir veya cihaz hakkındaki tüm detayları öğrenmek için iPhone 5 video incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

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Litminov 6 yıl en beğenilen
Daha ne kadar uçuk olsun? Millet kazığa iyi alışmış fiyatlar iyi elhamdulillah memleket iyiye gidiyor.
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oknos16 6 yıl
Turkcellde faturalarini zamaninda odemeyen musterilere iphone 5 vermiyorlarmis bu dogrumu musteri hizmetleri dedi...
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DH Misafiri 6 yıl
Iphone 5 ne zaman satılmaya başlanacak avea bayilerinde. Bana kesin bir cevap verin şu şu tarihte diye.Avea müşteri hizmetleri aramama gerek kalmadan ne zaman geleceğini söylemeniz yeter ona göre bayiye gidip alacam hergün uğramaktan bıktım.
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metintekin 6 yıl
Avea da tavsiye ediceginiz paket varmidir
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Chronos1121 6 yıl
Türkiye ile birlikte Rusya'da da resmi satışa sunuldu ve yapılan aktivitelerden çok renkli görüntüler ortaya çıktı :)
3dnews.ru/...
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mormic 6 yıl
Bugun tim deki elemanla sozlesmeli iphone5 icin konustum. En mabtijli tarife 4gb sinirsiz aylik 117 tl idi ama arama ve mesaj yok paket icinde. Onun disinda full pakette aylik 159 TL paket icerigide 1gb int, 1000 dakka her yone, 1000 sms her yone. Cihaz tarifeye ek 90 TL oluyor o da 24*90: 2160 TL ye iphone5 almis oluyorsun pesin fiyatiyla arasinda 10 TL oynuyor.


Not bilgilendirmek amaciyla yazdim. Gidin alin diye bir sey demiyorum.
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alican09turk 6 yıl mormic
mormic
Bugun tim deki elemanla sozlesmeli iphone5 icin konustum. En mabtijli tarife 4gb sinirsiz aylik 117 tl idi ama arama ve mesaj yok paket icinde. Onun disinda full pakette aylik 159 TL paket icerigide 1gb int, 1000 dakka her yone, 1000 sms her yone. Cihaz tarifeye ek 90 TL oluyor o da 24*90: 2160 TL ye iphone5 almis oluyorsun pesin fiyatiyla arasinda 10 TL oynuyor.


Not bilgilendirmek amaciyla yazdim. Gidin alin diye bir sey demiyorum.

Ben full paket kullanıyorum. 12 ay Turkcell'de kalma sözü verince 69 TL yerine 59 TL ödüyorsun. O zaman da 159 TL'nin 100 TL'si telefona gidiyor. 24 ay ile çarpınca da 2400 TL'ye geliyor ki bir de 24 ay kontrat yapmış oluyorsun.
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
o telefona o kadar parayı ben verebilseydim eminim bende o telefon hakkında "harika bir telefon. dünyanın hatta uzayın en iyi telefonu" derdim...
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veteriner69 6 yıl
Bazı Arkadaşlar Note 2 ekranını soluk bulmuş mağazada inceleyince.
Gerçek ışık parlaklığını anlamak için hem otomatik ışık ayarı kapatılmalı, hem de "güç tasarrufu" iptal edilmeli.
Ayrıca içinde hazır gelen internet tarayıcı da kendi ışığını kısıyor. Onun da ayarlarda arka plan kısmayı kapatmak lazım. Bunları bilmeyenler o tasarruf modundaki düşük parlaklığı gerçek parlaklık sanıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Bizim millet yolunmayı seviyor, daha çok ihpone satar apple bizim ülkemizde böyle koyun millet olduğu sürece.
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gcb1903 6 yıl
kapilazim sen gerçekten adamları soyarken bile sıraya sokmayı biliyorsun.
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DH Misafiri 6 yıl
Turkcell onsiparisten telefon alanlari cezalandiriyor olsa gerek. Cunku online magazada hala "depoda bekliyor" ibaresi yer aliyor.
Online Magaza ise Turkcell olceginde bir sirkete yakismiyor. Tuketicinin fikrini degistirmesi durumunda siparis iptali yapmasina olanak verecek bir link yok. Iptal icin aradigim musteri hizmetleri de bu islemi gerceklestiremiyor. En siradan online alisveris sitelerinde olan belirli bir sure icinde iptal edebilme secenegi Turkcell Magaza'da bulunmuyor. Hem musterilerine hem de kendi musteri hizmelerine zaman kaybettirmekten baska bir islevi olmayan bu eksikligin giderilmesini oneririm.
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tec 6 yıl
Arkadaşlar kusura bakmayın az önceki mesajımdan sonra TURKCELL mail atmış gönderdik telefonlarınızı dağıtımda diye, çok sağolsunlar. ama neyle gönderdiler dağıtımda da kime dağıtımda? evemi gidiyor telefon şu an yoksa kargoya verdik kamyonu yolcu ettik az öncemi demek istiyorlar bilemiyoruz. o yüzden büyük bir kaos yaşanıyor insan ırkının yok olması an meselesi. yıl 2012 ( nin sonu ) hala online satışlarda olan kargo ve takip numarası teknolojisini geliştirememişler...
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