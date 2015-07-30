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iPhone 6S kılıf sızıntıları tasarımın değişmeyeceğini gösteriyor

3 yıl
3,2b
1
22
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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iPhone 6S kılıf sızıntıları tasarımın değişmeyeceğini gösteriyor
 
Eylül ayının yaklaşması ile birlikte yeni iPhone modelleri de gündeme daha sık gelmeye başladı. Bu kez söylentilerin sebebi ise ITSKINS isimli aksesuar üreticisine ait görüntülerin sızdırılması.
iPhone 6S ve 6S Plus modellerine ait kılıflara baktığımızda bugün piyasada olan en yeni iPhone modelleri ile birebir aynı olduğunu görüyoruz. Bir süre önce ortaya çıkan kasa görüntüleri de tasarımın değişmeyeceğini gösteriyordu. Diğer taraftan yine 4.7" ve 5.5" ekran boyutlarına sahip olacak cihazların kasa boyutlarının değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor.
Görünüm değişmeyeceği için asıl değişim cihazın iç kısmında yaşanacak. Şimdilik yeni nesil A9 işlemciler ve RAM kapasitesinin artması bu noktadaki en büyük beklentiler. Diğer taraftan ön flaş ve ön kamerada Full HD video kaydı, 4K Ultra HD kayıt yapabilen 12 MP arka kamera, 300 mbps indirme hızına ulaşabilen Cat.6 LTE modem şeklinde.
Şirket Eylül ayında tanıtılacak iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için ilk etapta 85-90 milyonluk bir üretim planlıyor.
iPhone 6S kılıf sızıntıları tasarımın değişmeyeceğini gösteriyor
 

http://www.gsmarena.com/apple_iphone_6s_case_renders_reveal_unchanged_design-news-13301.php Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Hangi S de tasarım değişti Allah aşkına.
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THUGGER 3 yıl
Tasarimlar hep ayni. Yeni bir jenaranasyon gerekli.
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matrim 3 yıl
kamerayı içeri alın bi zajmet sırf o yüzden alınmaz yani masaya koyamıcaz bildiğin çok saçma değilmi
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yunus626emre 3 yıl
Şu çizgileri yok etseler ve kamerayı içeri alsalar bari :/
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abrenax 3 yıl
Yine kamera çıkıntısı olcak yani..
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emryrgc 3 yıl
Yıllardır s modellerinde zaten tasarım değişmiyor. Kim bekliyor ki yeni tasarım s modellerinde?
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SaatliBomba 3 yıl
değişmesin zaten tasarım harikası
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gholen 3 yıl
Ne bükülücek 60 kg kastırman lazım neredeyse. Bi ucundan tutup birini oturtman lazım üstüne. Arka cepte betona oturmak mesela. O kadar para vermişiz dikkatli olmak gerek birçok telefon eğilir bükülür. Bu telefonun kullanıcısında da bitiyor biraz
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gholen 3 yıl
Ne bükülücek 60 kg kastırman lazım neredeyse. Bi ucundan tutup birini oturtman lazım üstüne. Arka cepte betona oturmak mesela. O kadar para vermişiz dikkatli olmak gerek birçok telefon eğilir bükülür. Bu telefonun kullanıcısında da bitiyor biraz
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Ele7en 3 yıl
hicbir S sersinde kasa degismedi ki saten bununda degismemesi normal
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aycibin 3 yıl
kılıf sızıntısı olmasa hiç aklımızın ucundan geçmezdi bir "S" serisinde kasa değişmeyeceği.burası da zaten teknoloji değil kişisel bakım forumu
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PaşaYiğit 3 yıl
6-6s fiziksel farkı hiç olmayacak gibi 5-5s yine farklıydı home tuşu değişti renk seçeneği geldi kendini belli ediyordu. 4-4s de ise çizgi farkı vardı onu bilmeyen için ayırım yapmak zordu. 6s için de 6 dan çok bir farkı olacağını söyleyemem belki renk farkı gelebilir.
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ozancn 3 yıl
yeni modeli de yamulacak mıymış?
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emiLL 3 yıl
iyide bunu zaten biliyoruz yıllardır strateji belli s modelleri yazılımsal ve donanımsal güncellenir . Tasarım iki yılda bir değişir.

En büyük beklentim müsait olan kasanın içine 200 mah daha batarya eklenmesi .
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