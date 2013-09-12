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iPhone 5c'nin ön satışları başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
842
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39
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5c'nin ön satışları başlıyor

Apple’ın tasarımıyla ve beklenenin üzerindeki teknik özellikleri ile dikkat çeken iPhone 5c, ön satışa sunuluyor.

Başta ABD olmak üzere ilk dalgadaki ülkelerde 13 Eylül itibariyle ön satışa sunulacak olan iPhone 5c’lerin tüketicilerle buluşması ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.

Diğer taraftan Apple, 7.nesil iPhone’u ön satışa ise sunmayacak. Şimdiye kadar tüm iPhone’ları ön satışa sunan Apple’ın 7.nesil iPhone’u neden ön satışa sunmayacağı sorusu cevap kazanmış olmamakla birlikte firmanın, iPhone 5s’in üretim kapasitesinin yeterli seviyeye ulaşmış olmaması nedeniyle böyle bir yola gitmiş olması olası gözükürken; Apple’ın iPhone 5s almak isteyen tüketicileri Apple Store’lara çekmek için de böyle bir karar almış olma ihtimali de bulunuyor.

iPhone 5s ve 5c’nin ülkemizde satışa sunulma tarihi ile ilgili ilk açıklama kısa bir süre önce Tukcell’den gelmiş ve telefonların aralık ayında satışa sunulacağı açıklanmıştı. Ancak geçmiş   yılların aksine yeni iPhone’ların apple.com.tr’de tanıtıldığı gibi yer alması, telefonların çok daha önce satışa sunulacağı ihtimalini arttırıyor ki  canlı yayında da belirttiğimiz gibi telefonların 29 Ekim’de satışa sunulacağı yönünde ciddi dedikodular bulunduğunu hatırlatalım.


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erci501 6 yıl en beğenilen
insanlar 1500-1600 TL fiyattan iphone 5 alabilecekken bu plastik harikası sayesinde aynı cihazın plastik olanını 1600-1800 TL ye alabilecekler.
Apple bu cihazı kullanıcılar daha uygun fiyata iphone kullanabilsinler diye değil alüminyum fiyatından daha pahalıya nasıl plastik olan cihaz satılır onu göstermek için piyasaya sürdüler.
Yersen
insanlar 1500-1600 TL fiyattan iphone 5 alabilecekken bu plastik harikası sayesinde aynı cihazın plastik olanını 1600-1800 TL ye alabilecekler.Apple bu ci...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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Rajeesh 6 yıl
o kdar para ver ama eline geçen arkadan lumia 620 :(
yazık hava da atamazlar artık
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Evolution 6 yıl
100 dolar fazla verip iPhone 5s almak varken, 5c'yi tercih etmek icin bir sebep goremiyorum.
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righteous@ 6 yıl
Yeni iphonelar satışa çıktıktan sonra iphone 4 ün fiyatı ne kadar düşer acaba yurtdışı piyasada?
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Awesome 6 yıl
Apple yine ucuza bir cihaz satamayacağını gösterdi, bu telefonu alan en ağır enayidir ve en ufak bir havası olmaz hatta ezik durumuna düşer insanlar arasında


Birde elindeki 5 i satıp 5S alan enayidir. Gereksiz işler, paşa paşa kullanın işte her türlü aynı parayı harcayacaksınız 6 almadan önce.
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-)KraL(- 6 yıl
Sözde kaldı bunun ucuzluğu,pehh
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Krethuss 6 yıl
şu misafir üyelik ne gereksiz bir insandır ya
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DH Misafiri 6 yıl
Bu ülkenin başında böyle şerefsizler oldukça bu devlet batar adamlar kendi ülkesinde 100$ sattığı telefonu Türkiye'de 1500 -1600 tl satın alabiliyoruz ne yazık ki telefon da plastik kasa :))
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okan_cehapelioglu 6 yıl
almanyada saturnde iphone 5c 16 gb 600 euro yuh lan
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attj4d 6 yıl
erci501

