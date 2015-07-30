iPhone 6S kılıf sızıntıları tasarımın değişmeyeceğini gösteriyor

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte yeni iPhone modelleri de gündeme daha sık gelmeye başladı. Bu kez söylentilerin sebebi ise ITSKINS isimli aksesuar üreticisine ait görüntülerin sızdırılması.

iPhone 6S ve 6S Plus modellerine ait kılıflara baktığımızda bugün piyasada olan en yeni iPhone modelleri ile birebir aynı olduğunu görüyoruz. Bir süre önce ortaya çıkan kasa görüntüleri de tasarımın değişmeyeceğini gösteriyordu. Diğer taraftan yine 4.7" ve 5.5" ekran boyutlarına sahip olacak cihazların kasa boyutlarının değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor.

Görünüm değişmeyeceği için asıl değişim cihazın iç kısmında yaşanacak. Şimdilik yeni nesil A9 işlemciler ve RAM kapasitesinin artması bu noktadaki en büyük beklentiler. Diğer taraftan ön flaş ve ön kamerada Full HD video kaydı, 4K Ultra HD kayıt yapabilen 12 MP arka kamera, 300 mbps indirme hızına ulaşabilen Cat.6 LTE modem şeklinde.

Şirket Eylül ayında tanıtılacak iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için ilk etapta 85-90 milyonluk bir üretim planlıyor.

http://www.gsmarena.com/apple_iphone_6s_case_renders_reveal_unchanged_design-news-13301.php