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iPhone 5, yeni yolculuklarına 2 Kasım'da başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,1b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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21 Eylül ve 28 Eylül'de toplam 31 ülkede iPhone 5'i satışa sunan Apple; uzun bir aradan sonra yeni telefonunu 2 Kasım'da aralarında Hindistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Apple'ın anlaşmalı operatörlerinin yaptığı açıklamalara göre yeni iPhone 2 Kasım günü Bulgaristan, Malta, Romanya, Tayland, Yunanistan, Meksika, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti ve Hindistan'da satışa sunulacak.

Öte yandan ülkemizde iPhone'un satışını üstlenen operatörlerden herhangi bir açıklama yapılmazken, 2 Kasım tarihinde satışa sunulup sunulmayacağıyla ilgili tatil dönemi sonrasını beklemekte fayda var.

2012 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarından sonra merak edilen soruları yanıtlayan Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, iPhone 5'e olan talebin inanılmaz yüksek olduğunu ve talep / arz dengesinin ne zaman dengeleneceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu ifade ederken; yıl sonuna 100 ülkede satış hedeflerini sağlamak için çalışacaklarını ve Aralık ayı içerisinde iPhone 5'in aralarında Çin'in de bulunduğu birçok büyük ülkede satışa sunulacağını açıklamıştı.


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cengizhan1903 7 yıl en beğenilen Guest-FDC9156E7
Exvision

Alacak kadar zengin olmadığım için -4 yemişim. Vay be.


onun için değil her şeye boş boş yorum yaptığın için ..
ExvisionAlacak kadar zengin olmadığım için -4 yemişim. Vay be.onun için değil her şeye boş boş yorum yaptığı...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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Oxeman 7 yıl
Exvision
Orijinalden alıntı: cengizhan1903
Orijinalden alıntı: Exvision Alacak kadar zengin olmadığım için -4 yemişim. Vay be.
onun için değil her şeye boş boş yorum yaptığın için ..
Bu aralar işlerimin sıkışık olması boş yorum mu?

Evet
ExvisionOrijinalden alıntı: cengizhan1903Orijinalden alıntı: Exvision Alacak kadar zengin olmadığım için -4 yemişim. Vay be.
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Makaroncu 7 yıl
Türkiye en son en pahalı alır her zaman olduğu gibi ;)
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiyede bi telefona verilecek en yüksek fiyat 1500tldir. Bu telefona 3000tl veren ağır zengindir :D
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balcis 7 yıl
piyasaya falan çıkmıyor çıkıyor gibi yapıyor sadece, ingiltere, amerika, hollanda, ispanya bulamadığımız ülkeler. az buz aramadık.
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nurettinaz 7 yıl
Apple ın hiçbir ürünü değil ama şu mac serisi beni benden alıyor ve umarım artık kütükçü bilkom değilde lendi gelip ülkemizde bir apple store açar da potansiyeli gördükten sonra asla ülkemizden ayrılmayı düşünmez diyorum. )4 model spring arabadan daha pahalıya satılan macler var arkadaş ayıptır bilkom hiç mi utanman yok.
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savaskursun 7 yıl
bende beklemedeyim eli kulağında geldi gelecek, çıktığı gibi alıcam ama çok uzadı.
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iea96 7 yıl
Taylandda sim kilidi durumu nedir ?
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cem650 7 yıl
telefon bi gelemedi gitti be kardeşim gel artık alayım seni...
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DH Misafiri 7 yıl
iphone 5 beyaz ve siyah 16 gb 32 gb
stoklarda...
0212 541 0555
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OsbourneReynolds 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iphone 5 beyaz ve siyah 16 gb 32 gb
stoklarda...


0212 541 0555

fiyatı tahmin etmek istiyorum: 3200TL ??
masrafları çıkardığımızda eline geçen net parayı da tahmin edeyim: 1700TL ??

üzgünüm ama ne yazıkki dünya o kadar güzel bir yer değil :)
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Reaktans 7 yıl
Kim ne derse desin samsung
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siaben33 7 yıl
Gelsinde vitrinlerde görek :)
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Statistik 7 yıl
grcim
Apple helal olsun batan yunanistan hindistan nerde dandik ulke varsa satisa basliyor Turkiye aralik ayina atiliyor, ne diyim burdaki potansiyeli farkedemiyorlar biktim artik ingiltereden al amerikadan al birkez de garantili cihaz kullanalim artik

Neden burada satisa erken baslasinki? nede olsa almak isteyen alacaktir, simdi olsun 1 sene sonra olsun yine alacaklar burdaki iFanlar, fiyati 2000 olsun 4000 tl olsun farketmez yine alacaklar
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ByHTC 7 yıl
apple tebrik etmek lazım büyük bir gelişme yapmış...
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