insanlar 1500-1600 TL fiyattan iphone 5 alabilecekken bu plastik harikası sayesinde aynı cihazın plastik olanını 1600-1800 TL ye alabilecekler. Apple bu cihazı kullanıcılar daha uygun fiyata iphone kullanabilsinler diye değil alüminyum fiyatından daha pahalıya nasıl plastik olan cihaz satılır onu göstermek için piyasaya sürdüler.Yersen


o fiyatın 1600-1800 lere kadar çıkmasını sağlayan vergileri de apple koyuyordu zaten. 549 dolarlık cihazın ülkemize 1600-1800 tl civarında gelmesi apple ın suçu değil.
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insipe12 6 yıl attj4d
attj4d
erci501

insanlar 1500-1600 TL fiyattan iphone 5 alabilecekken bu plastik harikası sayesinde aynı cihazın plastik olanını 1600-1800 TL ye alabilecekler. Apple bu cihazı kullanıcılar daha uygun fiyata iphone kullanabilsinler diye değil alüminyum fiyatından daha pahalıya nasıl plastik olan cihaz satılır onu göstermek için piyasaya sürdüler.Yersen


o fiyatın 1600-1800 lere kadar çıkmasını sağlayan vergileri de apple koyuyordu zaten. 549 dolarlık cihazın ülkemize 1600-1800 tl civarında gelmesi apple ın suçu değil.

Iste senin kafan bu kadar calisiyor
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swat882 6 yıl attj4d
attj4d

erci501

insanlar 1500-1600 TL fiyattan iphone 5 alabilecekken bu plastik harikası sayesinde aynı cihazın plastik olanını 1600-1800 TL ye alabilecekler. Apple bu cihazı kullanıcılar daha uygun fiyata iphone kullanabilsinler diye değil alüminyum fiyatından daha pahalıya nasıl plastik olan cihaz satılır onu göstermek için piyasaya sürdüler.Yersen


o fiyatın 1600-1800 lere kadar çıkmasını sağlayan vergileri de apple koyuyordu zaten. 549 dolarlık cihazın ülkemize 1600-1800 tl civarında gelmesi apple ın suçu değil.

beyin ücretsiz
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cedric... 6 yıl
İnsanlar çok tuhaf 5 ile 5c aynı fiyatken 5c alınmaz deniyor madem öyle 900 liralık 4 herkesin işini görürken niye 5 alınsınki 2000 tlye az para mı. Aynı mantık insanlar son çıkan telefona sahip olmak isticeklerdir.
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daedlus 6 yıl
Apple pazarlama stratejilerine kurban etti iPhone serisini.
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inexo 6 yıl
5s in yarısından pahalı olmaması lazım yani 1200 max. gel gör ki iphone 5 ile aynı para
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*Efe Berk* 6 yıl
Fiyat çok pahalı, ucuz iPhone normalinden 100 $ ucuz [>:] Belirgin bir fiyat farkı olsaydı mantıklı olurdu ama 100 $ nedir ya??Eskisi gibi devam etseydi iPhone 5 bu fiyattan ucuz olacaktı... Apple çok yanlış şeyler yapıyorsunnnn
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DaRKFoRCeS 6 yıl
alan alır şahsen almam alanada mani olmam.apple store açılsa bile ki şu durumda pek sanmıyorum açacaklarını.açılsa bile fiyatlarda iyi bir düşüş beklenemez.operatörlerde memnun olmaz.müşteriyi memnun etmek deveyi hendekten atlatmaktan zor.çünkü en sağlam diye düşünülen disbritörler bile 40 dereden su getirebiliyorlar.genelde kazık atan firmalar müşterisini tınlamayanlar daha çok kazanıyor.apple burda mağaza açmadanda bunları biliyordu.yoksa dakikasında açardı.taahhüte ve taksite bel bağlamış bir millete apple store da kar etmez.
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X-Slim 6 yıl
Ne kadar sacma sapan yorum var :)
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Redunay 6 yıl
Ucuz iphone deyince umutlanmıştım ama bu plastik kanser yapar adamı.
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