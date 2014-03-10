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iPhone 6 iddialarını görselleştiren başarılı bir konsept: iPhone Air by Sam Beckett

5 yıl
1,2b
1
44
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6 iddialarını görselleştiren başarılı bir konsept: iPhone Air by Sam Beckett

Bu yılın merakla beklenen akıllı telefonlarından biri olan iPhone 6 hakkında bugüne kadar birçok şey dile getirildi ve lansman tarihine kadar konuşulmaya devam edecek. Ancak bugüne kadar internete sızan bilgileri, sadece yazı olarak değil, görsel olarak görmek ister miydiniz?

Sam Beckett isimli tasarımcının hazırladığı konsept video yeni iPhone hakkındaki iddiaları en gerçekçi şekilde görselleştirmeyi başarıyor. Videoda iPhone Air olarak isimlendirilen iPhone, iPhone 5s’den %8 daha büyük. Kasadaki bu büyüme ile çerçevelerin inceltilmesi ve alt ile üst bölümlerin daha efektif kullanılmasıyla, telefona 4.7 inçlik ekran başarıyla sığdırılmış. MacBook ve iPad’de olduğu gibi iPhone’un Air ismine layık olması için kalınlığı 7 mm olarak tasarlanmış. Bilindiği gibi iPhone 5s, 7,6 mm kalınlığında.

Telefonun diğer teknik özellikleri ise şöyle düşünülmüş: 1920x1080 (Gerçekçi olmak gerekirse bu çözünürlüğü iPhone’da görmek çok kolay değil); Gorilla Glass yerine Safir ile güçlendirilmiş cam ekran, 10MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip gelişmiş kamerası ve A8 işlemcisi.

iPhone Air konsept videosunu hazırlayan Sam Beckett, bundan önce iOS 8’de İnteraktif Bildirimler ismiyle başka bir konsept videosu daha hazırlamıştı. Bu konseptte kullanıcılar, bildirim geldiğinde, o sırada çalışmakta olan uygulamalarından çıkmadan bildirime cevap verebiliyorlar.


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gokooo 5 yıl en beğenilen
Apple haberlerine kızanlara kızıyordum ama konspt tasarımın haberi de yapılmaz yani.
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Bradley Cooper 5 yıl
videoda sadece iphone 5 tasarımının büyümüş ve inceltilmişi gösteriliyor. eğer gerçekten farklı bir tasarımla gelmezse yazık olur.
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ckrmahmut 5 yıl
Hayden beyler iddaa'ya :)
___________________________1_____X_____2____
Galaxy S5 vs İphone 6/Air____2,40___3,00__1,90
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
İnteraktif apps güzel düşünülmüş . Ama öteki videoda hoşuma giden en giden en güzel şey müzik oldu :D
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igetsky 5 yıl
aslinda su konsept tasarimi yapsalar daha cok satacaklarina eminim
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WB 5 yıl
Ben begenmedim tasarimi..
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XrDr 5 yıl
Bu özellik zaten LG g2 de var biraz araştırın gerçi herkes birbirinden çalıyor alıştık artık
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GylR? 5 yıl
İyi video olmuş.
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DH Misafiri 5 yıl
konsept haberine niye bu kadar takılıyonuz anlamadım ürün hakkında olabilecek tasarımlar falan işte appledan ne kadar nefret etsemde adamlar destek ve kaliteli ürünleri ile çok büyük satış yapıyorlar tasarım çok iyi büyük ekranlı iphone isteyenlere özel olcak adamlar yine yok satacak malesef hal bu bence bu tutar
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DH Misafiri 5 yıl
İnteraktif Bildirimi şu anda herhangi bir uygulama yüklemeden zaten aktif bir şekilde kullanıyoruz BlackBerry Z10 kullanıcıları olarak.
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dere.beyi 5 yıl
DAMLA TASARIMLA VE 4,7 - 5,7 INC İLE GELSE YOK SATAR
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SahiNN1 5 yıl
gereksiz haber
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SinanBoyar 5 yıl
Her bi boku yaptılar koskoca apple pil sorununu çözemedi arkadaş. Vay aq
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kaTRan35 5 yıl
bu adam daha önce ip5 için konspept video yayınlamıştı ve görünüm olarak birebir tutturmuştu..



bir sonraki iphone bu olabilir :)
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Kadir Kaan 5 yıl
İnteraktif Bildirimi şu anda herhangi bir uygulama yüklemeden zaten aktif bir şekilde kullanıyoruz BlackBerry Z10 kullanıcıları olarak. Ve çok daha fazlasını...
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IOS7 5 yıl
Açıkçası hayal kırıklığına uğradım İphone 6 konusunda...

4,7" çok yetersiz bir ekran bence, daha da büyük yapmasını beklerdim... Ve bir de dış tasarımında da daha farklı bir şekil yapması iyi olurdu bence...
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