iPhone 5s, iPhone 5c'yi yaklaşık 4'e katladı

Apple, ilk hafta sonunda 9 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirerek tarihi bir rekorun altına imza attı. Ancak bu sene iki farklı iPhone satışa sunulduğu için, bu rekorun üstüne akıllara tek bir soru geliyor: Hangisi daha başarılı?

Apple, iPhone 5s ve 5c’nin satış sayılarını ayrı ayrı basınla paylaşmadı. Bu yüzden bu soruya resmi bir cevap vermemiz imkansız. Ancak analitik firmalarının sistemleri, bu sorumuza yaklaşık bir cevap vermeyi başarıyor.

Mobil uygulama tarafında istatistikler tutan Localytics firması, bu alanda veriler paylaşan ilk analitik firması olmuş durumda. Firmanın yeni iPhone’ların satışa sunulmasından sonraki ilk 48-72 saatlik süreci mercek altına aldığı çalışması haberin başındaki sorumuza elle tutulur bir cevap verebiliyor.

Firmanın elde ettiği verilere göre ABD’de 20-22 Eylül tarihleri arasında (Süre 48 saatten fazla, 72 saatten daha az) aktif olan iPhone’ların %1,36’sını iPhone 5s ve 5c oluşturuyor. Bu payı kendi içinde değerlendirdiğimizde ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcı değil. iPhone 5s, bu pastadan %1,05’lik pay almayı başarırken; iPhone 5c’nin payı ise %0,31 seviyesinde. Bu veriler ışığında; ilk 48 saatte satılan iPhone 5c’lere karşılık yaklaşık 3,4 iPhone 5s satışı gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

ABD’deki iPhone 5s’in üstünlüğünü, dünyanın diğer ülkelerinde de görmek mümkün. Hatta bazı ülkelerde bu oran çok daha yukarıda. Tüm global satışlar göz önüne alındığında bu süreçte satılan iPhone 5s’lerin iPhone 5c’lere oranı 3,7’ye kadar yükselmekte (iPhone 5s için yaklaşık %0,79 / iPhone 5c için yaklaşık %0,21). Japonya’da ise bu oran 5 mertebelerinde; yani ülkede satılan her 1 iPhone 5c’ye karşılık 5 adet iPhone 5s satışı gerçekleşmiş.

Şu anda sadece ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Japonya, Çin, Singapur, Porto Riko,Hong Kong, Avustralya'da teknoloji severlerle buluşan yeni iPhone'lar, aralık ayı itibariyle 100'den fazla ülkede satışa sunulmuş olacak.

http://www.localytics.com/blog/2013/iphone-5s-outsells-5c-by-a-factor-of-3-4x-in-the-united-states-opening-weekend/