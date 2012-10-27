iPhone 5, yeni yolculuklarına 2 Kasım'da başlıyor

21 Eylül ve 28 Eylül'de toplam 31 ülkede iPhone 5'i satışa sunan Apple; uzun bir aradan sonra yeni telefonunu 2 Kasım'da aralarında Hindistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Apple'ın anlaşmalı operatörlerinin yaptığı açıklamalara göre yeni iPhone 2 Kasım günü Bulgaristan, Malta, Romanya, Tayland, Yunanistan, Meksika, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti ve Hindistan'da satışa sunulacak.

Öte yandan ülkemizde iPhone'un satışını üstlenen operatörlerden herhangi bir açıklama yapılmazken, 2 Kasım tarihinde satışa sunulup sunulmayacağıyla ilgili tatil dönemi sonrasını beklemekte fayda var.

2012 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarından sonra merak edilen soruları yanıtlayan Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, iPhone 5'e olan talebin inanılmaz yüksek olduğunu ve talep / arz dengesinin ne zaman dengeleneceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu ifade ederken; yıl sonuna 100 ülkede satış hedeflerini sağlamak için çalışacaklarını ve Aralık ayı içerisinde iPhone 5'in aralarında Çin'in de bulunduğu birçok büyük ülkede satışa sunulacağını açıklamıştı.