iPhone 6 iddialarını görselleştiren başarılı bir konsept: iPhone Air by Sam Beckett

Bu yılın merakla beklenen akıllı telefonlarından biri olan iPhone 6 hakkında bugüne kadar birçok şey dile getirildi ve lansman tarihine kadar konuşulmaya devam edecek. Ancak bugüne kadar internete sızan bilgileri, sadece yazı olarak değil, görsel olarak görmek ister miydiniz?

Sam Beckett isimli tasarımcının hazırladığı konsept video yeni iPhone hakkındaki iddiaları en gerçekçi şekilde görselleştirmeyi başarıyor. Videoda iPhone Air olarak isimlendirilen iPhone, iPhone 5s’den %8 daha büyük. Kasadaki bu büyüme ile çerçevelerin inceltilmesi ve alt ile üst bölümlerin daha efektif kullanılmasıyla, telefona 4.7 inçlik ekran başarıyla sığdırılmış. MacBook ve iPad’de olduğu gibi iPhone’un Air ismine layık olması için kalınlığı 7 mm olarak tasarlanmış. Bilindiği gibi iPhone 5s, 7,6 mm kalınlığında.

Telefonun diğer teknik özellikleri ise şöyle düşünülmüş: 1920x1080 (Gerçekçi olmak gerekirse bu çözünürlüğü iPhone’da görmek çok kolay değil); Gorilla Glass yerine Safir ile güçlendirilmiş cam ekran, 10MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip gelişmiş kamerası ve A8 işlemcisi.

iPhone Air konsept videosunu hazırlayan Sam Beckett, bundan önce iOS 8’de İnteraktif Bildirimler ismiyle başka bir konsept videosu daha hazırlamıştı. Bu konseptte kullanıcılar, bildirim geldiğinde, o sırada çalışmakta olan uygulamalarından çıkmadan bildirime cevap verebiliyorlar.