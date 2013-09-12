iPhone 5c'nin ön satışları başlıyor

Apple’ın tasarımıyla ve beklenenin üzerindeki teknik özellikleri ile dikkat çeken iPhone 5c, ön satışa sunuluyor.

Başta ABD olmak üzere ilk dalgadaki ülkelerde 13 Eylül itibariyle ön satışa sunulacak olan iPhone 5c’lerin tüketicilerle buluşması ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.

Diğer taraftan Apple, 7.nesil iPhone’u ön satışa ise sunmayacak. Şimdiye kadar tüm iPhone’ları ön satışa sunan Apple’ın 7.nesil iPhone’u neden ön satışa sunmayacağı sorusu cevap kazanmış olmamakla birlikte firmanın, iPhone 5s’in üretim kapasitesinin yeterli seviyeye ulaşmış olmaması nedeniyle böyle bir yola gitmiş olması olası gözükürken; Apple’ın iPhone 5s almak isteyen tüketicileri Apple Store’lara çekmek için de böyle bir karar almış olma ihtimali de bulunuyor.

iPhone 5s ve 5c’nin ülkemizde satışa sunulma tarihi ile ilgili ilk açıklama kısa bir süre önce Tukcell’den gelmiş ve telefonların aralık ayında satışa sunulacağı açıklanmıştı. Ancak geçmiş yılların aksine yeni iPhone’ların apple.com.tr’de tanıtıldığı gibi yer alması, telefonların çok daha önce satışa sunulacağı ihtimalini arttırıyor ki canlı yayında da belirttiğimiz gibi telefonların 29 Ekim’de satışa sunulacağı yönünde ciddi dedikodular bulunduğunu hatırlatalım.