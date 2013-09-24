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iPhone 5s, iPhone 5c'yi yaklaşık 4'e katladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s, iPhone 5c'yi yaklaşık 4'e katladı

Apple, ilk hafta sonunda 9 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirerek tarihi bir rekorun altına imza attı. Ancak bu sene iki farklı iPhone satışa sunulduğu için, bu rekorun üstüne akıllara tek bir soru geliyor: Hangisi daha başarılı?

Apple, iPhone 5s ve 5c’nin satış sayılarını ayrı ayrı basınla paylaşmadı. Bu yüzden bu soruya resmi bir cevap vermemiz imkansız. Ancak analitik firmalarının sistemleri, bu sorumuza yaklaşık bir cevap vermeyi başarıyor.

Mobil uygulama tarafında istatistikler tutan Localytics firması, bu alanda veriler paylaşan ilk analitik firması olmuş durumda. Firmanın yeni iPhone’ların satışa sunulmasından sonraki ilk 48-72 saatlik süreci mercek altına aldığı çalışması haberin başındaki sorumuza elle tutulur bir cevap verebiliyor.

Firmanın elde ettiği verilere göre ABD’de 20-22 Eylül tarihleri arasında (Süre 48 saatten fazla, 72 saatten daha az) aktif olan iPhone’ların %1,36’sını iPhone 5s ve 5c oluşturuyor. Bu payı kendi içinde değerlendirdiğimizde ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcı değil. iPhone 5s, bu pastadan %1,05’lik pay almayı başarırken; iPhone 5c’nin payı ise %0,31 seviyesinde. Bu veriler ışığında; ilk 48 saatte satılan iPhone 5c’lere karşılık yaklaşık 3,4 iPhone 5s satışı gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

ABD’deki iPhone 5s’in üstünlüğünü, dünyanın diğer ülkelerinde de görmek mümkün. Hatta bazı ülkelerde bu oran çok daha yukarıda. Tüm global satışlar göz önüne alındığında bu süreçte satılan iPhone 5s’lerin iPhone 5c’lere oranı 3,7’ye kadar yükselmekte (iPhone 5s için yaklaşık %0,79 / iPhone 5c için yaklaşık %0,21). Japonya’da ise bu oran 5 mertebelerinde; yani ülkede satılan her 1 iPhone 5c’ye karşılık 5 adet iPhone 5s satışı gerçekleşmiş.

Şu anda sadece ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Japonya, Çin, Singapur, Porto Riko,Hong Kong, Avustralya'da teknoloji severlerle buluşan yeni iPhone'lar, aralık ayı itibariyle 100'den fazla ülkede satışa sunulmuş olacak.

iPhone 5s, iPhone 5c'yi yaklaşık 4'e katladı
Tam Boyutta Gör
iPhone 5s, iPhone 5c'yi yaklaşık 4'e katladı
Tam Boyutta Gör
iPhone 5s, iPhone 5c'yi yaklaşık 4'e katladı
Tam Boyutta Gör

http://www.localytics.com/blog/2013/iphone-5s-outsells-5c-by-a-factor-of-3-4x-in-the-united-states-opening-weekend/ Yorum Yaz
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vamp 6 yıl en beğenilen
plastik ve eski donanım için 100 dolar hesabı yapılmaz. normal bi sonuç. 5c ucuz değil aksine pahalı bir telefondur. O parayı hak etmiyor.

Edit: imla
plastik ve eski donanım için 100 dolar hesabı yapılmaz. normal bi sonuç. 5c ucuz değil aksine pahalı bir telefondur. O parayı hak etmiyor.Edit: iml...
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gkn_ymz 6 yıl
5c yılın en gereksiz telefonu olmaya aday
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ceo-tr 6 yıl
vamp
plastik ve eski donanım için 100 dolar hesabı yapılmaz. normal bi sonuç. 5c ucuz değil askine pahalı bir telefondur. O parayı hak etmiyor.

kesinlikle 5c yerine 5 almak daha mantıklı.
vampplastik ve eski donanım için 100 dolar hesabı yapılmaz. normal bi sonuç. 5c ucuz değil askine pahalı bir telefondur. O parayı hak etmiyor.
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clopin 6 yıl
5c zaman kaybidir stok sorunu bu yuzden var telefon kara borsaya dustu resmen 5s
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carman1tr 6 yıl
5c renk zenginliği yaratmak İcin piyasaya çıktı bence. Ama çıkmasına gerek yoktu. 5c cok anlamsız bir hamle Apple tarafında. Gercekten ucuz olsa hiç sorun yok derdim ama gercekten pahalı bir cihaz.
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black_67 6 yıl
apple kullanıcıları testleri takmıyor

-bu hangi telefon böyle çok rekli
-5c
-hmm hiç görmedim
-yeni çıktı bu 5 ten sonra


bu konuşma onlara yeter bench testler fasa fiso
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geceleriişgören 6 yıl
İphone 5s simdiki fiyattan
İphone 5 549 dolar
İphone 5c de 400 dolardan satsaydılar belki biraz özellik kırpıp satsaydılar
Şimdi 3 telefonda satıslarda çoşmuştu
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bellair 6 yıl
bunun böyle olacağı zaten belliydi. arada 250 300 dolar olsa anlarım. ama bu şekilde gereksiz oldu
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Kaçak Yolcu 6 yıl
Mantikli olan buydu zaten
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alifener3344 6 yıl
İphone 5s daha iyi
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excalibur666 6 yıl
ben anlamıyorum bunu benim siyah i5 kaç aydır kılıfsız kullanmama ve eziyet etmeme rağmen hiç boya atması,soyulma gibi derdi yok.ne iş anlamadım.benim telefon özel yapıımı diyede düşünmeye başladım resmen.
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alestra123 6 yıl
Bakın ne keşfetmişler
milliyet.tv/...
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Akstrev 6 yıl
Of yine Apple haberi. Yine bir gelişme yok ve sadece zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor.
Apple 5c'yi neden üretti sizce? Bence sebebi basit. İnsanlara bir kötü bir iyiyi sunacaksın. Sonra fiyat farkını düşük tutacaksın. Apple iphone alacaklar, 5 c ile her şeyi yapabilecekken, sırf 100 dolar fark var diye 5s alacak.
:D
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kule_genclik 6 yıl Akstrev
Yanlis bu mantik. bunun icin 5c uretmesine gerek yok. 5c cikmasaydi zaten i5 ' i 100 dolar dusuge saticakti
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Mariachi@ 6 yıl
Siz konuşuyorsunuz ama gelince görüşme sizi alacaksanız
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Uzkdur 6 yıl
Olması gereken 100 değil 200 dolar farktı
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